Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Германия снова изнывает от экстремальных температур. Кое-где доходит до 40 градусов. Спасительная прохлада - в церквях и магазинах. Также врачи выступают за полуденную сиесту и советуют меньше есть.

Как и везде в Европе, в Германии этим летом тоже очень жарко. Особенно от рекордных температур страдают маленькие дети, пожилые и больные люди. Летом прошлого года в Европе было зарегистрировано более 60 тысяч смертей, связанных с жарой. В Германии умерли 8173 человека. Еще больше погибших было в Италии и Испании - 18 010 и 11 324 человека соответственно. Таковы данные исследовательской группы Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), опубликованные в журнале Nature Medicine. Эксперты опасаются, что без надлежащих защитных мер ежегодно, начиная с 2030 года, будет умирать в среднем 68 тысяч человек.

Сиеста как спасение?

На этом фоне неудивительно, что немецкие эксперты в области здравоохранения работают изо всех сил, чтобы найти способы, позволяющие людям адаптироваться к экстремальным условиям. Во многих крупных городах Германии существуют специальные программы по защите горожан от жары.

В Мюнхене люди купаются прямо в реке Изар Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Самая высокая в этом году температура в Германии была зафиксирована Немецкой метеорологической службой (DWD) в Баварии в прошлую субботу - там было 38,8 градуса. Впрочем, в столице земли Мюнхене уже в течение нескольких лет наблюдается заметное потепление: становится все больше жарких дней с температурой выше 30 градусов и "тропических" ночей, когда воздух не остывает ниже 20 градусов. Власти города серьезно озабочены этой проблемой и предпринимают всевозможные меры, чтобы помочь людям.

Так, например, наряду с рекомендациями на официальной страничке города в интернете, существует специальное приложение "Hitzefrei-App" с картой центра и нескольких районов Мюнхена, где в режиме реального времени можно выбрать "теневой" путь из одной точки в другую, найти парки и площадки, где можно в данный момент посидеть в тени, а также места, где можно бесплатно попить или наполнить бутылку водой.

Вентиляторы и ванночка под столом

Над тем, как спастись от перегрева и при этом продуктивно трудиться, думают медицинские работники Германии. Они вынесли на обсуждение неожиданное предложение. "В жару мы должны руководствоваться методами южных стран, - заявил председатель Федеральной ассоциации врачей службы общественного здравоохранения (BVÖGD) Йоханнес Ниссен (Johannes Nießen) информационному агентству RND. - Вставать рано, продуктивно работать утром и в полдень делать сиесту - это концепция, которой мы должны следовать в летние месяцы".

По наблюдениям специалистов, при слишком высоких температурах у человека снижается работоспособность, и поэтому важные дела рекомендуется делать ранним утром или в первую половину дня. "Также нужно достаточное количество вентиляторов и более легкая одежда, даже если дресс-код в офисе этого не предусматривает. Холодная ванночка для ног под столом - хороший способ охладиться в домашнем офисе", - считает Ниссен. Дополнительно эксперты рекомендуют как можно больше пить и есть легкую пищу несколько раз в день маленькими порциями.

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) поддержал инициативу врачей. "Сиеста в жару - безусловно, неплохое предложение, - написал он в Twitter. - Но работодатели и работники должны договариваться об этом сами. С медицинской точки зрения такая мера действительно имеет смысл для многих профессий".

Вода может спасти от жары Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Должен ли работодатель что-то предпринять?

Однако понравится ли немецким работодателям введение сиесты - обеденного перерыва, столь широко распространенного на юге Европы? Ведь для ее введения необходимо будет обеспечить гибкость рабочего времени.

Различные организации, которые ставят перед собой цель мотивировать компании принимать больше мер для защиты здоровья своих сотрудников, уже взялись за дело. Например, Немецкая конфедерация профсоюзов (DGB), представляющая интересы в общей сложности более шести миллионов человек, призвала работодателей регулярно проводить оценку тепловой безопасности в жаркие летние месяцы и обеспечивать соответствующие нормам условия труда при высоких температурах.

