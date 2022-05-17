В Сибири уже горят леса. Будет ли у России чем их тушить?

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В этом году масштабные лесные пожары в Сибири начались раньше обычного. Но хватит ли у России на фоне санкций и войны с Украиной резервов, чтобы справиться с ними?
В последние недели на большой площади на юго-западе Сибири зафиксированы лесные пожары. Впрочем, горят не только леса, но и степи и торфяники по всей России. Многие населенные пункты пострадали от огня. По данным местных СМИ, как минимум 10 человек погибли во время пожаров. Англоязычное издание The Siberian Times в середине апреля распространило в соцсетях видео с драматичными кадрами лесных пожаров. Но верицифировать это видео DW не удалось.
Тем временем еще в начале мая МЧС РФ сообщало о том, что с начала пожароопасного сезона 2022 года, который уже начался в 77 регионах страны, на территории России были зафиксированы 4000 лесных пожаров, затронувших около 270 000 гектаров. Большая часть пожаров случилась в нескольких регионах, включая Красноярск, Кемерово, Курган, Омск и Тюмень. Всего в общей сложности с начала года в России произошло более 138 тысяч пожаров - техногенных и природных.
10 мая российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с губернаторами. Он обязал их лично следить за ситуацией, подчеркнув, что "именно главы регионов должны обеспечивать тушение пожаров". А если "ситуация начинает выходить из-под контроля, то ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы", предупредил Путин. "Мы не можем допустить того, чтобы повторилась ситуация прошлого года, когда лесные пожары были самыми продолжительными и сильными за все прошлые годы", - подчеркнул российский президент на совещании с губернаторами.
В 2021 году России, согласно данным организации Greenpeace Russia, был нанесен рекордный ущерб пожарами - сгорело 18,8 млн гектаров леса, степей и торфяников. Это площадь, которая примерно равна территории Сирии. При этом лесные пожары, и особенно пожары на торфяниках, можно сравнить с "климатической бомбой", говорят экологи. Дело в том, что при горении торфяников высвобождается огромное количество углекислого газа и других вредных веществ, намного больше, чем при лесных пожарах.
Почти половина объема выбрасываемого в атмосферу углекислого газа - с торфяников, расположенных вдоль Полярного круга, включая Сибирь. Это в общей сложности около 1 млрд тонн СО2. Тушить горящие торфяники очень сложно.
Российское Федеральное агентство лесного хозяйства заявило на пресс-конференции в конце апреля о повышенном уровне опасности из-за лесных пожаров и о готовности применить вертолеты, дроны и другую технику для ликвидации возгораний. В предыдущие года РФ отправляла на борьбу с лесными пожарами военных. Но из-за войны с Украиной значительная часть войск и техники была переброшена туда.
Аналитики говорят, что по этой причине в нынешнем году у России может не хватить необходимых резервов для тушения лесных пожаров. "Это неизбежно, что из-за войны будет недоставать ресурсов для тушения лесных пожаров", - считает, в частности, профессор Томас Смит, специалист по вопросам экологии в Лондонской школе экономики. Он мониторит ситуацию по фотографиям со спутников.
Макс Бергман, директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщил DW, что Россия вероятно пока еще имеет достаточно ресурсов для тушения пожаров. И указал на то, что на фоне войны против Украины, которая может затянуться, и международных санкций у Москвы иссякают другие ресурсы, включая финансовые и логистические. "Один из вызовов, с которыми столкнулась Россия на фоне санкций и контроля за экспортом, - это нехватка вертолетов и другой техники, запчасти к которой Россия получала из за границы", - отметил Бергман.
Помня о том, что внутри страны производится небольшая часть запчастей, продолжает эксперт, приоритетной при ремонте и техобслуживании будет не техника, которая нужна для тушения лесных пожаров, а та, что используется в войне против Украины.
Поэтому, по мнению Смита, лесные пожары в Сибири станут следующим вызовом для властей РФ, учитывая, что ее военные участвуют в войне в Украине. "В последнее время было очевидно, что масштаб лесных пожаров в Сибири увеличился и мощностей для тушения было недостаточно даже в мирное время. В этом году леса, может быть, вообще некому будет тушить", - добавляет эксперт. И это, по его мнению, отчасти является также следствием давления на гражданское общество и на экологические организации.
Хотя маловероятно, что лесные пожары заставят Россию направить свои силы на их тушение, а не на войну с Украиной, все же в Кремле могут над этим задуматься и пересмотреть свои приоритеты, не исключает Бергман.
"У Путина есть две цели, конкурирующие между собой. Первая - геополитическая, касающаяся Украины. А вторая - внутренняя стабильность. Если лесные пожары достигнут критического уровня и станут угрожать его режиму, Путин может сделать их устранение своим приоритетом", - констатирует эксперт Центра стратегических и международных исследований.
В 2022-м масштабы лесных пожаров в России стали катастрофическими. В российском отделении Greenpeace подсчитали, что по итогам первых четырех месяцев текущего года площадь разрушительных пожаров оказалась вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом в Greenpeace указали на то, что пока в официальные сводки попадают далеко не все возгорания.
Лесные пожары, причиной которых являются, например, грозы или самовозгорания, являются частью естественного цикла в Сибири - относительно пожароустойчивой экосистемы, которая включает в себя множество, рек, озер и болот, отмечают экологи. Но глобальное изменение климата делает эту экосистему более засушливой, повышая риски. В Сибири суровые арктические зимы, но теплеет там очень быстро. И таяние ледников вследствие глобального изменения климата этот эффект лишь усиливает.
"Еще слишком рано говорить о том, являются ли тут индикатором пожары на юге Сибири и будет ли то же самое в нынешнем сезоне происходить в более северных регионах", - говорит Смит из Лондонской школы экономики, уточняя, что дополнительным фактором может стать погода и ряд других обстоятельств. "Важно принять к сведению, что климатические изменения в Арктике при соответствующей погоде повышают риск лесных пожаров, которые могут быть намного более разрушительными", - заключил эксперт.
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