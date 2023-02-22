  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российские военнослужащие в Новосибирске
Российские военнослужащие в НовосибирскеФото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Разведка ФРГ: Россия может мобилизовать еще 1 млн человек

Павел Мыльников
23 мин. назад

Мобилизационный потенциал России составляет до миллиона военнослужащих, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии. Кремль может посчитать необходимым отправить на войну новые силы, допускает он.

https://p.dw.com/p/4NoSd

Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона военнослужащих. Такую оценку глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) привел в беседе с изданиями медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованной в среду, 22 февраля. Осенью 2022 года были мобилизованы около 300 тысяч человек, часть из них еще проходит обучение, часть уже направлена на поле боя, указал Каль. "Дальнейший мобилизационный потенциал России - резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым", - отметил глава BND.

При этом президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам, считает руководитель немецкой спецслужбы. В настоящее время Путин стремится принять решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях, допускает Каль.

Война во многих аспектах оказалась совершенно не такой, как полагали в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND. По его словам, сначала Россия считала, что сможет установить контроль над соседней страной небольшим количеством "точных военных, скорее символических и демонстративных, действий". Однако сделать это не удалось, что дало украинской стороне значительное ситуационное преимущество, отметил Каль. Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное превосходство в деле, подчеркнул он.

Глава BND - о поддержке Киева со стороны Запада

Украинской армии по-прежнему удается эффективно обороняться от превосходящих сил РФ, указал глава немецкой спецслужбы. Но в долгосрочной перспективе успех украинской стороны зависит от неослабевающей поддержки Запада, добавил Каль. В Донбасс, на котором сосредоточено основное внимание армии РФ, прибывают все больше российских войск, отметил руководитель BND.

Смотрите также:

Москва ведет экономику к катастрофе?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Втянет ли российский президент Беларусь в свою войну? О чем договорились Лукашенко с Путиным в Сочи? Может ли нынешняя ситуация дать шанс оппозиции, и к чему готовиться белорусам?
Политика30 сентября 2022 г.44:10 мин.
external

Когда ждать новой волны мобилизации и каковы итоги осеннего призыва (30.12.2022)

Когда ждать новой волны мобилизации и каковы итоги осеннего призыва (30.12.2022)

О мобилизации и итогах осеннего призыва в России, планировавшегося до конца 2022 года, корреспондент DW поговорил с российским правозащитником, главой группы "Гражданин" Сергеем Кривенко.
Политика30 декабря 2022 г.05:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги России и Евросоюза

ЕС сожалеет о приостановке участия России в Договоре СНВ-3

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура на послание Путина Федеральному собранию. В левой части картинки карикатурный президент РФ Владимир Путин, выступая с трибуны, говорит: "Бла-бла-бла-бла-бла... СНВ всё". В правой части - карикатурный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "А я бы еще жестче выразился!".

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Политика10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Политика11 ч. назад59:26 мин.
Поднятые вверх руки разного цвета - фото, символизирующее разнообразие и толерантность

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Общество12 ч. назад
Байден и Зеленский во время встречи в Киеве

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Конфликты14 ч. назад
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время визита Байдена в Киев, 20 февраля 2023 года

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Конфликты20 февраля 2023 г.
Клаудиа Рот и Алексей Полуян

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Культура20 февраля 2023 г.
На главную страницу