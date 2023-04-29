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Жара в Испании
Фото: Guillermo Martinez/REUTERS
Природа и окружающая средаИспания

В Испанию и Португалию пришла небывалая жара

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В испанской Кордове зафиксирована самая высокая температура апреля за все время погодных наблюдений. Эксперты связывают жару с глобальным потеплением.

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В континентальной части Испании и в Португалии установлены новые рекорды по жаре - за все время мониторинга погоды столбики термометров в апреле еще никогда не достигали столь высоких значений, как сейчас. В городе Кордова на юге Испании в пятницу, 28 апреля, температура поднялась до 38,8 градуса. В соседней Португалии метеослужба зафиксировала в городе Мора в центральной части страны 36,9 градуса.

В Испании власти предупредили об угрозе лесных пожаров. Правительство в Мадриде на полтора месяца раньше обычного активировала службу по отслеживанию лесных пожаров. В этом году в Испании уже выгорело 54 тысячи гектаров леса по сравнению с 17 тысячами гектаров за тот же период прошло года.

В 2022 году в Испании уже было зафиксировано самое жаркое лето за все время погодных наблюдений. Эксперты связывают небывало сильную жару с климатическими изменениями.

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