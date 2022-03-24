Тушение пожаров под бомбами: киевские спасатели в условиях войны

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Отдельные районы Киева почти каждый день подвергаются ракетным обстрелам. Одними из первых на место происшествия прибывают спасатели. О том, в каких условиях им приходится сейчас работать, - в репортаже DW.
С начала полномасштабной войны, которую Россия 24 февраля развязала против Украины, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работают практически в режиме нон-стоп. Под вой сирен они ежедневно тушат пожары, разбирают завалы и спасают жизни людей. Корреспондент DW побывал в одной из пожарных частей в Подольском районе Киева, который в последние дни регулярно обстреливают российские войска.
Диспетчер Юлия на работе уже почти месяц. По ее словам, за это время подавляющее большинство вызовов, поступающих в пожарную часть, связано именно с ликвидацией последствий обстрелов. "Есть обычные вызовы, но преимущественно это вызовы, которые "доставляют неприятности", я их так называю. Они вызваны не привычными для нас обстоятельствами, а теми, которые бы мы не хотели, чтобы они продолжались", - отмечает она.
Юлия говорит, что "люди напуганы и очень обеспокоены тем, что рушатся их дома, рушится привычная спокойная жизнь". Она и сама в настоящее время лишена возможности попасть домой, поскольку ее дом находится в зоне, временно оккупированной российскими военными.
"Мне это доставляет огромные неудобства, но я выполняю свою работу. Волнуюсь, конечно, за своих родных, которые остались дома. Сейчас там неспокойно: тоже стреляют, есть раненые, потери. Это жутко. Мыслями я там, а телом - на работе. Мне очень жаль, что я не могу попасть домой, но я думаю, что это скоро закончится и я смогу вернуться", - надеется Юлия.
Работников ГСЧС готовили к работе в стрессе, но не в условиях полномасштабной войны, рассказывает Роман, работающий спасателем в Киеве уже два года. "Сейчас служба изменилась, в частности, специфика вызовов. Конечно, стало труднее, но мы продолжаем спасать людей, стараемся поскорее все сделать и покинуть место вызова", - говорит он. Спасатель добавил, что в ГСЧС работают с "холодной головой" и "не поддаются панике".
Работа спасателей не прекращается даже в случае объявления воздушной тревоги. "В это время мы помогаем людям, выносим пострадавших, ликвидируем последствия чрезвычайных ситуаций, тушим пожары, рассказывает Роман. - Сейчас стало сложнее, понимаешь, что это не просто пожар, а следствие вражеских обстрелов. Однако держимся, дух боевой у каждого, кто работает. Будем держаться до конца, поддерживать друг друга и идти к победе", - подчеркнул он.
Схожего мнения придерживается коллега Романа Игорь, прибывший из Днепропетровской области для подкрепления киевского подразделения. По его словам, у спасателей и до войны была опасная работа, однако, учитывая интенсивные российские обстрелы, она стала еще более опасной. "Это наша работа, мы должны ее выполнять. Стало безусловно тяжелее, но ничего страшного - мы победим, и это главное", - отмечает он.
Игорь принимал участие в ликвидации последствий авианалета в районе торгового центра Retroville в ночь на 21 марта. Спасатели, которые первыми прибыли на место, разбирали завалы и тушили пожар, подвергались дополнительной опасности из-за того, что в районе ракетного удара в то время были неразорвавшиеся боеприпасы.
"Сначала приехал (на место в районе центра Retroville. - Ред.), помогал, все делал и совсем не думал об опасности, а уже ближе к утру начал понимать, что есть боеприпасы, которые еще не сдетонировали, - рассказывает Игорь. - Стало ясно, что здесь достаточно опасно". Работники ГСЧС знают, что делать и как спасать людей, но, подчеркивает он, "ситуация уже другая, сюда падают бомбы, убивающие мирное население".
Об обстрелах жилых кварталов Киева также говорит начальник Подольского районного управления ГСЧС в Киеве Игорь Михненко. По его словам, за время активных боевых действий существенно пострадала инфраструктура города.
"Хочу отметить, что заявления россиян, что они бьют только по военным объектам - это фейк. Если мы возьмем хотя бы обстрел на Куреневке - там удар напрямую был нанесен по жилому кварталу, от него пострадали только дома, в которых живут люди", - сказал он и добавил, что по его оценке российские ракеты попадают преимущественно в жилые дома, административные здания, школы и детские сады.
"Во время авианалета или бомбардировки почти на 80 процентов разрушаются жилые дома", - отметил Михненко. В результате только одного обстрела - в зависимости от масштабов разрушений - приходится переселять от 50 до 70 человек, рассказал он.
В ГСЧС указывают, что во многих случаях существует очень большая вероятность того, что спасатели сами попадут под обстрелы российских войск. В частности, во время уже упомянутого налета на Retroville по прибытии на место происшествия первых пожарных подразделений, "оккупанты нанесли второй ракетный удар, во время которого, к счастью, никто не пострадал", - рассказывает Михненко.
Но так бывает далеко не всегда. Так, в Харькове, во время тушения горящего рынка "Барабашово", он подвергся повторному обстрелу, в результате которого погиб пожарный и еще один работник ГСЧС был ранен. Михненко указывает, что и в Киеве из-за российских обстрелов были ранены несколько работников ГСЧС.
В целом, по данным ГСЧС, по состоянию на понедельник, 21 марта, в результате российских обстрелов погиб 21 украинский спасатель и еще 47 получили ранения.
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