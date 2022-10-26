Сенат Польши признал правящий в РФ режим террористическим

На 245-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 26 октября (время московское).

++17.19++

Сенат Польши признал правящий режим в РФ террористическим. Решение было принято единогласно 85 голосами, сообщается на сайте Сената . В резолюции депутаты решительно осудили российскую агрессию против Украины и призвали "все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть РФ террористическим режимом". В документе напоминается, что ВС РФ развязали жестокую войну против Украины, "желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее нацию". Депутаты подчеркнули, что героическая защита украинцами независимости своей страны вызывала восхищение всего свободного мира, при этом российские силы терроризируют жителей украинских городов и атакуют гражданские объекты. "Бандиты в российской форме" пытают и убивают военных и мирных жителей на оккупированных территориях, похищают украинских детей, депортируют и переселяют украинцев, отмечается в резолюции. В середине октября аналогичное решение приняла ПАСЕ.

Госдума приняла поправки о добровольческих формированиях и альтернативной службе

++17.09++

Нижняя палата российского парламента также приняла поправки, отменяющие действующий в настоящее время запрет мобилизовать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Кроме того, Государственная дума утвердила поправки, касающиеся проходящих альтернативную гражданскую службу. Предполагается, что при объявлении мобилизации эти граждане продолжат проходить альтернативную службу в качестве гражданского персонала в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.

++17.02++

Госдума РФ приняла поправки о создании добровольческих формирований. Согласно законопроекту, добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ. Предполагается, что они будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

Освобожденные из плена украинские военнослужащие Фото: Andriy Yermak/Twitter

++16.45++

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак сообщил в Telegram об очередном обмене пленными. В результате Киеву удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих - девять рядовых и сержантов и одного офицера. "Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами", - указал Ермак в Telegram .

++16.25++

"Врио губернатора" аннексированной Россией Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на левый берег Днепра за неделю после объявления в Херсоне эвакуации перебрались более 70 тысяч человек. Он указал, что точной статистики перемещенных граждан нет. "Херсон - это город на воде. У людей свои лодки, свои возможности", - пояснил он. В эфире телеканала "Крым 24" Сальдо также сообщил о возможности продления ограничений на въезд на правый берег Днепра, "чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений". Он предположил, что боевые действия "могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским".

В Киеве заявляют о скрытой мобилизации водителей в Беларуси

++16.16++

По данным украинского Центра национального сопротивления, в Беларуси мобилизуют водителей и механиков для обслуживания находящейся на ее территории российской военной техники. В Гомельской области местные военные комиссары обходят дома военнообязанных, указывается в заявлении со ссылкой на источники в белорусском подполье. "Фактически Беларусь продолжает всячески поддерживать российских военных. Ведь после заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск, под контроль с РФ перешли белорусские авиабазы ​​в городах Лида и Барановичи", - отмечается далее. По данным ЦНС , белорусские военные замечены рядом с захваченным российской армией Мелитополем.

++16.04++

Во всех областях Украины за исключением аннексированного Россией Крыма объявили воздушную тревогу. Данная мера, означающая опасность ударов ракет или дронов, объявлена после 15 часов, что следует из карты воздушных тревог. Тем самым жителям Украины необходимо спуститься в укрытия либо соблюдать правило "двух стен".

++15.47++

Воздушные силы ВСУ призвали украинские и иностранные СМИ не сообщать о работе украинской противовоздушной обороны. "Освещение боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины не предусматривается. То же самое касается процесса поступления в Украину зенитных ракетных систем IRIS-T и NASAMS и их боевой работы", - написала в Facebook служба по связям с общественностью Воздушных сил.

Чиков заявил о первом уголовном деле в отношении мобилизованного

++15.39++

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил о возбуждении в России первого уголовного дела о самовольном оставлении части мобилизованным. "Военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ. Обвиняемый - житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии до одного месяца, куда он был доставлен из военного комиссариата", - написал он в Telegram . По словам обвиняемого, он отказался ехать в Украину, после чего ему угрожали расправой и уголовной ответственностью.

++15.30++

США передали Украине первые два комплекса противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Об этом в интервью CNBC заявил исполнительный директор производителя этих вооружений Raytheon Technologies Грег Хейс. Передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Technologies, способны сбивать усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 типа "воздух-воздух" беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и истребители.

++15.20++

Российские силы в Донецкой области передислоцируют свои подразделения в школы, детские сады, бизнес-центры и супермаркеты, прикрываясь местными жителями и ограничивая возможности ВСУ наносить удары, заявило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. "Поскольку ВСУ знают места дислокации оккупационных войск и уничтожают их высокоточным оружием, российское командование, очевидно, решило воспользоваться советом президента России, который ранее говорил, что "мы впереди наших солдат поставим женщин и детей, пусть попробуют выстрелить!" - написали в ВСУ.

++15.08++

Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре подчеркнули важное значение поддержки Украины, заявил Белый дом. Кроме того, Байден провел телефонные переговоры с новой главой правительства Италии Джорджей Мелони, одной из тем которых была дальнейшая помощь Украине, сообщается далее.

++14.58++

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о запрете на сделки с долями и акциями в отношении 45 российских кредитных организаций. Под запрет попали российские "дочки" крупных международных банков, в том числе Райффайзенбанк, "ОТП банк", "ЮниКредит", Ситибанк, "Дойче банк" и "Интеза". Распоряжение вступает в силу в день опубликования на официальном портале правовой информации .

РФ провела учения по нанесению массированного ядерного удара

++14.47++

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За их проведением наблюдал президент РФ Владимир Путин. "По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - сообщается на сайте Кремля.

++14.30++

Движение грузового автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее декабря, сообщило министерство транспорта РФ. В настоящее время для проезда грузовиков в аннексированный Россией Крым и обратно доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт. Мост через Керченский пролив был поврежден в результате взрыва 8 октября.

Зеленский подписал закон о национализации системных банков

++14.15++

Европейский инвестиционный банк предоставит 2 млн евро на восстановление здравоохранительных учреждений в Украине, сообщила пресс-служба министерства развития общин и территорий в Киеве. Соглашение об этом подписано в рамках Германо-украинского экономического форума в Берлине.

++14.05++

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях военного положения, сообщается на сайте Верховной рады. Закон вступает в силу через день после опубликования, сообщил соавтор законопроекта Ярослав Железняк. Новая норма предоставляет министерству финансов право выводить с рынка системно важные банки по предложению Нацбанка Украины на основаниях, появившихся в результате военной агрессии РФ. Национализация будет проводиться через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства.

Хроника событий 26 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: