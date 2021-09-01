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Лесной пожар
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Неконтролируемое горение растений и деревьев, стихийно распространяющееся по площади леса.
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Новости
24.07.2023
24 июля 2023 г.
Из-за пожаров на Родосе эвакуировали более 20 тыс. человек
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Контекст
Лесные пожары по всему миру: остров Родос в огне
Лесные пожары по всему миру: остров Родос в огне
Пожары на греческом острове Родосе продолжили цепь лесных пожаров, пылающих по всему миру этим летом. Фотогалерея DW.
Катастрофы
24.07.2023
24 июля 2023 г.
10 фото
Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары
Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары
Немцы изнывают от экстремальных температур. Спасительная прохлада - в церквях и магазинах. Как еще можно выжить в жару?
Культура
19.07.2023
19 июля 2023 г.
Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?
Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?
Пожары в Сибири охватили уже более одного миллиона гектаров леса, прямо сейчас в Магаданской области введен режим ЧС.
Природа и окружающая среда
07.07.2023
7 июля 2023 г.
Лесные пожары в Германии
Лесные пожары в Германии
Температура за 30 градусов, палящее солнце, отсутствие дождей. В ФРГ бушуют лесные пожары. Фотогалерея DW.
Катастрофы
16.06.2023
16 июня 2023 г.
8 фото
Защита климата в России. Что скажет Верховный суд?
Защита климата в России. Что скажет Верховный суд?
В Верховный суд РФ впервые подан иск, касающийся защиты климата. Есть ли перспективы у первого "климатического" дела?
Природа и окружающая среда
20.09.2022
20 сентября 2022 г.
Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах
Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах
С начала сентября в нескольких областях Казахстана вспыхнули крупные пожары. Власти расследуют причины возникновения ЧП.
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Где-то горят леса, а в другом регионе наоборот возникает угроза затопления. Как такое возможно?
Природа и окружающая среда
11.08.2022
11 августа 2022 г.
В Сибири горят леса. Будет ли у России чем их тушить?
Хватит ли у России на фоне санкций и войны против Украины резервов, чтобы справиться с масштабными лесными пожарами?
Природа и окружающая среда
18.05.2022
18 мая 2022 г.
Вымрут как динозавры. Миллиону видов грозит исчезновение
Ситуация на планете сейчас похожа на ту, что предшествовала вымираню динозавров. К такому выводу пришли ученые.
Климат
22.01.2022
22 января 2022 г.
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Природа и окружающая среда
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