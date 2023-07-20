Лесные пожары бушуют не только на острове Родос. Экстремальная жара с температурой выше 44 градусов не раз вызывала этим летом лесные и кустарниковые пожары по всей Греции. Особенно сильно вновь пострадал район Агия Сотирас в муниципалитете Танагра, что недалеко от Афин, где изображенный на фото вертолет сбрасывает воду с воздуха. Этот район уже был опустошен крупными пожарами в 2007 году.