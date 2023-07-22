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Тысячи человек эвакуированы на Родосе из-за лесных пожаров

Олег Соколенко
53 мин. назад

Температура воздуха на Родосе приблизилась к 40 градусам и не собирается спадать, при этом здесь уже долгое время не было дождей. Тысячи человек, включая туристов, эвакуированы с юга острова из-за сильных лесных пожаров.

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Пострадавший от пожара отель на Родосе
Пострадавший от пожара отель на РодосеФото: EUROKINISSI/AFP

Тысячи человек, включая туристов, эвакуированы с юга греческого острова Родос из-за бушующих на острове лесных пожаров. Телевидение Греции передало вечером в субботу, 22 июля, что были эвакуированы жители двух сел и нескольких отелей - всего около 8000 человек. Представители береговой охраны сообщили о вывозе на лодках примерно 1500 человек с пляжей южного побережья. Спасатели подчеркивают, что в ближайшие дни число эвакуированных может увеличиться.

Задымление от пожаров на юге острова настолько сильное, что "трудно дышать", рассказал заместитель мэра Родоса Константинос Трараслиас телеканалу Skai. СМИ сообщают, что уже были госпитализированы восемь человек с респираторными проблемами. Борьбу с пожарами экстренным службам затрудняет дующие на острове сильные ветра переменного направления.

Лесные пожары вспыхнули на Родосе из-за сильной жары и засухи. Столбик термометра на юге континентальной части Греции в субботу поднялся местами до отметки в 44 градуса по Цельсию. На островах Эгейского моря - около 38 градусов. При этом здесь давно не было дождей. Синоптики не обещают облегчения в ближайшие дни, отмечая, что нынешний период жары может стать самым продолжительным за историю наблюдений.

На Родосе сейчас - около 20 000 туристов из ФРГ

По данным немецкой ассоциации туроператоров и турагентств (DRV), сейчас на Родосе находятся около 20 тысяч туристов из Германии, при этом эвакуированы лишь немногие из них, передает агентство dpa. В ассоциации также подчеркнули: местные спасательные службы делают все возможное, чтобы переместить людей, находящихся под угрозой, в безопасные места.

Леса из-за жары горят не только в Греции

Неделю назад более 4000 человек были эвакуированы на испанском острове Пальма в архипелаге Канарских островов. Причиной также стали лесные пожары, вспыхнувшие из-за охватившей Европу экстремальной жары.

В 2022 году от жары в Европе умерли более 61 тысячи человек, говорится в исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Medicine.

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