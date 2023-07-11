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Как не дать сгореть смартфону

Виктор Вайц
21 мин. назад

Во время летней жары смартфон может повредиться или выйти из строя. Как этого избежать - советует немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom.

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На смартфон видео
Во время сильной жары лучше не снимать видео на смартфоныФото: JFK/EXPA/picturedesk.com/picture alliance

Время отпусков, температура зашкаливает за 30 градусов. Освежившись в воде, мы хотим отправить сообщения с фотографиями родственникам или друзьям, а наш смартфон дает сбои, потому что не только люди, но и электронные устройства нередко плохо справляются с жарой. "Если мобильный телефон оставить под палящим солнцем, то чувствительные компоненты, как аккумуляторы и дисплеи, могут быть ограничены в своей работе или просто выйти из строя. Их срочно надо охладить в тени. Если этого не сделать, то последствия могут плохо сказаться на работе электронной техники: снижается их производительность, сокращается срок службы устройства или даже теряются данные из-за внезапного отключения аппаратов", - предупреждает Себастьян Клесс (Sebastian Klöß), руководитель отдела потребительских технологий немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom. Чтобы этого не произошло, немецкие эксперты по информационным технологиям дают пять простых, но ценных советов, как уберечь смартфон от жары.

На пляжах лучше не пользоваться смартфонами

Стоит избегать интенсивного использования смартфонов в жару: фотографировать, пользоваться навигационными устройствами, общаться в социальных сетях, пользоваться всевозможными приложениями со сложной графикой, а также записывать видео - это может создать дополнительную нагрузку на устройство. Так что на пляжах лучше обойтись без смартфона и в прямом смысле слова - выключить его и положить в прохладное место.

Переключить на авиарежим и снять защитные чехлы

"Если смартфон активно не используется, рекомендуется включить авиарежим. Это снижает потребление энергии и тепловыделение", - советует Bitkom. Кроме того, рекомендуетcя снимать защитные чехлы из пластика или металла: они защищают от пыли, песка и влаги, но в жару могут препятствовать надлежащему отводу тепла. Так как смартфоны имеют свойство быстро нагреваться, необходимо временно обойтись без защитного чехла.

Правильно хранить

Наиболее комфортная температура для мобильного - комнатная. На улице устройство может быстро нагреться, особенно если оно лежит на приборной панели в автомобиле или на пляже под прямым попаданием солнечных лучей. Карманы брюк или юбок не рекомендуются для хранения смартфонов - из-за дополнительного нагрева телефонов от тепла наших тел и отсутствия циркуляции воздуха. Смартфон, что называется, в хороших руках, если он хранится в рюкзаке, сумке или накрыт тканью.

Зарядка смартфонов только при комнатной температуре

Заряжать сотовые телефоны рекомендуется только в прохладном состоянии: телефон нельзя заряжать, если он уже нагрелся. "Поскольку аккумулятор выделяет собственное тепло, особенно во время быстрой зарядки, то и без того горячий смартфон может подвергаться дополнительным температурным нагрузкам", - подчеркивает эксперт Клесс.

Избегать жары и влаги

Если ваш смартфон перестал реагировать, то необходимо закрыть все приложения и поместить устройство в тень. Но будьте осторожны: ни в коем случае нельзя охлаждать смартфоны в холодильниках! Резкий перепад температур также может привести к образованию конденсата внутри устройства и повредить материнскую плату - то есть всю электронную начинку телефона.

Мобильные телефоны боятся влаги. Чтобы они вышли из строя, им не нужно падать в воду. "Даже высокой влажности достаточно, чтобы вызвать повреждения, а соленая вода, в частности, может привести к коррозии даже в устройствах, которые сами по себе считаются водонепроницаемыми", - предупреждает Себастьян Клесс.

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