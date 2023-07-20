Лесные пожары по всему миру: остров Родос в огне
Обугленные стволы деревьев, облака ядовитого пепла и опасные для жизни операции по борьбе с огнем: опустошительные пожары на греческом Родосе продолжили цепь лесных пожаров, пылающих по миру этим летом. Фотогалерея DW.
С Родоса спешно эвакуируют людей
Отец уносит на руках дочь, спасаясь от лесных пожаров, которые несколько дней бушуют на Родосе. С этого греческого острова эвакуированы уже около 30 000 человек. Более 2000 из них, включая многих отдыхающих, были вывезены на лодках прямо с пляжей. Некоторым пришлось покидать охваченную огнем местность пешком, так как из-за пожаров частично перерезано автомобильное сообщение.
Бегство от огня
Эвакуация тысяч людей требует больших жертв от отдыхающих и огромных усилий пожарных. Губернатор Родоса Георгиос Хаджимаркос сообщил греческой телекомпании Skai TV, что из-за буйства пламени дороги стали частично недоступны для использования. Отдыхающие, а также некоторые местные жители вынуждены временно размещаться в спортзалах, школах и конференц-центрах отелей.
Клубы дыма окутывают Родос
Масшабный пожары распространяются по Родосу уже несколько дней. Огонь вспыхнул сначала на горе в центре острова. Со стихией борются пять вертолетов и около 200 пожарных, но конца пожару пока не видно. "Это не тот случай, когда все закончится завтра или послезавтра", - заявил в интервью телеканалу Skai представитель бригады пожарных Василис Вартакогианнис.
Потоки воды на обугленные деревья
Лесные пожары бушуют не только на острове Родос. Экстремальная жара с температурой выше 44 градусов не раз вызывала этим летом лесные и кустарниковые пожары по всей Греции. Особенно сильно вновь пострадал район Агия Сотирас в муниципалитете Танагра, что недалеко от Афин, где изображенный на фото вертолет сбрасывает воду с воздуха. Этот район уже был опустошен крупными пожарами в 2007 году.
Эвакуируют не только людей, но и животных
От огня бегут не только люди, приходится эвакуировать и животных. 17 июля пожар прибизился к конной ферме в Каливии под Афинами. Женщины-работницы выводят лошадей из опасной зоны и защищают себя, закрывая рот повязками, от ядовитых клубов дыма.
Сначала землетрясение, потом лесной пожар
Не только в Греции, но и по всей Европе экстремальная жара этим летом неоднократно приводила к лесным пожарам - в том числе в Турции. По данным турецкого информагентства Anadolu, на 18 июля по всей стране произошло уже 19 пожаров. Среди затронутых стихией - южная провинция Хатай, которая уже пострадала от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.
Небо в облаках из пепла
Испанский остров Ла-Пальма - также в числе самых пострадавших. Всего год назад, 19 сентября 2022 года, там произошло извержение вулкана. Потоки лавы поглотили 4 тыс. зданий и 350 га сельхозугодий. Сейчас над островом снова поднимаются облака пепла - на этот раз горит лес. Уничтожено почти 3 000 га. Однако в данный момент огонь находится под контролем.
Сигнал SOS в Канаде
Горят леса и за пределами Европы. В Канаде с марта по июль лесные пожары одновременно пылают во всех провинциях. К 22 июля 2023 года всего их произошло 4498, огонь уничтожил около 113 тыс. кв. км лесных угодий. По данным на 8 июля, из затронутых стихией районов было эвакуировано около 155 тыс. человек - больше, чем когда-либо ранее в истории Канады.
Смог от пожаров распространяется по всему миру
Облака дыма от канадских лесных пожаров переместились в сторону США: в городе Филадельфия (на фото) дымка на несколько дней заволокла небо. А в Нью-Йорке густой смог скрыть статую Свободы. Темные облака даже пересекли Атлантику и достигли берегов Португалии. Последствия пожаров в Канаде ощущались даже в Германии, особенно в федеральной земле Саар.
Преисподняя на бывшем военном полигоне
Огонь вновь и вновь вспыхивает и в лесах Германии. Однако пожар, начавшийся в середине июня на бывшем военном полигоне в Любтене в земле Мекленбург-Передняя Померания (на фото), на этот раз благодаря более эффективной профилактике удалось потушить быстрее, чем в 2019 году, когда случился крупнейший в истории страны лесной пожар. Тогда площадь уничтоженного леса составила 1000 га, сейчас - 100 га.