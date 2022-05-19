Площадь лесных пожаров в РФ за четыре дня увеличилась вдвое

За последние четыре дня площадь лесных пожаров в России увеличилась вдвое. На 00 часов мск в четверг, 19 мая, в России действовало 97 лесных пожаров на площади 41 866 га, по которым проводились работы по активному тушению, сообщило в тот же день Федеральное агентство лесного хозяйства. На 00 часов 15 мая было зафиксировано 129 лесных пожаров на площади 19 657 га, указывала Авиалесоохрана.

В пятерку наиболее пострадавших регионов входят Иркутская область (18 954 га), Красноярский край (15 479 га), Тыва (2730 га), Хакасия (1010 га) и Томская область (414 га). В тушении задействованы 4311 человек, 798 единиц техники и 34 воздушных судна, мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 91 воздушное судно, указывается далее.

Среди прочего, лесные пожары действуют на особо охраняемых природных территориях. В Туве горит заповедник "Убсунурская котловина" на площади 1 875 га, в Красноярском крае зафиксировано возгорание на 316 га в Саяно-Шушенском заповеднике.

Пожароопасный сезон начался в 81 регионе РФ

В заявлении отмечается, что за минувшие сутки в 23 российских регионах было потушено 88 природных пожаров на площади 4279 га -в Архангельской, Псковской, Саратовской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской, Амурской областях, на Алтае, в Тыве, Якутии, Бурятии, Алтайском, Приморском, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, а также Еврейской АО и Ямало-Ненецком АО. Авиалесоохрана также указала, что пожароопасный сезон открыт в 81 регионе РФ.

Массовые пожары в ряде регионов Сибири начались 7 мая на фоне сильного ветра. Только в Красноярском крае возгорания возникли в 60 населенных пунктах, погибли 8 человек.

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