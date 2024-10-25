Бавария попала в десятку мировых туристических трендов

Издательство Lonely Planet включило Баварию в число самых интересных регионов мира для туристических поездок в 2025 году.

Немецкие города, регионы и другие достопримечательности регулярно попадают в списки туристических трендов, которые ежегодно составляет популярное издательство Lonely Planet ("Лоунли Планет"). На этот раз в путеводитель "Best in Travel 2025" была включена федеральная земля Бавария - среди десяти регионов мира, выбранных экспертами в области туризма.

Авторы Lonely Planet также рекомендуют посетить, в частности, Восточную Англию в Великобритании, швейцарский кантон Вале (он же - Валлис), равнину Тераи в Непале или отправиться в путешествие по 680-километровой Национальной тропе Иордании. В своем новом путеводителе издательство опубликовало еще два списка - из десяти государств и десяти городов для путешествий в 2025 году. В число стран вошли, в частности, Литва, Казахстан и Армения. В список городов - Осака (Япония), Питтсбург (США) и Пальма-де-Майорка (Испания).

Мюнхенские белые колбаски - традиционный баварский завтрак Фото: Bernd Jürgens/Shotshop/picture alliance

Баварское гостеприимство и достопримечательности

Что привлекло внимание составителей рекомендаций "Best in Travel 2025" в Баварии - очень популярном туристическом регионе Германии? В общем и целом - удачное сочетание современных трендов, старых традиций, перфекционизма и пивного гостеприимства. Авторы путеводителя особо рекомендуют посетить замок Нойшванштайн, который, как следует добавить, как раз в следующем году может получить статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что касается кулинарных особенностей, туристам советуют обязательно попробовать традиционный баварский завтрак, то есть белые колбаски - вайсвурст. Также упоминаются мюнхенский пивной праздник Октоберфест в отдельности и баварское пиво в целом - одно из лучших в мире.

Мюнхенская арена во время матча "Баварии" Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Особое событие состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года - финал Лиги чемпионов, который пройдет на здешнем футбольном стадионе "Альянц Арена" (Allianz Arena) - одном из самых необычных в мире, внешнее освещение которого можно менять в зависимости от клубных цветов встречающихся на футбольном поле команд или по каким-то другим поводам.

Среди многочисленных природных достопримечательностей Баварии эксперты Lonely Planet особо советуют прокатиться на электрической лодке по живописному озеру Кёнигсзе и посетить город Гармиш-Партенкирхен, а также подняться там по канатной дороге на самую высокую гору Германии - Цугшпитце.

Сколько туристов приезжает в Баварию?

Согласно данным земельного ведомства статистики, в 2023 году в баварских отелях останавливались почти 39 миллионов человек (+8,7 процента). 30 миллионов пришлось на жителей Германии. При этом число иностранных гостей в баварских отелях по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти на 25 процентов, достигнув почти девяти миллионов постояльцев. Общее число ночевок превысило 100 миллионов (+13,6 процента).

В некоторых регионах Баварии уже наблюдаются признаки избыточного туризма. Также в этом году сообщалось о значительном увеличении стоимости ночевок в Мюнхене во время Октоберфеста, поэтому поисками подходящих вариантов на этот период следует заниматься заранее и рассматривать варианты проживания в соседних городах. В 2024 году за две недели мюнхенский Октоберфест посетили 6,7 миллиона человек.

Что еще рекомендовали посетить в Германии?

Какие другие места в Германии попадали в число туристических трендов Lonely Planet в прошлом? В 2023 году в список городов был включен Дрезден, в 2022 году - Фрайбург, в 2020 году - Бонн. В 2019 году Германия оказалась в числе рекомендованных стран по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В начале 2024 года в тематический список лучших пляжей мира внесли немецкий остров Зюльт в Северном море.

Баварские лидеры Инстаграма

Ранее на этой неделе были опубликованы результаты исследования о наиболее популярных достопримечательностях Баварии на основе статистики хештегов в Инстаграме. Результаты можно посмотреть в фотогалерее DW: