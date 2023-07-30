  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КлиматЕвропа

Пятно огня: лесные пожары опустошают курорты Средиземноморья

Мадина Шогунбекова
56 мин. назад

Лесные пожары охватывают все больше территорий вокруг Средиземного моря. DW - о пострадавших от огня регионах и мерах, предпринимаемых для борьбы с пламенем.

https://p.dw.com/p/4UW4e
Лесные пожары на острове Родос
Лесные пожары на острове Родос Фото: Petros Giannakouris/AP/picture alliance

Летний отпуск на курортах Средиземного моря превратился в этом году в кошмар из-за лесных пожаров, которые вспыхнули по всему региону вследствие резкого повышения температуры. Говоря о последствиях глобального изменения климата, ученые называют регион Средиземноморья одной из "горячих точек". 

Европейский Союз предоставил необходимую поддержку странам, столкнувшимся со стихийным бедствием. Десять стран - Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Италия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Сербия - активно приняли в этом участие, направив более 490 пожарных и семь самолетов в различные районы Греции. Египет также предоставил вертолеты Греции.

Эвакуация с греческих островов

В этом году Греция особенно сильно пострадала от лесных пожаров, вследствие чего жители и туристы были вынуждены спасаться бегством. "Я скажу очевидное: то, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморье, где происходят особенно сильные изменения климата, не имеет волшебного механизма защиты. Если бы он существовал, мы бы уже внедрили его", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

После того, как пожары дошли до прибрежных курортов на юго-востоке острова Родос, известного своими песчаными пляжами и древними руинами, около 20 000 человек были вынуждены покинуть это популярное туристическое место.

По данным государственной телекомпании ERT, около 10% территории Родоса охвачено пламенем, и спутниковые снимки показывают огромное "пятно огня" на всем острове. 

"Пятно огня". Лесные пожары на Родосе - снимки со спутника
"Пятно огня". Лесные пожары на Родосе - снимки со спутника Фото: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/REUTERS

Лесные пожары привели к эвакуации и на острове Корфу у северо-западного побережья Греции, еще одном популярном туристическом направлении с гористой местностью и впечатляющим побережьем. Около 2500 человек были вынуждены покинуть свои дома и были временно размещены в безопасных местах. Многие туристы не смогли пока вернуться домой из-за отмены авиарейсов. 

Службы МЧС также борются с пожарами на острове Эвия к востоку от Афин, а также в Эгио на юго-западе от Афин. Порой это стоит спасателям жизни. Так, два греческих пилота ВВС погибли в результате крушения самолета, который участовал в борьбе с лесным пожаром рядом с деревней Платанистос на острове Эвия - шестом по величине острове Средиземного моря. 

Пламя лесного пожара, начавшегося 17 июля, все еще охватывает и территорию на западе от столицы Афин, уничтожив более 100 домов и предприятий. В то же время на Крите, крупнейшем греческом острове, местных жителей предупредили о "чрезвычайно высоком" риске возникновения пожаров, так как третья подряд тепловая волна привела к повышению температуры до более 40 градусов Цельсия в некоторых частях страны.

Лесные пожары в Тунисе

Пожары охватили 450 гектаров густого соснового леса в Меллуле, недалеко от города Табарка, на границе с Алжиром. Чтобы потушить пожары, была привлечена тяжелая техника и бульдозеры. В Тунисе также температура воздуха доходит до 49 градусов Цельсия. Власти Алжира призывают туристов, планирующих поездку в Тунис, отложить свои планы.

Cотни лесных пожаров обрушились на Турцию

Сильнейшая летняя жара затронула также Турцию, где температура в большинстве районов на этой неделе превысила 40 градусов Цельсия. Пожарные борются с пламенем, охватившим сосновые леса в южной провинции Антальи, недалеко от курортного города Кемер. Сильные ветра и низкая влажность стали причиной быстрого распространения пламени в лесной местности, как сообщили власти Антальи.

Более 120 гектаров леса оказались уничтоженными в районе Кемера, а для борьбы с огнем на место происшествия были мобилизованы 10 пожарных самолетов, 22 вертолета и около 1000 сотрудников МЧС.

"В то время как за период с 1 июня по 24 июля прошлого года мы столкнулись с 265 пожарами, в этом году за тот же период число пожаров уже достигло 358", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лес горит вблизи турецкой Антальи
Лес горит вблизи турецкой АнтальиФото: DHA

Пожары и бури опустошают Италию

Итальянские пожарные сообщают, что с 23 по 25 июля в стране произошло около 1400 пожаров, в том числе 650 на южном острове Сицилия и 390 в регионе Калабрия на юге страны.

На Сицилию, с вулканом Этна и древними памятниками, лесные пожары обрушились в разгар туристического сезона. Их жертвами уже стали три человека. Власти Сицилии говорят об "изнуряющей жаре и беспрецедентных опустошительных пожарах".

