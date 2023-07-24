Из-за пожаров на Родосе эвакуировали более 20 тыс. человек

Греческие пожарные называют ситуацию с лесными пожарами на Родосе одной из самых сложной в истории.

На греческом острове Родос из-за лесных пожаров эвакуированы уже более 20 тысяч человек - туристов и местных жителей, сообщает агентство Reuters, в понедельник, 24 июля.

В течение дня туроператоры доставили домой почти 1500 отдыхающих. До этого, начиная с 19 июля, с острова были эвакуированы еще более 19 тысяч человек, поскольку огонь достиг прибрежных курортов на юго-востоке Родоса. В спасательных службах Греции заявили, что на острове сложилась одна из самых сложных за всю историю ситуаций с пожарами.

Также из-за пожаров была объявлена эвакуация порядка 2500 людей с острова Корфу к северо-западу от материковой Греции. При этом часть из них уже смогла вернуться в свои отели, пишет Reuters.

Пожары на Родосе начались из-за жары и засухи

Лесные пожары вспыхнули на Родосе из-за сильной жары и засухи. Температура на юге континентальной части Греции в течение прошлой недели поднималась до 44 градусов по Цельсию. Синоптики предупреждали, что период жары может стать самым продолжительным за историю наблюдений.

"В течение следующих нескольких недель мы должны быть в постоянной готовности. Мы находимся в состоянии войны, мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая перед парламентом.

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