ISW: Путин не заинтересован в переговорах с Украиной

На 246-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями четверга, 27 октября (время московское).

++10.20++

"Администрация" оккупированной части Херсонской области эвакуирована из Херсона на левый берег Днепра, сообщил замглавы "администрации" Кирилл Стремоусов. По его словам, городские службы "работают в специальном режиме". 22 октября пророссийские власти потребовали от мирных жителей срочно покинуть Херсон "из-за напряженной ситуации на фронте".

++09.30++

В аннексированном Крыму в ночь на 27 октября атаке беспилотного летательного аппарата подверглась Балаклавская теплоэлектростанция в Севастополе. Как сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев, в результате атаки загорелся один из трансформаторов ТЭС, который находился на профилактике и не работал. По словам Развозжаева, "трансформатор поврежден минимально", пострадавших нет. Он добавил, что на электроснабжение Севастополя и всего Крыма этот инцидент никак не повлиял.

++08.30++

В Днепропетровской области в ночь на 27 октября силы противовоздушной обороны из воздушного командования "Восток" уничтожили российскую высокоточную авиационную ракету Х-59. "Благодаря нашим защитникам ночь прошла без "прилетов" и пострадавших. И на эту минуту спокойно - во всех районах области", - написал в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

++07.30++

В ночь на 27 октября армия РФ нанесла по окрестностям Запорожья удар тремя снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч", сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, в результате обстрела разрушен объект инфраструктуры. На месте попадания снаряда возник пожар, который ликвидировали сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

ISW: Путин не заинтересован в переговорах с Украиной

++06.30++

Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и по-прежнему преследует максималистские цели, продолжая войну - на это указывает риторика российского президента, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 26 октября. В этот день, встречаясь с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина "утратила суверенитет", и США “используют ее как таран" против РФ, Союзного российско-белорусского государства, ОДКБ и СНГ.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин расширил этот нарратив, заявив 26 октября, что "Украина утратила способность существовать как государство", "оккупирована НАТО" и "стала колонией США". Такой язык несовместим с переговорами на равных о прекращении огня, не говоря уже об урегулировании конфликта, отмечают аналитики ISW. По их мнению, Кремль по-прежнему стремится к военной победе в Украине и к смене режима в Киеве на пророссийский.

++05.10++

ВС РФ в ночь на 27 октября нанесли удар по одной из общин Киевской области, сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. По его словам, в результате вспыхнул пожар, который ликвидируют. Предварительно жертв и пострадавших нет. Кулеба также сообщил, что несколько вражеских воздушных объектов в небе над областью были сбиты украинской ПВО.

++04.00++

Украинские ПВО за два часа уничтожили 19 российских дронов-камикадзе иранского производства, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. Российские войска 26 октября с 22.00 до 00.00 выпустили более двух десятков беспилотников Shahed-136. Из них 17 дронов были уничтожены силами ПВО, еще 2 - другими подразделениями. 15 беспилотников были сбиты в Одесской, три - в Николаевской, один - в Винницкой области.

++02.55++

Австралийские бронетранспортеры Bushmaster Фото: Lacw Emma Schwenke/Royal Australian Air Force/AP/dpa/picture alliance

Австралия направит в Великобританию 70 военных экспертов для обучения украинских военнослужащих. "Мы осознаем, что Украина нуждается в долгосрочной помощи", - заявил министр обороны Ричард Марлз телеканалу ABC. Ожидается, что они прибудут в Британию в январе. Кроме того, Австралия предоставит Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Глава ЦРУ в октябре посетил Киев

++02.00++

Украину в начале октября посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника, которые отказались сообщить подробности о поездке. О ней публично не сообщалось. По их данным, Бернс встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами. "Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательной информацией", - сказал телеканалу официальный представитель США. По мнению CNN, визит мог быть связан с тем, что США все более обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия против Украины. Публично официальные представители США утверждают, что пока нет доказательств подготовки Россией такого шага.

++01.20++

В оккупированном Россией Шахтерске Донецкой области вечером во вторник взорвались цистерны с горюче-смазочными материалами. По данным оккупационных властей, это произошло в результате ракетного обстрела украинской армии. Пожар возник в районе железнодорожного вокзала. Позже в местных телеграм-каналах сообщили, что огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. В свою очередь, Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в Telegram, что взрыв произошел "в результате неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, которые находились в состоянии алкогольного опьянения".

++00.05++

Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспрецедентными российские удары по энергосистеме страны. "Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты", - заявил он в своем вечернем видеообращении. По словам Зеленского, "во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии". "Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере", - добавил он. Зеленский в очередной раз призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии: "Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит".

Хроника событий 26 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: