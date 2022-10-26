  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: DW
ПолитикаУкраина

Генсек НАТО: Заявления Москвы о "грязной" бомбе - ложь

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Россия не должна использовать выдуманные предлоги для эскалации войны в Украине, заявил Йенс Столтенберг. Он назвал чистой ложью утверждения Москвы, что Украина разрабатывает "грязную бомбу".

https://p.dw.com/p/4IgdE

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президента России Владимира Путина от использования ложных предлогов для дальнейшей эскалации войны против Украины. "Россия не должна использовать выдуманные предлоги для дальнейшей эскалации. Утверждения, что Украина планирует применить на своей территории "грязную бомбу" с радиоактивным материалом, чистая ложь", - сказал Столтенберг в ходе посещения американского авианосца USS George H.W.Bush в Средиземном море во вторник, 25 октября.

"Россия нередко обвиняет других в том, что сама задумала сделать", - отметил генсек НАТО, добавив, что мировое сообщество внимательно следит за происходящим. Ранее Москва заявила, что Украина планирует применить радиоактивную "грязную бомбу" в попытке дискредитировать Россию.

Авианосец USS George H.W.Bush в настоящее время руководит учениями Североатлантического альянса Neptune Strike 2022, в которых задействованы более 80 самолетов, 14 кораблей и около 6000 военнослужащих из стран НАТО и партнеров альянса. На учениях проверяется способность НАТО к сдерживанию и обороне в евроатлантическом регионе.

Смотрите также:

"Грязная бомба" - грязная игра Путина?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Владимир Путин и его подчиненные вновь угрожают нанесением ядерного удара. Так решится ли российский президент, в свете успешного контрнаступления ВСУ и серьезных трудностей, которые испытывает российская армия, применить ядерный арсенал в Украине? Что об этом говорят различные западные эксперты? И что показывает видео эшелона якобы ядерного управления Минобороны?
Конфликты6 октября 2022 г.34:32 мин.
external

Обстрел Киева и других городов - месть Путина за Крымский мост. Как на Западе отреагировали на удары. DW Новости (10.10.2022)

Обстрел Киева и других городов - месть Путина за Крымский мост. Как на Западе отреагировали на удары. DW Новости (10.10.2022)

Сразу по нескольким городам Украины в понедельник утром спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту были нанесены ракетные удары.
10 октября 2022 г.40:42 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS, фото из архива

В Украине вскоре будут развернуты две системы ПВО NASAMS

Конфликты33 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Экономика и бизнес6 ч. назад
Карикатура - "президент Франции Эмманюэль Макрон" начинает разговор по телефону с папой римским: "Ваше святейшество...". "Папа Франциск" возражает: "А чего сразу я?".

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Политика19 ч. назад
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)

Сербия и санкции против России: без резких движений

Сербия и санкции против России: без резких движений

Политика5 ч. назад
Терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Политика7 ч. назад
Риши Сунак

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Политика21 ч. назад
Рекламный плакат в Москве, призывающий к мобилизации в армию РФ

Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

Общество25 октября 2022 г.
На главную страницу