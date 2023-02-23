Как родные незаконно призванных россиян пытаются их вернуть

Матери, жены и сестры по всей России борются за своих мужчин, мобилизованных, по их мнению, незаконно. DW поговорила с ними и с юристом о том, как таких лиц можно вернуть домой.

Ряд военных экспертов считают, что войска РФ уже начали весеннее наступление в Украине, и в нем, вероятно, будут участвовать многие из тех более 300 тысяч россиян, которые были призваны в ВС после объявленной в сентябре "частичной мобилизации". Во многих случаях до сих пор не ясно, были ли они мобилизованы согласно закону. Первая волна "частичной мобилизации" проходила с большим количеством различных нарушений, ошибки признал и президент Владимир Путин.

Некоторых незаконно призванных даже вернули домой. Разобраться в том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, либо вообще не может быть призван, достаточно сложно, указывают юристы. DW поговорила с одним из них, а также с мобилизованными россиянами и их родственниками о том, как идет борьба за возвращение призыванных домой.

Многодетный отец на фронте

Игорь (имя изменено) был мобилизован 27 сентября. 33-летний мужчина из Ставропольского края, по его словам, имеет на своем попечении трех детей (двое - от нынешнего брака, один - от предыдущего). Директива Генштаба России от 4 октября 2022 года при этом гласит, что таким лицам нужно предоставить отсрочку от мобилизации. Обращения сестры Игоря Валентины в военкомат, а потом к губернатору Ставропольского края с просьбой отменить решение о призыве в армию Игоря успеха не принесли: она везде получила отписки о том, что такой директивы нет.

Мобилизованные россияне в учебном центре в Волгоградской области, октябрь 2022 года Фото: Kirill Braga/SNA/IMAGO

На вопрос, почему он не стал скрываться от мобилизации, сам Игорь ответил так: "Мне есть кого защищать, так что убегать от призыва я не собирался". От кого Игорь намерен защищать семью, он, однако, не пояснил. Собирали, по словам Валентины, брата на свои деньги - ни хорошей амуниции, ни аптечки в части не выдали. Многодетная семья потратила на это около 70 тысяч рублей. Игорь говорит, что вернуться домой он хочет, и "если легальная бумага на это есть, то, конечно, надо пользоваться возможностью".

Валентина вторит брату, подчеркивая, что ему нужно быть рядом с семьей. Сейчас Игорь в зоне боевых действий, жена осталась одна с детьми без работы, семья живет только благодаря выплатам за службу мобилизованного мужа. Валентина говорит, что в Ставропольском крае десять таких семей, которые стремятся вернуть своих мобилизованных родственников домой, но никто пока не добился успеха.

Загадочная директива Генштаба

Юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков ранее указывал, что не подлежат мобилизации те лица, "кого нет на территории РФ, кто признан негодным к военной службе и кто имеет право на отсрочку". Причины для этого разные, в их числе - наличие троих детей, жена с беременностью сроком более 22 недель. Коллега Чикова, военный юрист Коалиции российских правозащитников за сознательный отказ от военной службы (имя не называется по его просьбе, так как юрист все еще работает в России), в свою очередь, утверждает, до сих пор узаконена лишь отсрочка при наличии четырех и более детей.

Павел Чиков (фото из архива) Фото: AGORA Association

Как бы там ни было, но директива Генштаба Вооруженных сил РФ от 4 октября уже несколько раз помогала вернуть домой незаконно мобилизованных россиян. "Про нее постоянно говорят. С ней большая путаница, однако прецеденты ее работы существуют, по ней отменяли приказы о мобилизации конкретных людей", - уточняет юрист. Ситуация с этим документом, имеющим гриф ДСП (для служебного пользования), действительно довольно запутанная. Часть директивы была опубликована 11 октября.

Наличие документа подтверждала и глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. На нее также есть ссылки в решениях судов, на основании которых была отменена мобилизации в нескольких случаях. Но, как подчеркивает юрист, с которым беседовала DW, этой директивы нет в перечне законодательных актов РФ, что само по себе нарушает конституцию: документы, предоставляющие права или вводящие обязанности, должны быть обнародованы в установленном порядке.

Очевидно, это дает возможность военкоматам во многие случаях не принимать во внимание положения этой директивы. Мобилизованным, у которых трое детей, военный юрист советует сначала обращаться с жалобой на решение призывной комиссии на имя губернатора как председателя комиссии. Жалобу отправляет сам мобилизованный или его доверенное лицо. Если призывная комиссия отклонит жалобу, то тогда надо идти в суд и требовать выполнения директивы: "Суд обязан вынести решение, по которому станет ясно, работает ли такая директива сейчас или нет".

Ребенок-инвалид без отца

Вероника просит подождать с интервью пока дети не уснут. После мобилизации мужа она осталась одна с двумя детьми, один из них - ребенок-инвалид с сахарным диабетом. Еще совсем недавно она, сама страдающая от этого недуга, попала в больницу: "Пришлось брать ребенка, тоже больного диабетом, с собой, а второго отдавать бабушке".