В город Палермо, где огонь распространяется все шире, прибыли канадские самолеты Canadair для тушения пожара. Аэропорт Палермо из-за пожаров пока временно закрыт.

Однако страну опустошают не только лесные пожары. На севере Италии наблюдаются  экстремальные погодные явления: мощные ураганы обрушились на северную часть страны, срывая деревья и снося крыши зданий. На прошлой неделе в регионе Венето 100 человек получили травмы из-за града размером с теннисный мяч.

Лесные пожары в Палермо
Лесные пожары в ПалермоФото: Nicolas Economou/Reuters

Массовая эвакуация в Испании

В первой половине 2023 года в Испании уничтожено почти 70 000 гектаров леса из-за лесных пожаров. Эта обширная территория превышает площадь столицы Мадрида и составляет более половины всей территории, охваченной пожарами в Европейском Союзе. В начале этого месяца тысячи человек были эвакуированы с острова Ла-Пальма после того, как лесные пожары уничтожили там 4500 гектаров земли.

Пожар быстро распространяется в центре испанского острова Гран-Канария, вынуждая власти эвакуировать жителей, перекрывать дороги и привлекать вертолеты для борьбы с огнем. На данный момент в тушении пожара задействованы около 100 пожарных и девять самолетов, борющихся с огнем, который уже охватил площадь в 200 гектаров леса. 

Балеарские острова Испании объявили красный уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров.

Кризис во Франции

Около шести мелких пожаров было зафиксировано в регионах Новая-Аквитания, Окситания, Буш-дю-Рон и на популярном среди туристов острове Корсика. Несколько десятков пожарных были задействованы для борьбы с пламенем недалеко от международного аэропорта Ниццы на юге страны 25 июля.

Жители Алжира вынуждены спасаться от пожаров
Жители Алжира вынуждены спасаться от пожаров Фото: Ramzi Boudina/Reuters

В Алжире погибло более 34 человек

Алжир также столкнулся с чрезвычайной жарой, при которой температура поднималась до 49 градусов Цельсия. Лесные пожары охватили североафриканскую страну, унеся жизни, как минимум, 34 человек и вынудив около 1500 человек покинуть свои дома.

На сегодняшний день зафиксировано 97 очагов возгорания в 16 провинциях, в основном затрагивающих леса и поля. Особенно масштабные лесные пожары охватили горную область Кабилия, расположенную к востоку от столицы Алжира. Сильные ветры стали еще одним опасным фактором, способствующим распространению пламени на жилые районы в прибрежных провинциях Беджая, Буира и Джиджель. По оценкам властей, около 8000 пожарных, включая команды воздушной поддержки, борются с огнем в этих районах. Десять солдат национальной армии погибли, сражаясь с огненной стихией в Беджае, как сообщило министерство обороны Алжира. 

Смотрите также: 

Италию атаковали полчища саранчи из-за изменения климата

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы

На туристические регионы Греции, Турции и южной Италии, еще не успевшие оправиться после удара пандемии, обрушилось новое испытание - сильнейшие лесные пожары. Греция чуть не лишилась колыбели олимпийских игр, а Турция - крупнейшей на эгейском побережье электростанции.
Политика6 августа 2021 г.02:41 мин.
external

Аномальная жара накрыла Европу: как в Испании пытаются предотвратить лесные пожары | Европа в фокусе

Аномальная жара накрыла Европу: как в Испании пытаются предотвратить лесные пожары | Европа в фокусе

В последние недели мир изнемогает от аномальной жары. Во многих регионах этим летом побиты температурные рекорды. От небывалого зноя страдают и многие страны на юге Европы. На значительной части территории Испании температура поднимается выше сорока градусов по Цельсию. Последствия изменения климата ощущаются все острее. Одно из самых опасных последствиях жары - лесные пожары.
Политика19 июля 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Москва, Кремль
Трансляция

Новая атака беспилотников на Москву

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Баварские стороники Альтернативы для Германии

Баварские стороники Альтернативы для Германии

Общество19 ч. назад02:46 мин.
Лесные пожары на острове Родос

Пятно огня: лесные пожары опустошают курорты Средиземноморья

Пятно огня: лесные пожары опустошают курорты Средиземноморья

Климат56 мин. назад
Колокол, отлитый в 1792 году для церкви в Силезии, на фоне Церкви Голгофы в Мюнхене

Германия вернула Польше колокол, вывезенный во время войны

Германия вернула Польше колокол, вывезенный во время войны

Культура22 ч. назад
Болельщики ФК "Севастополь" на матче чемпионата Крыма, 2015 год

Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Футбол29 июля 2023 г.
"Зеленый" водород в будущем может заменить газ

Водород на смену газу. О чем национальная стратегия ФРГ

Водород на смену газу. О чем национальная стратегия ФРГ

Политика29 июля 2023 г.
external

Дети на службе повстанцев

Дети на службе повстанцев

Общество28 июля 2023 г.02:06 мин.
На главную страницу