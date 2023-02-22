Разведка ФРГ: Россия может мобилизовать еще 1 млн человек

Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона военнослужащих. Такую оценку глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) привел в беседе с изданиями медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованной в среду, 22 февраля. Осенью 2022 года были мобилизованы около 300 тысяч человек, часть из них еще проходит обучение, часть уже направлена на поле боя, указал Каль. "Дальнейший мобилизационный потенциал России - резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым", - отметил глава BND.

При этом президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам, считает руководитель немецкой спецслужбы. В настоящее время Путин стремится принять решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях, допускает Каль.

Война во многих аспектах оказалась совершенно не такой, как полагали в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND. По его словам, сначала Россия считала, что сможет установить контроль над соседней страной небольшим количеством "точных военных, скорее символических и демонстративных, действий". Однако сделать это не удалось, что дало украинской стороне значительное ситуационное преимущество, отметил Каль. Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное превосходство в деле, подчеркнул он.

Глава BND - о поддержке Киева со стороны Запада

Украинской армии по-прежнему удается эффективно обороняться от превосходящих сил РФ, указал глава немецкой спецслужбы. Но в долгосрочной перспективе успех украинской стороны зависит от неослабевающей поддержки Запада, добавил Каль. В Донбасс, на котором сосредоточено основное внимание армии РФ, прибывают все больше российских войск, отметил руководитель BND.

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