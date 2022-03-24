Тушение пожаров под бомбами: киевские спасатели в условиях войны

С начала полномасштабной войны, которую Россия 24 февраля развязала против Украины, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работают практически в режиме нон-стоп. Под вой сирен они ежедневно тушат пожары, разбирают завалы и спасают жизни людей. Корреспондент DW побывал в одной из пожарных частей в Подольском районе Киева, который в последние дни регулярно обстреливают российские войска.

Разрушение привычной жизни

Диспетчер Юлия на работе уже почти месяц. По ее словам, за это время подавляющее большинство вызовов, поступающих в пожарную часть, связано именно с ликвидацией последствий обстрелов. "Есть обычные вызовы, но преимущественно это вызовы, которые "доставляют неприятности", я их так называю. Они вызваны не привычными для нас обстоятельствами, а теми, которые бы мы не хотели, чтобы они продолжались", - отмечает она.

В Киеве после налета

Юлия говорит, что "люди напуганы и очень обеспокоены тем, что рушатся их дома, рушится привычная спокойная жизнь". Она и сама в настоящее время лишена возможности попасть домой, поскольку ее дом находится в зоне, временно оккупированной российскими военными.

"Мне это доставляет огромные неудобства, но я выполняю свою работу. Волнуюсь, конечно, за своих родных, которые остались дома. Сейчас там неспокойно: тоже стреляют, есть раненые, потери. Это жутко. Мыслями я там, а телом - на работе. Мне очень жаль, что я не могу попасть домой, но я думаю, что это скоро закончится и я смогу вернуться", - надеется Юлия.

"Стрессовые условия"

Работников ГСЧС готовили к работе в стрессе, но не в условиях полномасштабной войны, рассказывает Роман, работающий спасателем в Киеве уже два года. "Сейчас служба изменилась, в частности, специфика вызовов. Конечно, стало труднее, но мы продолжаем спасать людей, стараемся поскорее все сделать и покинуть место вызова", - говорит он. Спасатель добавил, что в ГСЧС работают с "холодной головой" и "не поддаются панике".

Киевские спасатели

Работа спасателей не прекращается даже в случае объявления воздушной тревоги. "В это время мы помогаем людям, выносим пострадавших, ликвидируем последствия чрезвычайных ситуаций, тушим пожары, рассказывает Роман. - Сейчас стало сложнее, понимаешь, что это не просто пожар, а следствие вражеских обстрелов. Однако держимся, дух боевой у каждого, кто работает. Будем держаться до конца, поддерживать друг друга и идти к победе", - подчеркнул он.

Работа под обстрелами

Схожего мнения придерживается коллега Романа Игорь, прибывший из Днепропетровской области для подкрепления киевского подразделения. По его словам, у спасателей и до войны была опасная работа, однако, учитывая интенсивные российские обстрелы, она стала еще более опасной. "Это наша работа, мы должны ее выполнять. Стало безусловно тяжелее, но ничего страшного - мы победим, и это главное", - отмечает он.

То, что осталось от торгового центра Retroville

Игорь принимал участие в ликвидации последствий авианалета в районе торгового центра Retroville в ночь на 21 марта. Спасатели, которые первыми прибыли на место, разбирали завалы и тушили пожар, подвергались дополнительной опасности из-за того, что в районе ракетного удара в то время были неразорвавшиеся боеприпасы.

"Сначала приехал (на место в районе центра Retroville. - Ред.), помогал, все делал и совсем не думал об опасности, а уже ближе к утру начал понимать, что есть боеприпасы, которые еще не сдетонировали, - рассказывает Игорь. - Стало ясно, что здесь достаточно опасно". Работники ГСЧС знают, что делать и как спасать людей, но, подчеркивает он, "ситуация уже другая, сюда падают бомбы, убивающие мирное население".

"Заявления РФ об обстреле только военных объектов - фейк"

Об обстрелах жилых кварталов Киева также говорит начальник Подольского районного управления ГСЧС в Киеве Игорь Михненко. По его словам, за время активных боевых действий существенно пострадала инфраструктура города.

Жилой дом в Киеве после российского налета

"Хочу отметить, что заявления россиян, что они бьют только по военным объектам - это фейк. Если мы возьмем хотя бы обстрел на Куреневке - там удар напрямую был нанесен по жилому кварталу, от него пострадали только дома, в которых живут люди", - сказал он и добавил, что по его оценке российские ракеты попадают преимущественно в жилые дома, административные здания, школы и детские сады.

"Во время авианалета или бомбардировки почти на 80 процентов разрушаются жилые дома", - отметил Михненко. В результате только одного обстрела - в зависимости от масштабов разрушений - приходится переселять от 50 до 70 человек, рассказал он.

