 Площадь лесных пожаров в России может стать рекордной | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Площадь лесных пожаров в России может стать рекордной

По данным природозащитников, ситуация с пожарами значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. В ряде регионов России происходят разрушительные наводнения.

Сотрудник МЧС на опушке горящего леса в Якутии

Ситуация с лесными пожарами в России усугубляется. Причем дело обстоит даже значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. Об этом в субботу, 14 августа, в интервью агентству dpa заявил Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России. Что же касается  Якутии  и восточной Сибири, наиболее сильно пострадавших от огня, то тут, по словам эколога, речь уже идет о рекорде, поскольку эти регионы охвачены самыми масштабными пожарами, когда-либо произошедшими в связи с изменением погодных условий в России.

Страдают и те, кому пожары напрямую не угрожают

По данным Куксина, на сегодняшний день огонь охватил площадь примерно в 16,5 миллионов гектар, около 6 млн га леса уничтожено. Федеральное агентство лесного хозяйства называет другие цифры. Согласно его сведениям, на данный момент в России огнем охвачены приблизительно 4 млн га, что практически соответствует площади Швейцарии. Ранее наибольший масштаб лесных пожаров в России был зафиксирован в 2012 году, когда огонь распространился на площади в 16 млн га.

Страдают и те, кому пожары напрямую не угрожают: сотни деревень и десятки городов в разных частях России  окутаны дымом. Тысячи километров дыма простираются вглубь страны на запад и вплоть до южной части Казахстана. Для людей, инфицированных коронавирусом, это может обернуться тяжелыми последствиями и привести к повышенной смертности.

Свыше девяти тысяч волонтеров помогают в настоящее время бороться с лесными пожарами в России. Власти винят в катастрофе засуху, являющуюся результатом изменения климата. Однако экологи считают, что большинство пожаров по-прежнему происходит по вине человека. Григорий Куксин обращает внимание на проблему с финансированием мер по охране лесов. Без увеличения инвестиций в данную сферу вести борьбу с огнем в новых климатических условиях невозможно, подчеркивает он.

Разрушительные наводнения в Краснодарском крае

Если в одних регионах РФ бушуют пожары, то в других происходят  разрушительные наводнения. В Краснодарском крае в результате вызванных сильными ливнями паводков подтоплено более 1 400 домов, более 1 830 придомовых территорий, один участок автодороги эвакуированы свыше 1,5 тысячи человек. Режим чрезвычайной ситуации действует в 14 муниципальных образованиях. Без электричества остались 198 тысяч человек, сообщает оперативный штаб.

По данным МЧС, над территорией Краснодарского края установился циклон с осадками в виде дождя и града. Согласно прогнозам, он будет действовать в регионе до 16 августа.

Смотрите также:

  • Тушение лесных пожаров в Греции

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Греция: из-за жары горят леса

    Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.

  • Лесные пожары в Канаде

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Канада: аномальная жара и горящий лес

    В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.

  • Северная Финляндия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Финляндия: рекордная температура в Северной Европе

    С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.

  • Нью-Дели

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Индия: муссоны запоздали

    В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.

  • Sibirien Batagai Permafrost Abbruch

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Сибирь: Вечная мерзлота тает

    Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.

  • Оклэнд, Новая Зеландия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Новая Зеландия: слишком теплая зима

    На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.

  • Мехико

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Мексика: катастрофическая засуха

    51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.

  • Гадамес

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Ливия: беспощадный зной в Северной Африке

    На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.

    Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова


Смотреть видео 20:42

Якутия и Турция в огне: как остановить пожары? DW Новости (30.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Погодные катаклизмы - 2021: наводнение в Германии, пожары в России и США (15.07.2021)  

Катастрофа федерального масштаба: глобальное потепление ударило по Сибири? DW Новости (04.07.2019)  

Также по теме

15.7.2021**** Blick in eine Straße in Bad Münstereifel nach schweren Regenfällen und dem Hochwasser der Erft. +++ dpa-Bildfunk +++

Как построить дом так, чтобы его не затопило: уроки катастрофы 30.07.2021

Наводнения и пожары все чаще угрожают жизни человека. Стихию невозможно победить, но с ней можно ужиться. Немецкие архитекторы и строители делают выводы.

04.07.2018, Sachsen, Bad Düben: Ein Schild weist Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. Bei dieser Gefahrstufe ist das Betreten des Waldes verboten. Die lange Trockenheit führt zu vermehrten Wald- und Feldbränden. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Профилактика пожаров и другие правила поведения в лесу 24.06.2021

Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?

10.06.2020, Russland, -: 6266635 10.06.2020 A helicopter Mi-8T drops water to fight a wildfire in the settlement of Esso, Bystrinsky District, Kamchatka Region, Russia. Dmitrij Voroshilov Foto: Dmitrij Voroshilov//dpa |

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом 12.07.2020

Аномальная погода вызвана изменением воздушных потоков над Россией, предупреждает немецкий физик Андерс Леверман. Он призывает россиян включиться в борьбу против глобального потепления.

Реклама