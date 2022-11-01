Кремль: Указа об окончании мобилизации не будет

На 251-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 1 ноября (время московское).

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Иран готовится отправить в Россию еще около тысячи единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран. "Поставка находится под пристальным наблюдением, потому что это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя", - пишет CNN.

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Несмотря на приостановку Россией соглашения об экспорте украинского продовольствия, три сухогруза с зерном покинули украинские порты во вторник утром, сообщает агентство AFP. Корабли направляются в так называемый гуманитарный морской коридор в Черном море, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. Рейсы согласованы с делегациями Украины, Турции и ООН. "Делегация из России проинформирована", - сообщили в СКЦ. Накануне из украинских портов вышли два грузовых судна с зерном и другой сельхозпродукцией.

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Путин "посоветовался с юристами" о том, нужен ли указ о завершении в России мобилизации, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток и так далее", - сказал он.

Хроника событий 1 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 октября 14.00 - 23.59 >>>

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