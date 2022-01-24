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Мюнхен
Фото: Christian Offenberg/Zoonar/picture alliance

Достопримечательности Мюнхена

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Мюнхен - столица федеральной земли Бавария.

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Контекст

Мюнхен

В Мюнхене появится большой парк для серфинга

В Мюнхене появится большой парк для серфинга

Искусственные волны в этом парке будут превышать два метра. Открытие намечено на лето 2024 года.
Туризм21 июля 2023 г.
"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм12 июля 2023 г.
Часть Синагогального ковчега из Старой главной синагоги Мюнхена

В Мюнхене нашли Скрижали Завета из разрушенной синагоги

В Мюнхене нашли Скрижали Завета из разрушенной синагоги

Эта синагога была разрушена по личному указанию Гитлера. На реке Изар сейчас были найдены каменные фрагменты здания.
Культура6 июля 2023 г.
Презентация нарядов для Октоберфеста

Октоберфест в цифрах и фотографиях

Октоберфест в цифрах и фотографиях

После двухлетней пандемической паузы в Мюнхене вновь пройдет Октоберфест. | 20 фотографий
Туризм16 сентября 2022 г.
Нойшванштайн

10 причин любить Баварию

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности? | 11 фотографий
Туризм2 июня 2022 г.
Ручей Айсбах в Английском саду, Мюнхен

Зимний серфинг в Мюнхене

Зимний серфинг в Мюнхене

Эти фотографии сделаны в прошлые январские выходные на ручье Айсбах в Английском саду.
Туризм24 января 2022 г.
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