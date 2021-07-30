Площадь лесных пожаров в России может стать рекордной

Ситуация с лесными пожарами в России усугубляется. Причем дело обстоит даже значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. Об этом в субботу, 14 августа, в интервью агентству dpa заявил Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России. Что же касается Якутии и восточной Сибири, наиболее сильно пострадавших от огня, то тут, по словам эколога, речь уже идет о рекорде, поскольку эти регионы охвачены самыми масштабными пожарами, когда-либо произошедшими в связи с изменением погодных условий в России.
Страдают и те, кому пожары напрямую не угрожают
По данным Куксина, на сегодняшний день огонь охватил площадь примерно в 16,5 миллионов гектар, около 6 млн га леса уничтожено. Федеральное агентство лесного хозяйства называет другие цифры. Согласно его сведениям, на данный момент в России огнем охвачены приблизительно 4 млн га, что практически соответствует площади Швейцарии. Ранее наибольший масштаб лесных пожаров в России был зафиксирован в 2012 году, когда огонь распространился на площади в 16 млн га.
Страдают и те, кому пожары напрямую не угрожают: сотни деревень и десятки городов в разных частях России окутаны дымом. Тысячи километров дыма простираются вглубь страны на запад и вплоть до южной части Казахстана. Для людей, инфицированных коронавирусом, это может обернуться тяжелыми последствиями и привести к повышенной смертности.
Свыше девяти тысяч волонтеров помогают в настоящее время бороться с лесными пожарами в России. Власти винят в катастрофе засуху, являющуюся результатом изменения климата. Однако экологи считают, что большинство пожаров по-прежнему происходит по вине человека. Григорий Куксин обращает внимание на проблему с финансированием мер по охране лесов. Без увеличения инвестиций в данную сферу вести борьбу с огнем в новых климатических условиях невозможно, подчеркивает он.
Разрушительные наводнения в Краснодарском крае
Если в одних регионах РФ бушуют пожары, то в других происходят разрушительные наводнения. В Краснодарском крае в результате вызванных сильными ливнями паводков подтоплено более 1 400 домов, более 1 830 придомовых территорий, один участок автодороги эвакуированы свыше 1,5 тысячи человек. Режим чрезвычайной ситуации действует в 14 муниципальных образованиях. Без электричества остались 198 тысяч человек, сообщает оперативный штаб.
По данным МЧС, над территорией Краснодарского края установился циклон с осадками в виде дождя и града. Согласно прогнозам, он будет действовать в регионе до 16 августа.
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Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.
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Новая Зеландия: слишком теплая зима
На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.
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Мексика: катастрофическая засуха
51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.
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На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.
Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова