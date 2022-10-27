Украина: РФ с начала войны нанесла 4500 ракетных ударов

На 247-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 28 октября (время московское).

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Турецкая компания Baykar планирует в течение двух лет завершить в Украине строительство своего завода, на котором будут выпускать боевые беспилотники Bayraktar, объявил гендиректор предприятия Халук Байрактар.

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Украинские войска на юге страны готовятся к разного рода провокациям со стороны России, сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, упомянув, что Москва "заранее" пыталась обвинить ВСУ "то в подрыве ГЭС, то в подрыве "грязной бомбы".

Сейчас россияне готовятся к обороне левого берега Днепра, но могут и оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег, добавила она.

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Президент США Джо Байден скептически отнесся к заявлению президента России Владимира Путина, что тот не намерен применять ядерное оружие в Украине. "Если у него нет намерения, то почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он очень опасен в своем подходе к этому", - сказал Байден в интервью NewsNation.

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В результате обстрела одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибли 23 военнослужащих, 58 ранены, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в начале недели, точную дату он не назвал. Кадыров уточнил, что четверо пострадавших получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает.

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В Херсонской области украинская армия уничтожила в Бериславском районе два склада с боеприпасами и ангар со скоплением российской техники, сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг". Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с военной техникой противника, говорится далее в сообщении. По данным Оперативного командования "Юг", в Черном море насчитывается 111 российских военных кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма. Наготове остаются 24 "Калибра", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два российских больших десантных корабля.

США направят в Украину военную помощь на 275 млн долларов

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США направят Украине новый пакет вооружений и другой помощи на 275 млн долларов, сообщило агентство AP со ссылкой на осведомленные источники. В новом пакете нет новых крупных вооружений. Американская помощь в основном направлена на пополнение запасов снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для ракетных систем HIMARS. Отмечается, что о новом пакете помощи будет объявлено в пятницу.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет независимую проверку двух ядерных объектов Украины. С запросом о проведении проверки выступила украинская сторона, отмечает агентство. Он был направлен после того, как Россия сделала несколько заявлений о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых международными инспекторами, отмечается на сайте агентства. МАГАТЭ также подтвердило, что месяц назад агентство обследовало одно из двух мест, и "никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов" обнаружено не было.

Россия названа в оборонной стратегии США "острой угрозой"

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В новой оборонной стратегии США, опубликованной 27 октября, Россия на фоне вторжения в Украину названа "острой угрозой". "Недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистического режима", - говорится в документе. "В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия - это прямая и острая угроза нашим интересам и ценностям", - заявил министр обороны США Ллойд Остин. Среди рисков со стороны России в документе перечислены ядерная угроза как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия.

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжать поддерживать Киев. "Они договорились продолжать совместную работу по оказанию безоговорочной поддержки Украине", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства Великобритании. Отмечается, что Сунак и Трюдо также договорились "об углублении сотрудничества в области торговли и энергетической безопасности".

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С начала войны Россия нанесла по территории Украины 4500 ракетных ударов и совершила более 8000 авианалетов, рассказал в ежедневной видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за последние двое суток также были выпущены 30 дронов, 23 из них были сбиты. Кроме того, были уничтожены ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25.

Хроника событий 27 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 октября 00.00 - 13.59 >>>

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