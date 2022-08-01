 В России с начала года выгорели 3,4 млн гектаров леса | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2022

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Россия

В России с начала года выгорели 3,4 млн гектаров леса

По данным "Авиалесоохраны", в РФ с 1 января по начало августа выгорели 3,4 млн гектаров леса. Режим ЧС введен в семи субъектах.

Пожары в Приморье

Пожары в Приморье (фото из архива)

В результате пожаров на территории России с 1 января по начало августа выгорели 3,4 млн гектаров леса, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Это следует из данных, представленных в понедельник, 1 августа, Федеральным агентством лесного хозяйства ("Авиалесоохраной"). Речь идет об очагах в зонах наземного обнаружения и лесоавиационных работ (2438238,06 гектара), о пожарах, по которым велось активное тушение (79454,29 гектара), и о тех территориях, где интенсивная работа пожарных была прекращена или приостановлена (901816 гектаров).

Режим ЧС введен в семи субъектах

При этом режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в семи субъектах РФ. Он полностью затронул Республику Саха (Якутия), Хабаровский край, а также части Республики Коми, Мансийского автономного округа, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей.

Особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах России, включая Московскую область.

На 1 августа в тушении задействованы 4 053 человека, 316 единиц техники, а также 31 воздушное судно.

"Якутия горит и тонет одновременно"

В середине июля дальневосточный ресурс Vostok.Today передавал, что Якутию накрыло дымом от лесных пожаров, одновременно разлившиеся реки затопили ряд населенных пунктов. Подтопленные села Верхоянского района находятся в тысячах километров от юга республики, где полыхают лесные пожары

Издание назвало борьбу властей со стихией "мерами тактического характера". По данным журналистов, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в Якутии - всего 4 километра на 1000 квадратных километров. Из-за этого сложно оперативно направлять помощь как тонущим, так и горящим районам.

По данным агентства "Интерфакс", на 19 июля в Якутии было зафиксировано 57 возгораний на площади в 40,3 тыс. гектаров леса.

В середине мая за четыре дня площадь лесных пожаров в России увеличилась вдвое.

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  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

    Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 20:42

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