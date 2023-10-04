Немецкие деликатесы - блюда региональной кухни
Гастрономические традиции Германии вполне соответствуют давно сложившимся стереотипам о сытной и добротной немецкой кухне . При этом разнообразие даже трудно себе представить - свои типичные блюда есть в каждом регионе Федеративной Республики .
Картофельные клецки
Наше кулинарное путешествие по Германии мы начнем в земле Гессен в городе Браунфельс. Здесь с незапамятных времен готовят картофельные клецки с мясной начинкой - Nesterhebbes. Тесто для них мешают из сырого и отварного картофеля. Раньше крестьяне таким хитрым способом, так сказать, прятали мясо от местных феодалов, чтобы не платить мясную подать.
Кислая капуста
Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из французского Эльзаса. Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Кислую капусту традиционно подают к свиной голени - рульке, а также к жареным колбаскам или готовят со шпиком.
Вестфальский айнтопф
''Слепой петух'' - типичное домашнее блюдо вестфальской кухни (Westfälische Blindhuhn). Несмотря на название, ни кусочка курятины в нем вы не найдете. Для приготовления этого густого немецкого супа (Eintopf) используют овощи, а также зеленую и белую фасоль. Плюс копченый шпик, чтобы придать всему блюду более интенсивный вкус, а для свежести - яблоки и груши.
Лейпцигская всячина
Лейпцигская всячина (Leipziger Allerlei) - самое известное блюдо саксонской кухни. Неотъемлемые ингредиенты - спаржа, морковь и речные раки. Согласно легенде, это блюдо в давние времена обычно подавали на стол, когда к хозяевам приходили собиратели налогов.
Свиной желудок
Пфальцский фаршированный свиной желудок был любимым блюдом канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl, 1930-2017). Этот деликатес с родины политика регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок.
Зеленый соус
Зимой и летом - одним цветом! Зеленый соус (Grüne Sauce) - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. В качестве напитка следует заказать здешнее яблочное вино. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.
Еда матросов
Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это единственный недостаток. Распространен в Северной Германии. В своей время был в этом регионе традиционным блюдом для матросов на парусниках. Можно попробовать, например, в Бремене или Гамбурге. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.
Особенные колбаски
Простое, но культовое блюдо Франконии - Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Для приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.
Швабские пельмени
Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть Отца Небесного...
Вестфальский хлеб
Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.
Баварское жаркое
Типичная баварская еда - свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!
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