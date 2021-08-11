 Уже 27 человек стали жертвами наводнения в Турции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2021

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Мир

Уже 27 человек стали жертвами наводнения в Турции

Под водой оказались часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на черноморском побережье страны. Эвакуированы почти две тысячи человек.

Спасатели в провинции Кастамону

Спасатели в провинции Кастамону

В Турции в результате сильных наводнений и оползней погибли как минимум 27 человек. Один человек все еще числится пропавшим без вести. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям.

Под водой, начиная с 10 августа, оказались часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на черноморском побережье страны. Из пострадавших районов уже эвакуированы более 1,7 тыс человек. Серьезно повреждена инфраструктура, включая обрушившиеся мосты и линии электропередач, в некоторых местах размыты дороги, затоплены дома и предприятия.

Это второе стихийное бедствие, обрушившееся на Турцию в 2021 году. Ранее в стране бушевали лесные пожары. Однако, по данным чрезвычайных служб, в настоящий момент все очаги возгорания удалось взять под контроль.

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