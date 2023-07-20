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24 июля 2023 г.
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Российское судно в Черном море (фото из архива)
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В Лондоне заявили о риске эскалации насилия на Черном море

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Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко с огромной березовой дубиной стоит у двери в стене, над которой развевается польский флаг. На двери большими красными буквами написано "POLSKA". Лукашенко говорит: "Кто плохо себя вел, на экскурсию не поедет".

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