 В Подмосковье произошел крупный пожар на складе Ozon | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2022

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Россия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе Ozon

Пожар на складе Ozon в Истринском районе Московской области был локализован спустя 10 часов. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Подмосковье

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Подмосковье

В Московской области в среду, 3 августа, произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon, расположенном в селе Петровское в Истринском районе. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщают ТАСС и РИА "Новости".

По данным МЧС России, сообщение о пожаре на складе Ozon поступило в оперативные органы в 12.33, изначально площадь возгорания была 20 тысяч квадратных метров. В 21.17 пожар удалось локализовать. В его тушении были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд, говорится в Telegram-канале ведомства.

Из помещения эвакуировались более тысячи сотрудников склада. По словам главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, пожару был присвоен третий ранг сложности.

Одна из версий - поджог

В качестве основных версий пожара рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб. По информации источника ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло из-за аварийной работы электросети, в частности короткого замыкания в оборудовании, но также не исключается версия поджога.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что по факту пожара начата проверка, в ходе которой "будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц".

Ущерб свыше 10 млрд рублей

Склад Ozon и хранившиеся на нем товары были застрахованы на сумму 17 млрд рублей, из них содержимое склада - на 11 млрд рублей.

"Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 млрд рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами", - сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

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