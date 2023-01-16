Полиция Италии сообщила о задержании босса "Коза Ностры"

Полиция Италии сообщила о задержании скрывавшегося 30 лет босса сицилийской мафиозной группировки "Коза Ностра" Маттео Мессины Денаро. 60-летний мафиозо был арестован в понедельник, 16 января, в частной клинике в столице Сицилии Палермо, сообщил генерал полиции Паскуале Анджелосанто.

По данным итальянских информагентств, в клинике Ла-Маддалена Денаро лечился от опухоли кишечника. Премьер-министр Италия Джорджа Мелони заявила о "крупной победе" государства в борьбе с организованной преступностью. Президент Италии Серджио Маттарелла поздравил силы безопасности с успешной операцией. Брат Маттареллы - сицилийца по происхождению - был убит мафией в 1980 году, находясь на посту главы Сицилии.

Денаро разыскивали с 1993 года

Скрывавшийся с 1993 года Денаро входил в число самых разыскиваемых преступников Европы и первым номером в списке наиболее разыскиваемых преступников Италии. Он считается преемником скончавшегося в тюрьме исторического "крестного отца" Бернардо Провенцано и также уже умершего Тото Риины во главе сицилийской мафии. Его обвиняют в причастности к десяткам заказных убийств, в частности, к гибели ставших в Италии символами борьбы с мафией судьи-следователя Джованни Фальконе и его соратника, зампрокурора Палермо Паоло Борселино.

Босс "Коза Ностры" был дважды заочно приговорен к пожизненному заключению, в частности, за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, в результате которых десять человек погибли и еще около 90 получили ранения.

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