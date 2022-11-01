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КонфликтыРоссия

"ЕР" предложила срок до 5 лет за уклонение от мобилизации

Даниил Сотников
41 мин. назад

Депутаты и сенаторы от "Единой России" предлагают ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

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Депутаты и сенаторы от "Единой России" разработали законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации для получивших повестки. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета "Известия" во вторник, 1 ноября. Информацию подтвердил соавтор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Предложенные парламентариями поправки в уголовный кодекс предусматривают, что за уклонение от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов за один-три года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

По словам Валеева, уголовная ответственность будет наступать для тех, кто уклоняется от призыва по мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат. Необходимость поправок в УК Валеев объяснил "пробелами в законодательстве". По действующему закону, уклонение от призыва регулируется 328-й статьей УК. Она касается только призыва на срочную службу. "Действующий закон не касается людей, находящихся в запасе. Но при мобилизации призывают именно из запаса, а там уголовной ответственности нет", - указал Валеев.

Мобилизация в России официально не завершена

"Это на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился", - заметил Валеев.

Накануне о завершении мобилизации заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что не подписывал соответствующий указ, и сказал, что не знает, нужно ли это делать. "Сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена", - сказал Путин.

Юристы и правозащитники подчеркивали после объявлений глав регионов о завершении "мобилизационных мероприятий", что мобилизация может закончиться только после подписания соответствующего указа.

"Поскольку нормативные акты и указания Минобороны сплошь непубличные, а заявления представителей власти противоречивы и никаких прав и обязанностей ни у кого не порождают, мы как юристы настоятельно рекомендуем не расслабляться. До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, ее правовой режим сохраняется. То есть нужно ждать указа президента", - заявил, в частности, глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков после того, как о завершении мобилизации в Москве заявил мэр города Сергей Собянин.

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