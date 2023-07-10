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В 2022 году от жары в Европе умерли более 61 тысячи человек

Даниил Сотников
34 мин. назад

Рекордная жара в Европе летом прошлого года привела к смерти более 61 тысячи человек, подсчитали ученые.

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Ребенок в уличном фонтане
Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Более 61 тысячи человек погибли из-за жары летом 2022 года, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine в понедельник, 10 июля.

Ученые проанализировали еженедельные данные Евростата о смертности от всех причин с разбивкой по полу и возрасту за период с 30 мая по 4 сентября. Всего, по подсчетам авторов исследования, за этот период в результате рекордной жары в Европе умерли 61 672 человека. При этом обычный показатель смертности от жары для этого периода в европейских странах составлял 36 тысяч человек.

В абсолютных значениях больше всего от жары людей погибло в Италии - 18 тысяч человек, за ней следует Испания с 11 300 смертями, на третьем месте Германия (8173 смерти), на четвертом - Франция (4807 смертей). Относительная смертность от жары на один миллион человек населения оказалась самой высокой в Италии, Греции, Испании и Португалии. Смертность от жары среди женщин оказалась на 56 процентов выше, чем среди мужчин.

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