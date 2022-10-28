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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль ГроссиФото: Vladyslav MusiLienko/REUTERS
КонфликтыРоссия

МАГАТЭ по просьбе Киева проверит два ядерных объекта Украины

Даниил Сотников
52 мин. назад

После обвинений России в планах взорвать "грязную бомбу" Киев попоросил МАГАТЭ провести инспекцию на ядерных объектах.

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После заявлений России о якобы планах Киева "устроить провокацию с грязной бомбой" международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет независимую проверку двух ядерных объектов Украины. Об этом сообщается на сайте агентства в четверг, 27 октября.

С запросом о проведении проверки выступила украинская сторона, отмечает МАГАТЭ. Он был направлен после того, как Россия сделала несколько заявлений о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами МАГАТЭ, отмечается на сайте агентства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы "проведут независимые проверки на этих объектах" для обнаружения любого "перенаправления ядерного материала". МАГАТЭ также подтвердило, что месяц назад агентство обследовало одно из двух мест, и "никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов" обнаружено не было.

"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и сообщим о наших выводах в соответствии с нашей стандартной практикой. Однако, зная об интересе и срочности этого вопроса, агентство также представит наши выводы Совету управляющих МАГАТЭ и сразу после этого общественности", - рассказал Гросси.

Россия обвиняет Украину в планах взорвать "грязную бомбу"

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме заявил, что Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ проверить ядерные объекты Украины. "Мы за, это нужно сделать как можно быстрее, как можно шире", - сказал он.

Этому предшествовали несколько дней, на протяжении которых официальные лица России неоднократно заявляли о якобы планах Киева провести провокацию с "грязной бомбой". Министр обороны России Сергей Шойгу, в том числе сообщил об этом министрам обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.

В Киеве последовательно отвергают подобные утверждения, подчеркивая, что Россия может готовить почву для собственного применения такой бомбы. "Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает одно: Россия все это уже подготовила. Поэтому, когда сегодня министр обороны России устраивает телефонную карусель и звонит министрам с рассказами о так называемой "грязной" ядерной бомбе, все все прекрасно понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что можно представить в этой войне", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не должна использовать выдуманные предлоги для дальнейшей эскалации. Утверждения, что Украина планирует применить на своей территории "грязную бомбу" с радиоактивным материалом, чистая ложь", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Грязная бомба" - это неядерный снаряд, начиненный радиоактивными веществами, при взрыве которого не происходит ядерной реакции, но который приводит к радиоактивному загрязнению территории.

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