242-й день войны в Украине: Шойгу обзванивает коллег из НАТО

На 242-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 23 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Шойгу обзвонил коллег из Франции, Турции, Великобритании и США

Министр обороны России Сергей Шойгу обзвонил своих коллег из Франции, Турции, Великобритании и США. В первом телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню Шойгу "довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", говорится в пресс-релизе российского ведомства. Та же формулировка использовалась в отчетах о разговорах Шойгу с турецким и британским министрами обороны Хулуси Акаром и Беном Уоллесом.

Российское оборонное ведомство публично не подкрепило свои опасения какими-либо доказательствами.

Генерал США о секрете успехов ВСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В сообщении российского Минобороны о разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином сказано лишь, что "главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Украине".

Министры обороны - о разговоре с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отверг утверждения Шойгу о том, что Киев при поддержке западных стран планирует действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине. "Министр обороны опроверг эти заявления и предупредил, что подобные утверждения не следует использовать в качестве предлога для еще большей эскалации", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства. Уоллес также выразил готовность Великобритании помочь Москве и Киеву в урегулировании конфликта и прекращении войны.

В Минобороны США указали, что Остин "отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины".

В Минобороны Франции подтвердили переговоры, заявив, что Франция отвергает любую форму эскалации, особенно ядерную и "подчеркивает свою решимость вносить вклад в мирное разрешение конфликта вместе со своими союзниками".

В турецком ведомстве подтвердили, что министры обсуждали вопросы "осторожности в отношении провокаций, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в регионе". "Еще раз было выражено, что Турция готова внести свой вклад в достижение прекращения огня в регионе, обеспечение мира и восстановление стабильности с помощью гуманитарной помощи, как она это делала ранее", - заявил министр обороны Турции.

Киев назвал "опасной ложью" слова Шойгу о "грязной бомбе"

Власти Украины резко раскритиковали утверждения главы российского министерства обороны. "Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне. Если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - заявил президент Украины Владимир Зеленский , призвав мир "максимально жестко" отреагировать.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк охарактеризовал заявления Шойгу о якобы подготовке Украиной подрыва "грязной бомбы" "предсказуемым абсурдом в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать, и в это кто-то поверит". Подоляк указал, что ранее российская сторона рассказывала о якобы разработке в Украине ядерного оружия, "биолабораториях с боевыми голубями" и подготовке "планов вторжения" в Россию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "опасной ложью" обвинения министра обороны России в адрес Киева. "Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", столь же абсурдна, сколь и опасна. Во-первых, Украина является приверженным участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. - Ред.): у нас нет "грязных бомб", и мы не собираемся иметь их. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - написал Кулеба в Twitter.

СБУ подтвердила задержание главы крупнейшего в Украине авиапредприятия

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание президента украинского предприятия "Мотор Сич", 83-летнего Вячеслава Богуслаева. Ему предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Богуслаева вместе с еще одним топ-менеджером "Мотор Сич" подозревают в поставках через подставные компании двигателей для российских военных вертолетов производства "Ростех".

"Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", - заявили в "Ростехе".

Богуслаев возглавлял "Мотор Сич" с начала 1990-х годов. В 2012 году он покинул свой пост, став депутатом Верховной Рады. В 2021 году он занял 62-е место в украинском списке Forbes с состоянием 125 миллионов долларов. В 2000 году Богуслаеву было присвоено звание Героя Украины.

Обстрелы украинских городов

Российские войска в ночь на 23 октября атаковали с помощью дронов-камикадзе Запорожье, а окрестные населенные пункты были обстреляны ракетами С-300, рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Информации о пострадавших нет.

Российским ночным обстрелам также подвергся Николаев. Одна из ракет С-300 попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже, вторая попала во двор девятиэтажного дома, сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В результате ночного обстрела поселка Курдюмовка в Донецкой области погибли три человека, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. "Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме погиб мужчина", - написал он. По информации Кириленко, накануне от российских обстрелов погибли двое мирных жителей - в Клещиевке и Торском. Еще девять человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех мирных жителей, погибших во время оккупации, - двух в Диброве и двух в Озерном.

Трое погибших в пожаре на пороховом заводе в Перми

По меньшей мере три человека погибли из-за пожара на территории ФКП "Пермский пороховой завод", еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в городскую больницу. Пожар произошел накануне вечером в одном из помещений, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

На заводе изготавливаются заряды к российским реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", системам ПВО, системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, а также двигатели ракет класса "воздух-воздух", сообщается на сайте предприятия.

В сентябре военные предприятия в Перми, в том числе "Пермский пороховой завод", были переведены на круглосуточную работу в три смены, писало издание "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на неназванного собеседника. Это решение было связано с выполнением гособоронзаказа после российского вторжения в Украину.

В приграничных регионах РФ строят защитные сооружения

Россия построила и укомплектовала две линии обороны в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, еще одна линия строится и будет готова до 5 ноября. Старовойт отметил, что работа велась совместно с Минобороны и пограничным управлением по Курской области. Ранее о строительстве защитных сооружений сообщили власти другого приграничного региона Белгородской области.

Лондон: "Линией Вагнера" РФ хочет сдержать быстрое продвижение ВСУ

Россия прилагает значительные усилия для подготовки оборонительных сооружений за нынешней линией фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления, сообщило министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке.

Ведомство напомнило, что 19 октября основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве его командой инженеров обширной укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и опубликовал карту, показывающую планируемые масштабы проекта. На снимках виден участок недавно построенных противотанковых укреплений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области.

"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, работы, вероятно, направлены на интеграцию реки Северский Донец в оборонительную зону, которая частично повторяет линии разграничения, установленные в 2015 году", - говорится в сводке.

В Берлине кончается место для украинских беженцев

В Берлине "практически исчерпаны" возможности приема беженцев, заявила правящий бургомистр Франциска Гиффай (Franziska Giffey). "Нам срочно нужно больше федеральной недвижимости для хорошего размещения людей", - сказала она изданию Bild am Sonntag.

Гиффай также отметила необходимость финансовой поддержки, чтобы покрыть огромные расходы, и справедливого распределения беженцев по федеральным землям. По словам бургомистра, около 340 тысяч граждан Украины получили первую помощь в Берлине, 100 тысяч остаются в столице.

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