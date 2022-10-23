В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека

Предприятие "Пермский пороховой завод" выпускает заряды к российским ракетам и с сентября работает в круглосуточном режиме для выполнения гособоронзаказа.

По меньшей мере три человека погибли из-за пожара на территории ФКП "Пермский пороховой завод", пишет местное издание Properm.ru со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города в воскресенье, 23 октября.

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в городскую больницу, сообщили агентству ТАСС на предприятии.

Пожар произошел накануне вечером в помещении производства пластмасс, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Местные жители рассказали, что после пожара слышали взрыв. Это уже второй за последние месяцы пожар на предприятии, который привел к жертвам. В мае на заводе погибли трое человек.

Завод из-за войны в Украине работает в круглосуточном режиме

На ФКП "Пермский пороховой завод" изготавливаются заряды к российским реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", системам ПВО, системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, а также двигатели ракет класса "воздух-воздух", сообщается на сайте завода.

В сентябре военные предприятия в Перми, в том числе "Пермский пороховой завод", были переведены на круглосуточную работу в три смены, писало издание "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на неназванного собеседника. Это решение было связано с выполнением гособоронзаказа после российского вторжения в Украину.

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