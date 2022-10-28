На 247-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 28 октября (время московское).

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Назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили о предоставлении "автоматического" гражданства РФ всем местным жителям с 30 октября, сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. По его мнению, целью является запугивание и принудительная мобилизация.

Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении "частичной мобилизации" в России, сообщается на сайте Кремля . При этом официального указа о завершении мобилизации пока нет. "Установленное вами задание - 300 тысяч человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал Шойгу на встрече с Путиным. По словам министра, 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах. Еще 82 тысячи - отправлены после завершения обучения в зону боевых действий в Украине, из них 41 тысяча - действует в составе боевых подразделений.

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Продвижение украинских войск в Луганской области "не идет широкими темпами", рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телевидения. Он назвал три причины, которые мешают ВСУ осуществлять активное наступление: отсутствие "эффекта неожиданности", наличие времени для подготовки ВС РФ и погодные условия.

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Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России, сообщила министр по вопросам семьи и социальной политики Марлена Малонг Польскому агентству печати . По ее словам, решение принято в связи с "нападением России на Украину и растущим риском массовой миграции из России". Россияне, которые уже трудоустроились по упрощенной процедуре, могут продолжать работать до истечения срока действия соответствующих разрешений.

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Фото: Zdenek Fucik/CTK/dpa/picture alliance

На здании министерства внутренних дел Чехии в Праге утром 28 октября был вывешен большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном пластиковом мешке и с усами в форме "Z" По левую и правую стороны от него изображены флаги Чехии и Украины. "Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг", - написал глава МВД Чехии Вит Ракушан в Twitter .

ВСУ: За полтора месяца сбито более 300 иранских дронов-камикадзе

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Вооруженные силы Украины с 13 сентября сбили более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных РФ, сообщил на брифинге представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в последние дни Россия стала реже применять иранские дроны, потому что, возможно, их запасы иссякают. "На сегодняшний день неизвестно, сколько именно дронов Shahed-136 получила Россия, - сказал Игнат. - Озвучивалась цифра руководством государства о том, что Россия заказала их 2400, но неизвестно, есть ли столько у них, и неизвестно, способны ли они изготовлять их в том количестве, в котором хочет Россия. Потому, вероятно, что несколько они уменьшили интенсивность атак иранскими дронами".

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Во время оккупации Харьковской области российские военные повредили один из самых больших в мире радиотелескопов, сообщила Национальная полиция Украины. По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание исследовательской обсерватории в Чугуевском районе полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.

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Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Michele Tantussi/REUTERS

Германии необходимо отказаться от старых образцов мышления и надежд, особенно в отношении России, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая с программной речью в Берлине. "Наши страны сегодня противостоят друг другу", - сказал Штайнмайер, имея в виду войну России против Украины и позицию Германии по этому вопросу. Военное вторжение РФ в соседнее государство он назвал "нападением на право, на принципы отказа от насилия и неприкосновенности границ". "По сути, это - нападение на все, что отстаиваем мы, немцы", - констатировал президент ФРГ. "В наших интересах освободиться от зависимости от режима, который отправляет танки против соседнего государства и использует энергию как оружие. В наших интересах защитить самих себя и сократить свою уязвимость", - указал Штайнмайер.

Норвегия ввела новые санкции против России

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Норвегия расширила санкции против России, включив в список еще 30 физических лиц и семь организаций, сообщила пресс-служба норвежского правительства. "Норвегия снова поддерживает ЕС в вопросе санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников. Расширенные санкции являются необходимым ответом на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов Украины", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Под ограничения попали, в частности, организаторы "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Хроника событий 28 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 октября 14.00 - 23.59 >>>

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