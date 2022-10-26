Кремлевские танцы вокруг "грязной бомбы" для Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com/picture alliance

На собранном по требованию России заседании Совбеза ООН западные дипломаты не увидели никаких новых фактов , подтверждающих обвинения Кремля в адрес Украины в ее желании создать и применить так называемую "грязную бомбу".

Москва явно тянет время и придумывает для продолжения такого затягивания все новые поводы - один сомнительнее другого. Но удается ли российским военным и политическому руководству таким образом решить свои задачи?

Назад в 1980-е

С 23 октября Россия рассказывает всему миру, что Украина с помощью Великобритании, пытается на двух предприятиях создать "грязную бомбу" (вид радиологического оружия. - Ред.), которую она потом планирует взорвать на своей же территории и обвинить в этом Россию. Вначале эта странная история появилась в близких к Кремлю медиа. Затем глава Минобороны Сергей Шойгу начал обзванивать своих коллег из ядерных держав, входящих в НАТО.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Он рассказал про "грязную бомбу" министрам обороны Великобритании, США, Франции и даже Турции. Наконец, к обзвону подключился глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Уже, правда, после того, как обладающие ядерным оружием страны НАТО в общем заявлении коротко констатировали: "Не верим!".

Такое ощущение, что кто-то в Кремле, например лично Владимир Путин, хотя там немало его ровесников, решил вернуться в годы своей советской зрелости. Больше десятка западных фильмов обыгрывали тогда тему "грязной бомбы", которой то советские генералы, то международные террористы, укравшие компоненты для нее в распадающемся СССР, пугали человечество. Наверное, этому человеку показалось, что раз на Западе политики точно эти фильмы смотрели, то они или хотя бы их избиратели, поверят в кремлевские страшилки.

Не утопить, так облучить

Скорость, с которой российское руководство меняет свои страшилки, наводит на мысль о его растерянности. После начала массовой эвакуации из Херсона на левый берег Днепра, стоит напомнить, главной пугалкой был взрыв Каховской ГЭС. Разумеется, все поняли это как шантаж со стороны Кремля, который ГЭС мог давно заминировать и теперь может ее взорвать, если придется оставить Херсон.

Однако этот прием не сработал, наступление украинской армии продолжилось. И тогда Шойгу вытащил из кармана "грязную бомбу". И пугать ею он начал уже не украинцев, а ЕС и США. Причем, похоже, тоже без большой надежды на успех, с учетом особенно того, что Украина сразу предложила МАГАТЭ провести внеплановую инспекцию и эксперты, судя по всему, на днях готовы приехать.

Москва, между тем, хочет провести еще одно экстренное заседание Совбеза ООН. На этот раз, чтобы вновь рассказать про биолаборатории США на территории Украины, в которых, как утверждает Кремль, проводились направленные против РФ опасные эксперименты.

Каждому - по мессиджу

Самая простая из версий, объясняющих происходящее, - растерянность и паника в Кремле. При этом РФ пытается каждого из своих оппонентов зацепить отельным мессиджем. Украинцев обвиняют в изготовлении "грязной бомбы", а европейцами пытаются манипулировать, сыграв на их страхах.

Впрочем, даже если так, то все эти гипотезы не дают понимания того, как дальше вести себя западным лидерам с Россией? Логично, с учетом того, что такое поведение больше всего похоже на блеф, вовсе не обращать внимание на эту суету. Но за спиной того же Эммануэля Макрона или Олафа Шольца (Olaf Scholz) миллионы их сограждан, которые боятся возможной ядерной катастрофы и даже выступают против поставок Западом оружия Украине. От этих людей нельзя так легко отмахнуться, как от российского полпреда в ООН Небензи.

И, видимо, в этом и состоит расчет Кремля. Через голову властей западных стран он пытается говорить (и запугивать) их народы. Удастся хотя бы на пару недель, таким образом, задержать поставку новых систем ПВО Киеву - уже неплохо. Сподвигнуть кого-то из западных лидеров поговорить с Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали? Совсем хорошо.

Но все равно Кремль находится в цугцванге - переломить ход боевых действий в Херсонской и Донецкой областях не получается, превратить войну в народную, как хочет первый зампред главы администрации Путина Сергей Кириенко, не выходит, а напугать Запад и Украину так, чтобы они сели за стол переговоров с Москвой, не удастся.

Вот Москва и тянет всеми способами время, пытаясь дела, в том числе недоступные российской армии сейчас победы, заменить громкими угрозами. Так, глядишь, и получится дотянуть до зимы, на которую у Путина и его окружения явно все надежды. Не зря же они так активно разрушают украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь организовать гуманитарную катастрофу.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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