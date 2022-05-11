 Площадь лесных пожаров в РФ за сутки выросла на 4 тысячи га | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2022

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Россия

Площадь лесных пожаров в РФ за сутки выросла на 4 тысячи га

По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в 17 регионах РФ горело почти 17 тысяч гектаров леса. Наиболее пострадавшие регионы - Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский край и Красноярский край.

Лесной пожар в Тюменской области

Лесной пожар в Тюменской области

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки выросла на более чем 4 тысячи га до 16,987 тысячи га. На 00 часов в среду, 11 мая, на территории РФ действовало 155 лесных пожаров, в пятерку наиболее пострадавших регионов входят Курганская область (3791 га), Хабаровский край (2384 га), Иркутская область (1875 га), Красноярский край (1823 га) и Свердловская область (1500 га). В общей сложности природные пожары бушуют в 17 регионах РФ.

"За сутки в 25 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 204 лесных пожара на площади, пройденной огнем 9 588 га. Очаги возгорания ликвидированы в Калининградской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Амурской областях, республиках Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Пермском краях, Еврейской АО", - указывается далее. По этим данным, в борьб с огненной стихией задействовано 7,2 тысячи человек, 1,6 тысячи единиц техники, 69 ВС на мониторинге и 24 ВС на тушении.

Из-за природных пожаров в Сибири и на Урале погибли не менее 16 человек, сгорело 730 жилых домов.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Власти Красноярского края, ставшим одним из наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов, заявили, что в больницах остаются еще четверо пострадавших в результате массовых пожаров 7 мая. "Все пациенты находятся на контроле медицинских работников. Специалисты оценивают состояние одного пациента как стабильно тяжелое, но без отрицательной динамики. Средняя степень тяжести с положительной динамикой сохраняется у трех пациентов", - заявила пресс-служба краевого Минздрава.

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате массовых пожаров в Красноярском крае. По подозрению в нарушении статей о халатности, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей задержаны три сотрудника ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго".

Массовые пожары в ряде регионов Сибири начались 7 мая на фоне сильного ветра. Только в Красноярском крае возгорания возникли в 60 населенных пунктах, погибли 8 человек.

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  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

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    Автор: Андрей Гурков


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