Тридцатилетний муж Вероники Сергей до мобилизации работал рядовым шахтером в Хабаровском крае. Когда ему пришла повестка, он, собрав все нужные документы об инвалидности ребенка и том, что он один в семье закончил курсы по уходу за больным ребенком, отправился в военкомат. Там на эти бумаги не обратили никакого внимания, Сергея отправили в дальневосточный городок Бикино, где он начал проходить обучение перед отправкой на фронт. "Такая подготовка скажу вам для детского сада", - делится мобилизованный.

Мобилизованные россияне во время учебных стрельб Фото: AP/dpa/picture alliance

Параллельно с этим Вероника пыталась вернуть мужа домой, но военком сказал ей, что она сама может научиться ухаживать за ребенком; в военной прокуратуре заявили, что отсрочка не положена - у ребенка есть мать. "Муж всегда помогал мне, с сахарным диабетом нужен постоянный контроль не только за ребенком, но и за мной. Вдруг я просто упаду в обморок, и что делать", - поясняет Вероника. По словам ее мобилизованного мужа, ребенок-инвалид находится у него на иждивении: "Жена не работает, у нее диабет, с ногами проблемы, варикоз мучает, операцию делать надо. Плюс еще самой по диабету проверяться, а это ездить в город 16 часов на поезде, детей оставлять просто не с кем".

На просьбу вернуть мужа домой губернатор Хабаровского края Дегтярев заявил Веронике, что у него нет на это полномочий, хотя по законодательству отсрочку он предоставить может. Именно к губернатору жену мобилизованного отправляет военкомат. "Мы попали в такой порочный круг отписок", - констатирует Вероника.

На фронте Сергей, по его словам, в основном копал окопы и строил блиндажи: "На передовой стояли в нарядах, по нам были прилеты из минометов, но, слава Богу, все целые и здоровые. Однажды прилетел HIMARS в 5 метрах от поста, просто воткнулся и не взорвался". Сейчас Сергей в зоне боевых действий ожидает медкомиссии, после решения которой его могут вернуть воевать.

"Тут тоже нельзя сказать ничего обнадеживающего", - объясняет военный юрист из Коалиции правозащитников за сознательный отказ от военной службы. Случай с детьми-инвалидами, по его словам, также попадает под действие директивы Генштаба. "Законодательство РФ достаточно плоское, оно не погружается в жизни детей", - рассуждает юрист. И добавляет, что в подобном случае можно пробовать идти в суд, ссылаясь на директиву, или же использовать норму закона о том, что государство должно защищать семью. "Наше правосудие сейчас склонно к формализму, но нужно требовать от него защиты прав граждан, их семей и детей", - призывает военный юрист.

Мобилизованные против губернатора

Виталий - один из примерно пятидесяти мобилизованных мужчин своего взвода, попавших в зону боевых действий из Иркутской области и обратившихся к президенту Путину, министру обороны Шойгу и губернатору Иркутской области Кобзеву. В обращении от 7 февраля, распространенном в Сети, говорится, что по прибытию в зону боевых действий в Донбассе мобилизованных незаконно перевели из отрядов территориальной обороны в штурмовые группы "ДНР", предназначенные для блокирования и уничтожения опорных пунктов и огневых сооружений противника. При этом, по словам мобилизованных, в их подразделении у многих мужчин хронические заболевания или лишний вес.

Мобилизованные россияне, ноябрь 2022 года Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance

Под мобилизацию Виталий попал в конце сентября, в то время его жена была беременна на позднем сроке. "За три месяца подготовки в лагере в Новосибирске я выстрелил 30 патронов по мишеням в поле", - рассказал DW Виталий. Сразу по приезду в "ДНР" весь его взвод перевели в штурмовые группы: "После того, как половина нашей роты вышла из боев, мы узнали о большом количестве раненных и нескольких "двухсотых" (погибших. - Ред.). Нас просто никто не готовил к такому, обещали, что поставят на вторую линию обороны". После выхода видеообращения условия, по словам Виталия, немного улучшились: стали нормально подвозить еду, отправили обратно на вторую линию, теперь мобилизованные живут в домах.

Шансы вернуться домой или хотя бы в отряды теробороны Виталий при этом оценивает не высоко: "У нас здесь сейчас нет никаких возможностей. Нас никто не слышит и ничего не хочет делать". Начальство сказало Виталию, что после последних событий из-за большого числа раненых и погибших их зачислили в часть "ДНР" и теперь на передовую будут отправлять постоянно. Военный юрист называет и другую причину, по которой Виталий, судя по всему, останется в зоне военных действий: беременность жены первым ребенком со сроком больше 22 недель не является основанием для мужа получить отсрочку, если он проходил срочную службу.

Тем россиянам, которые не стали уклоняться от мобилизации на развязанную Россией войну, вернуться с нее сейчас крайне сложно. Это признает и юрист Коалиции российских правозащитников за сознательный отказ от военной службы. Один из возможных выходов для тех, у кого нет права на отсрочку, - попробовать перейти на альтернативную службу.

Для этого, по словам эксперта, надо написать рапорт о том, что убеждения военнослужащего изменились и он просит дать ему возможность пройти альтернативную гражданскую службу, либо нестроевую. "Проблема в том, что командиры часто не принимают такие рапорты и контролировать их в условиях войны сложно", - сетует военный юрист. В этом случае, по его словам, можно попробовать подать такой же рапорт онлайн или заказным письмом.

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