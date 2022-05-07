 В России полыхают природные пожары | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2022

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Россия

В России полыхают природные пожары

Лесные пожары зафиксированы в 77 из 85 российских регионов. В 46 из них введен особый противопожарный режим. Есть жертвы. По данным Авиалесоохраны, за последние сутки ликвидировано 157 пожаров.

Лесной пожар в Сибири (фото из архива)

В 77 из 85 российских регионов полыхают лесные пожары, в 46 из них власти ввели особый противопожарный режим. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил телеканал "Мир 24".

Наиболее тяжелая ситуация, по информации агентства ТАСС, сложилась в Красноярском крае. Как сообщили в МЧС России, огнем охвачены около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах, там также горят несколько пилорам и детский сад. Тушение пожаров осложняется погодными условиями - сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации.

В результате пожаров в Шарыповском районе  погибли пять человек. По информации экстренных служб, среди погибших двое детей.

В Курганской области  вынуждены были покинуть свои дома около 500 человек, еще 1000 жителей могут эвакуировать. Природные пожары вплотную подошли к нескольким населенным пунктам и садовым товариществам.

Лесоохрана отчиталась  о ликвидации более 150 пожаров

По информации  пресс-службы Авиалесоохраны, в России за минувшие сутки ликвидировали 157 лесных пожаров. В тушении задействовали 5017 человек, 1146 единиц техники, 17 воздушных судов. Еще 58 воздушных судов проводят мониторинг обстановки.

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  • Сгоревший лес в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Лето началось как обычно. Но июль был аномально жарким

    Пожары летом - естественное явление для лесов. На фото - последствия июньского пожара в Рязанской области. Однако, по данным Всемирной метеорологической организации в Женеве, июль выдался аномально жарким в зоне таежных лесов - как в РФ, так и в Северной Америке: температуры выше среднего на 10 градусов. Вместе с резким ветром это привело к росту пожаров.

  • Вид сверху на лесные пожары в РФ

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Greenpeace: в России национальная катастрофа

    Экологи из международной организации Greenpeace 1 августа передали в администрацию президента РФ собранные ими свыше 250 тысяч подписей с требованием принять срочные меры по тушению пожаров. Экологи называют ситуацию национальной трагедией и призывают пересмотреть действующие правила, а именно пересмотреть так называемые "зоны контроля", в которых власти не обязаны тушить пожары.

  • Вертолет тушит пожар, сбрасывая воду

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Армия помогает тушить пожары

    В начале августа к тушению пожаров власти привлекли силы министерства обороны РФ. На задания вылетают армейские вертолеты. В Иркутской области (на фото) пять МИ-8 успели сбросить за сутки, 6 августа, 160 тонн воды на лесные пожары. Всего Минобороны РФ отрапортовало, что с начала операции военная авиация сумела потушить пожары на территории в миллион гектаров.

  • Вертолеты МИ-8 российской армии

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Пожары тушат. Но это не очень эффективно

    После подключения сил армии к тушению пожаров стали поступать новости о том, что общая их площадь стала сокращаться. Однако вскоре она снова начала расти: за 7 августа - на 180 тысяч гектаров. Прогнозы погоды в ближайшие дни, до 9 августа, не сулят улучшения ситуации: по-прежнему достаточно жарко, 25-30 градусов, и только редкие осадки.

  • Горящий лес

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса спасут только дожди, говорят в "Гринпис"

    Лесные пожары на востоке России прекратятся только тогда, когда в регионе изменится погода, и вместе с циклонами придут дожди, уверены в "Гринпис". "Ситуация продолжает ухудшаться, но это было понятно, поскольку тушат пожары примерно на 5 процентах площадей, которые горят", - заявил 6 августа "Интерфаксу" руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис" Григорий Куксин.

  • Горящий лес

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Пожар считается потушенным, даже если лес продолжает гореть

    Очевидцы утверждают, что леса, в которых пожар считается потушенным, нередко продолжают гореть, просто менее интенсивно. Чаще всего это тлеют торфяники - это менее заметно, но наносит больший вред человеку и атмосфере.

  • Вид сверху на лесные пожары
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    Изменение климата стало бросаться в глаза, признал 2 августа глава Росгидромета Максим Яковенко. "В последние 6-7 лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал Яковенко. В интервью DW известный немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер заявил, что человечество вступает в новую эпоху - эпоху огня.

    Автор: Михаил Бушуев


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