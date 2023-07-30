Пятно огня: лесные пожары опустошают курорты Средиземноморья

Лесные пожары охватывают все больше территорий вокруг Средиземного моря. DW - о пострадавших от огня регионах и мерах, предпринимаемых для борьбы с пламенем.

Летний отпуск на курортах Средиземного моря превратился в этом году в кошмар из-за лесных пожаров, которые вспыхнули по всему региону вследствие резкого повышения температуры. Говоря о последствиях глобального изменения климата, ученые называют регион Средиземноморья одной из "горячих точек".

Европейский Союз предоставил необходимую поддержку странам, столкнувшимся со стихийным бедствием. Десять стран - Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Италия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Сербия - активно приняли в этом участие, направив более 490 пожарных и семь самолетов в различные районы Греции. Египет также предоставил вертолеты Греции.

Эвакуация с греческих островов

В этом году Греция особенно сильно пострадала от лесных пожаров, вследствие чего жители и туристы были вынуждены спасаться бегством. "Я скажу очевидное: то, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморье, где происходят особенно сильные изменения климата, не имеет волшебного механизма защиты. Если бы он существовал, мы бы уже внедрили его", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

После того, как пожары дошли до прибрежных курортов на юго-востоке острова Родос, известного своими песчаными пляжами и древними руинами, около 20 000 человек были вынуждены покинуть это популярное туристическое место.

По данным государственной телекомпании ERT, около 10% территории Родоса охвачено пламенем, и спутниковые снимки показывают огромное "пятно огня" на всем острове.

"Пятно огня". Лесные пожары на Родосе - снимки со спутника Фото: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/REUTERS

Лесные пожары привели к эвакуации и на острове Корфу у северо-западного побережья Греции, еще одном популярном туристическом направлении с гористой местностью и впечатляющим побережьем. Около 2500 человек были вынуждены покинуть свои дома и были временно размещены в безопасных местах. Многие туристы не смогли пока вернуться домой из-за отмены авиарейсов.

Службы МЧС также борются с пожарами на острове Эвия к востоку от Афин, а также в Эгио на юго-западе от Афин. Порой это стоит спасателям жизни. Так, два греческих пилота ВВС погибли в результате крушения самолета, который участовал в борьбе с лесным пожаром рядом с деревней Платанистос на острове Эвия - шестом по величине острове Средиземного моря.

Пламя лесного пожара, начавшегося 17 июля, все еще охватывает и территорию на западе от столицы Афин, уничтожив более 100 домов и предприятий. В то же время на Крите, крупнейшем греческом острове, местных жителей предупредили о "чрезвычайно высоком" риске возникновения пожаров, так как третья подряд тепловая волна привела к повышению температуры до более 40 градусов Цельсия в некоторых частях страны.

Лесные пожары в Тунисе

Пожары охватили 450 гектаров густого соснового леса в Меллуле, недалеко от города Табарка, на границе с Алжиром. Чтобы потушить пожары, была привлечена тяжелая техника и бульдозеры. В Тунисе также температура воздуха доходит до 49 градусов Цельсия. Власти Алжира призывают туристов, планирующих поездку в Тунис, отложить свои планы.

Cотни лесных пожаров обрушились на Турцию

Сильнейшая летняя жара затронула также Турцию, где температура в большинстве районов на этой неделе превысила 40 градусов Цельсия. Пожарные борются с пламенем, охватившим сосновые леса в южной провинции Антальи, недалеко от курортного города Кемер. Сильные ветра и низкая влажность стали причиной быстрого распространения пламени в лесной местности, как сообщили власти Антальи.

Более 120 гектаров леса оказались уничтоженными в районе Кемера, а для борьбы с огнем на место происшествия были мобилизованы 10 пожарных самолетов, 22 вертолета и около 1000 сотрудников МЧС.

"В то время как за период с 1 июня по 24 июля прошлого года мы столкнулись с 265 пожарами, в этом году за тот же период число пожаров уже достигло 358", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лес горит вблизи турецкой Антальи Фото: DHA

Пожары и бури опустошают Италию

Итальянские пожарные сообщают, что с 23 по 25 июля в стране произошло около 1400 пожаров, в том числе 650 на южном острове Сицилия и 390 в регионе Калабрия на юге страны.

На Сицилию, с вулканом Этна и древними памятниками, лесные пожары обрушились в разгар туристического сезона. Их жертвами уже стали три человека. Власти Сицилии говорят об "изнуряющей жаре и беспрецедентных опустошительных пожарах".

В город Палермо, где огонь распространяется все шире, прибыли канадские самолеты Canadair для тушения пожара. Аэропорт Палермо из-за пожаров пока временно закрыт.

Однако страну опустошают не только лесные пожары. На севере Италии наблюдаются экстремальные погодные явления: мощные ураганы обрушились на северную часть страны, срывая деревья и снося крыши зданий. На прошлой неделе в регионе Венето 100 человек получили травмы из-за града размером с теннисный мяч.

Лесные пожары в Палермо Фото: Nicolas Economou/Reuters

Массовая эвакуация в Испании

В первой половине 2023 года в Испании уничтожено почти 70 000 гектаров леса из-за лесных пожаров. Эта обширная территория превышает площадь столицы Мадрида и составляет более половины всей территории, охваченной пожарами в Европейском Союзе. В начале этого месяца тысячи человек были эвакуированы с острова Ла-Пальма после того, как лесные пожары уничтожили там 4500 гектаров земли.

Пожар быстро распространяется в центре испанского острова Гран-Канария, вынуждая власти эвакуировать жителей, перекрывать дороги и привлекать вертолеты для борьбы с огнем. На данный момент в тушении пожара задействованы около 100 пожарных и девять самолетов, борющихся с огнем, который уже охватил площадь в 200 гектаров леса.

Балеарские острова Испании объявили красный уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров.

Кризис во Франции

Около шести мелких пожаров было зафиксировано в регионах Новая-Аквитания, Окситания, Буш-дю-Рон и на популярном среди туристов острове Корсика. Несколько десятков пожарных были задействованы для борьбы с пламенем недалеко от международного аэропорта Ниццы на юге страны 25 июля.

Жители Алжира вынуждены спасаться от пожаров Фото: Ramzi Boudina/Reuters

В Алжире погибло более 34 человек

Алжир также столкнулся с чрезвычайной жарой, при которой температура поднималась до 49 градусов Цельсия. Лесные пожары охватили североафриканскую страну, унеся жизни, как минимум, 34 человек и вынудив около 1500 человек покинуть свои дома.

На сегодняшний день зафиксировано 97 очагов возгорания в 16 провинциях, в основном затрагивающих леса и поля. Особенно масштабные лесные пожары охватили горную область Кабилия, расположенную к востоку от столицы Алжира. Сильные ветры стали еще одним опасным фактором, способствующим распространению пламени на жилые районы в прибрежных провинциях Беджая, Буира и Джиджель. По оценкам властей, около 8000 пожарных, включая команды воздушной поддержки, борются с огнем в этих районах. Десять солдат национальной армии погибли, сражаясь с огненной стихией в Беджае, как сообщило министерство обороны Алжира.

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