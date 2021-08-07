Более 200 спасателей из Германии отправились тушить пожары в Греции
Ожидается, что 216 специалистов по борьбе с пожарами, выехавшие 8 августа из Германии, прибудут в Афины 12 августа.
Пожары на греческом острове Эвбея
Около 220 немецких специалистов по тушению пожаров в воскресенье, 8 августа, отправились в Грецию, чтобы помочь местному населению в борьбе с огненной стихией.
Как сообщает германское Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) на своей странице в соцсети Twitter, 164 пожарных на 27 машинах выехали из федеральной земли Гессен, еще 56 специалистов по борьбе с огнем отправились в Грецию на 19 пожарных машинах из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Ожидается, что все они прибудут в Афины к 12 августа.
Ранее Греция через Евросоюз обратилась с просьбой о помощи в тушении пожаров к другим странам, в том числе Германии. Комментируя эту операцию, министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) 7 августа напомнил, что всего несколько дней назад европейскую помощь получила борющаяся с последствиями наводнения Германия.
Пожары в Афинах и на греческих островах
Столичный регион в Греции сильно пострадал от пожаров. По предварительным оценкам, на севере Афин стихия разрушила более 300 домов и промышленных районов. Одна из проблем, с которой столкнулись там спасатели, - восстановление работы системы электроснабжения. Ведь из-за пожаров в негодность пришли около 1300 опор высоковольтных линий. Как сказал представитель одной из греческих энергокомпаний утром 8 августа в эфире телеканала Skai, до полного восстановления энергоснабжения может пройти до 15 дней.
В свою очередь, греческая газета Kathimerini отмечает, что многие северные районы Афин также остались без работающей системы водоснабжения. В ночь на 6 августа власти провели массовую эвакуацию жителей пригородов греческой столицы. Оценить экологический ущерб от огромных площадей выгоревшего леса эксперты еще не успели.
Не менее сильно пострадал от огня и расположенный близ Афин остров Эвбея. Первые возгорания произошли там еще в начале недели, однако к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа. В борьбе с огнем активно участвуют и местные жители.
Борьба с огненной стихией продолжается и на полуострове Пелопоннес. Так, в районе Мани на юге региона, по данным местных властей, пламя разрушило несколько населенных пунктов. Более 5000 местным жителям и туристам пришлось покинуть свои дома и гостиницы.
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