"Работодатели должны защищать своих сотрудников от жары. Работа при высоких температурах вызывает стресс у работников и ставит под угрозу их здоровье, - уверена Аня Пиль (Anja Piel), представитель правления Немецкой конфедерации профсоюзов агентству RND. - Оценка уровня опасности является основой для индивидуальной защиты". Она считает неприемлемым отказ работодателей обеспечивать необходимые меры безопасности в условиях изменения климата и повышения температуры в летние месяцы. И призвала также закрывать офисы при жаре выше 35 градусов.

Действительно ли жара опасна для здоровья?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сильная жара может привести не только к быстрой утомляемости, апатии и раздражению. Она способствует возникновению ряда заболеваний и может даже вызвать смерть, например, от обезвоживания или гипертермии - накопления избыточного тепла в организме человека с повышением температуры тела, вызванного внешними факторами, затрудняющими теплоотдачу. Перегревшийся человек может потерять сознание, проблемы могут возникнуть с работой сердечно-сосудистой системы.

Экстремальная жара часто усугубляет хронические заболевания и оказывает косвенное влияние на распространение болезней. Пожилые люди старше 65 лет, младенцы и дети до четырех лет, беременные женщины, люди, имеющие избыточный вес, а также работающие на открытом воздухе и спортсмены подвержены особому риску.

Полуденную жару можно переждать в церкви Фото: imageBROKER/picture alliance

Где можно спрятаться?

Еще один метод спасения от жары предложил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах - открывать вход во все церкви. "Церкви должны быть доступны в жару, их прохладные внутренние помещения могут защитить", - написал министр в Twitter во время своего отпуска в Италии прямо из базилики Basilica di San Francesco в Сиене. В день написания этого поста в Тоскане было 42 градуса.

В то же время, как сказал СМИ представитель Конференции епископов Маттиас Копп (Matthias Kopp), большинство церквей Германии открыты в дневное время. Но из-за участившиеся случаев вандализма приходы все чаще закрывают свои двери вне богослужений.

Временную прохладу можно также найти в торговых центрах - там установлены кондиционеры, а от открытых продуктовых прилавков исходит дополнительная свежесть. Кроме того, жара - еще один повод сходить в кинотеатр или музей: там всегда комфортная температура. Или отправиться в парк или лес - исследования показывают, что среди густых взрослых деревьев обычно минимум на 2 - 3 градуса прохладнее.

Как выжить при экстремальной температуре?

Питье. Правило номер один: как можно больше пить. Лимонад, зеленый чай и чай с мятой, кокосовую воду и любые другие напитки. Эффект усилят кубики льда. А вот холодное пиво, вопреки распространенному мнению, от жары не помогает. Наоборот, содержащийся в нем алкоголь обезвоживает организм. Кофе тоже не рекомендуется, поскольку "выгоняет" жидкость, повышая риск возникновения спазма сосудов.

Еда. Специалисты советуют есть не только меньше и чаще, но и употреблять в пищу перец чили. В нем содержится активный растительный ингредиент капсаизин, который "обманывает" мозг, заставляя его поверить в то, что температура тела повышается. В результате увеличивается потоотделение, и тело быстрее охлаждается.

Одежда. Тут лучше скорее одеться, чем раздеться. Одежда свободного покроя из натуральных материалов и с длинными рукавами защищает от внешнего теплового воздействия, позволяя воздуху циркулировать и не мешая испарению пота. Черная или белая - не так важно. Светлые тона лучше отражают внешние воздействия, а темные лучше поглощают тепло собственного тела, в итоге - практически одинаковый эффект.

Маленькие помощники. От солнечных лучей прекрасно спрячет обычный зонтик. Веер - охладит и украсит. А холодная вода или прикладывание бутылки с холодной водой к запястьям, вискам и шее принесет особое облегчение. Впрочем, несмотря на множество действенных способов адаптации к жаре, специалисты рекомендуют при экстремальных температурах все же оставаться в помещении, и особенно с 12 до 16 часов.

Смотрите также: