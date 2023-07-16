4000 человек эвакуированы из-за пожара на острове Пальма

Более 4000 человек были эвакуированы на испанском острове Пальма в архипелаге Канарских островов, где накануне начался лесной пожар. Об этом местные власти сообщили в воскресенье, 16 июля.

В тушении пожаров задействованы около 300 пожарных, а также 11 вертолетов и самолетов. "Огонь распространился очень быстро из-за ветра, климатических условий и жары", - заявил президент регионального правительства Канарских островов Фернандо Клавихо. По данным местных властей, от огня уже пострадали более 4700 гектаров земли.

Пожар начался накануне утром в лесистой местности в районе города Пунта-Горда. Мэр соседнего муниципалитета Тихарафе заявил телеканалу TVE, что часть жителей также были эвакуированы.

На юге Европы установилась рекордная жара

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам (EFFIS), в 2022 году в Испании произошло около 500 лесных пожаров, которые уничтожили более 300 тыс. гектаров леса, что стало худшим показателем в Европе. В 2023 году пожары в Испании уничтожили 66 тыс. гектаров земли, сообщили в EFFIS.

Экстремальная жара установилась в последние дни в большей части Южной Европы. В Италии и Испании температура превышала 40 градусов тепла. По оценкам метеорологов, июнь уже стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе, отмечает агентство Bloomberg.

Государственное метеорологическое агентство Испании (АЕМЕТ) сообщило, что на следующей неделе в страну придет новый жаркий фронт. Температура на юге Испании и Италии, а также в Греции и на западе Турции достигнет 40 градусов тепла, а в некоторых регионах и 44 градусов.

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