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Фото: Alexander Nemenov/AFP
КонфликтыРоссия

Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Даниил Сотников
1 ч. назад

Хотя мэр Москвы объявил о выполнении "задачи по мобилизации", юристы отмечают, что нормативно этот вопрос не урегулирован.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что "задачи по частичной мобилизации" в столице России "выполнены в полном объеме". "По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00", - сообщается на сайте мэра в понедельник, 17 октября. По словам Собянина, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении", - добавил мэр. Розыск "уклонистов" в Москве с 17 октября будет прекращен, заявил Telegram-каналу Shot военный комиссар Москвы Максим Локтев. 

Юрист: У мэра нет полномочий завершить мобилизацию

В свою очередь глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков пояснил, что вопрос окончания либо прекращения процесса мобилизации не урегулирован нормативными актами. "Власти субъектов РФ оказывают содействие при объявлении мобилизации. Никакими полномочиями по ее завершению они не обладают. Выданные повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлением мэра Москвы или губернатора любого другого региона", - подчеркнул Чиков.

По его словам, судя по доступной информации и публичным отчетам глав нескольких регионов, по линии Минобороны спускались квоты на мобилизацию. "Очевидно, по мере их выполнения мобилизационные усилия военкоматов и оказывающих им органов завершаются. При этом ряд регионов возобновлял призыв, хотя власти впоследствии и отрицали "вторую волну", - напоминает Чиков.

"Поскольку нормативные акты и указания Минобороны сплошь непубличные, а заявления представителей власти противоречивы и никаких прав и обязанностей ни у кого не порождают, мы как юристы настоятельно рекомендуем не расслабляться", - заключил юрист, предположив, что "потребность в новом витке призыва по мобилизации может возникнуть в любой момент".

"До тех пор пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, ее правовой режим сохраняется. То есть нужно ждать указа президента", - подчеркнул Чиков. 

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планировалось призвать около 300 тысяч человек. При этом пункт президентского указа о числе мобилизуемых был засекречен. Источники изданий "Медуза" и "Новая газета. Европа" сообщали, что в нем упоминалось около 1 млн человек. В Кремле эти данные назвали ложью.

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