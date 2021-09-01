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Фото: DHA

Лесной пожар

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Неконтролируемое горение растений и деревьев, стихийно распространяющееся по площади леса.

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Новости

24 июля 2023 г.

Из-за пожаров на Родосе эвакуировали более 20 тыс. человек

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Контекст

Пожарные борются с огнем на греческом острове Родос

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Лесные пожары в Германии

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