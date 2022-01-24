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Фото: Christian Offenberg/Zoonar/picture alliance
Достопримечательности Мюнхена
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Мюнхен - столица федеральной земли Бавария.
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Контекст
В Мюнхене появится большой парк для серфинга
В Мюнхене появится большой парк для серфинга
Искусственные волны в этом парке будут превышать два метра. Открытие намечено на лето 2024 года.
Туризм
21.07.2023
21 июля 2023 г.
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм
12.07.2023
12 июля 2023 г.
В Мюнхене нашли Скрижали Завета из разрушенной синагоги
В Мюнхене нашли Скрижали Завета из разрушенной синагоги
Эта синагога была разрушена по личному указанию Гитлера. На реке Изар сейчас были найдены каменные фрагменты здания.
Культура
06.07.2023
6 июля 2023 г.
Октоберфест в цифрах и фотографиях
Октоберфест в цифрах и фотографиях
После двухлетней пандемической паузы в Мюнхене вновь пройдет Октоберфест. | 20 фотографий
Туризм
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
10 причин любить Баварию
10 причин любить Баварию
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности? | 11 фотографий
Туризм
02.06.2022
2 июня 2022 г.
Зимний серфинг в Мюнхене
Зимний серфинг в Мюнхене
Эти фотографии сделаны в прошлые январские выходные на ручье Айсбах в Английском саду.
Туризм
24.01.2022
24 января 2022 г.
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