Повторные ракетные удары

В ГСЧС указывают, что во многих случаях существует очень большая вероятность того, что спасатели сами попадут под обстрелы российских войск. В частности, во время уже упомянутого налета на Retroville по прибытии на место происшествия первых пожарных подразделений, "оккупанты нанесли второй ракетный удар, во время которого, к счастью, никто не пострадал", - рассказывает Михненко.

Харьков

Но так бывает далеко не всегда. Так, в Харькове, во время тушения горящего рынка "Барабашово", он подвергся повторному обстрелу, в результате которого погиб пожарный и еще один работник ГСЧС был ранен. Михненко указывает, что и в Киеве из-за российских обстрелов были ранены несколько работников ГСЧС.

В целом, по данным ГСЧС, по состоянию на понедельник, 21 марта, в результате российских обстрелов погиб 21 украинский спасатель и еще 47 получили ранения.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 24.03.2022 Месяц войны в Украине. Разрушенные города; убитые и раненые - военные, гражданские, женщины, дети, старики; беженцы и солидарность, решительный отпор агрессору… Фотохронику от 24 марта начнем в Киеве, где президент Владимир Зеленский выступил с обращением, призвав людей со всего мира, начиная с этого дня, выходить на улицы в поддержку Украины.

Война в Украине - 24.03.2022 "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин," - заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, что будет, если война продолжится по самому худшему сценарию, выедет ли он из страны? На снимке - портрет Зеленского и флаг Украины в нью-йоркском кафе Veselka.

Война в Украине - 24.03.2022 Сгоревшие автобусы и разрушенные многоэтажные жилые дома в Мариуполе. Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, российские военные по указанию президента Путина почти полностью уничтожили Мариуполь. Всех гражданских оттуда необходимо эвакуировать.

Война в Украине - 24.03.2022 Не всем жителям Мариуполя удается выехать в другие регионы Украины. Часть людей из осажденного города вывозят на территорию РФ. Этот снимок агентства ТАСС сделан в одном из таких автобусов.

Война в Украине - 24.03.2022 Погибших жителей Мариуполя хоронят в могилах около многоэтажных домов. Точное количество жертв среди гражданского населения здесь неизвестно. По информации полка "Азов", потери среди мирных жителей уже превысили три тысячи человек.

Война в Украине - 24.03.2022 Жительница Киева убирает стекло разбившихся окон дома.

Война в Украине - 24.03.2022 Уборка территории в одном из жилых районов Киева после очередного обстрела города.

Война в Украине - 24.03.2022 23 марта в Киеве в ходе исполнения редакционного задания интернет-издания The Insider погибла российская журналистка Оксана Баулина. "Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел", - сообщили в редакции этого издания.

Война в Украине - 24.03.2022 Памятник Данте Алигьери в Киеве защитили мешками с песком, как и многие другие такие монументы и скульптуры здесь и в других украинских городах.

Война в Украине - 24.03.2022 Наклейки военного времени - "Святая Джавелина" и Тарас Бульба, вооруженный переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин".

Война в Украине - 24.03.2022 Добровольцы в Одессе на курсах военной подготовки. Город готов к обороне.

Война в Украине - 24.03.2022 Гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный ФИДЕ на полгода за поддержку военной операции в Украине, вместе со знаком "Z", супругой и церковным служащим - митрополитом Евгением в Екатеринбурге.

Война в Украине - 24.03.2022 Имперские амбиции Владимира Путина. Сатирический постер в оружейном магазине во Львове.

Война в Украине - 24.03.2022 Отправка рейса с воспитанниками украинских детских домов из Варшавы в Великобританию.

Война в Украине - 24.03.2022 Беженцы из Украины в польском городе Пшемысль. По информации ЮНИСЕФ, на данный момент уже больше половины детей в Украине стали беженцами - 4,3 миллиона из 7,5 миллиона детей. Из них 1,8 миллиона находятся за границей.

Война в Украине - 24.03.2022 Украинская и немецкая прима-балерина Государственного балета Берлина Яна Саленко, живущая в Германии с 2005 года, во время репетиции в столице ФРГ. Знаменитый коллектив решил принять у себя коллег из Украины и России - сюда с начала войны поступило около 200 запросов о помощи.

Война в Украине - 24.03.2022 В Кельне сейчас находятся и тренируются спортсменки из женской команды клуба "Кривбасс" из Кривого Рога. Помощь украинским футболисткам оказывает местный клуб бундеслиги "Кельн" (1. FC Köln).

Война в Украине - 24.03.2022 В чешском городе Опава готовят к отправке технику для украинских пожарных. Это первая партия из программы по оказанию такого рода гуманитарной помощи разным регионам Украины.

Война в Украине - 24.03.2022 Добровольный помощник из Мексики Роберто Маркес работает над созданием инсталляции в знак солидарности на польском КПП Медыка. Автор: Николай Пермяков

