Немецкие деликатесы - блюда региональной кухни

Гастрономические традиции Германии вполне соответствуют давно сложившимся стереотипам о сытной и добротной немецкой кухне . При этом разнообразие даже трудно себе представить - свои типичные блюда есть в каждом регионе Федеративной Республики .

Картофельные клецки

Клецки с мясной начинкой Фото: DW/G. Birkenstock

Наше кулинарное путешествие по Германии мы начнем в земле Гессен в городе Браунфельс. Здесь с незапамятных времен готовят картофельные клецки с мясной начинкой - Nesterhebbes. Тесто для них мешают из сырого и отварного картофеля. Раньше крестьяне таким хитрым способом, так сказать, прятали мясо от местных феодалов, чтобы не платить мясную подать.

Кислая капуста

Свиная рулька с кислой капустой и картофелем Фото: Fotolia

Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из французского Эльзаса. Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Кислую капусту традиционно подают к свиной голени - рульке, а также к жареным колбаскам или готовят со шпиком.

Вестфальский айнтопф

Густой суп - айнтопф Фото: DW/G. Birkenstock

''Слепой петух'' - типичное домашнее блюдо вестфальской кухни (Westfälische Blindhuhn). Несмотря на название, ни кусочка курятины в нем вы не найдете. Для приготовления этого густого немецкого супа (Eintopf) используют овощи, а также зеленую и белую фасоль. Плюс копченый шпик, чтобы придать всему блюду более интенсивный вкус, а для свежести - яблоки и груши.

Лейпцигская всячина

Овощи по-саксонски Фото: DW/G. Birkenstock

Лейпцигская всячина (Leipziger Allerlei) - самое известное блюдо саксонской кухни. Неотъемлемые ингредиенты - спаржа, морковь и речные раки. Согласно легенде, это блюдо в давние времена обычно подавали на стол, когда к хозяевам приходили собиратели налогов.

Свиной желудок

Фаршированный свиной желудок Фото: DW/G. Birkenstock

Пфальцский фаршированный свиной желудок был любимым блюдом канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl, 1930-2017). Этот деликатес с родины политика регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок.

Зеленый соус

Зеленый соус и кувшин с яблочным вином Фото: DW/G. Birkenstock

Зимой и летом - одним цветом! Зеленый соус (Grüne Sauce) - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. В качестве напитка следует заказать здешнее яблочное вино. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.

Еда матросов

Лабскаус в Гамбурге Фото: DW/G. Birkenstock

Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это единственный недостаток. Распространен в Северной Германии. В своей время был в этом регионе традиционным блюдом для матросов на парусниках. Можно попробовать, например, в Бремене или Гамбурге. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.

Особенные колбаски

Ингредиенты для приготовления блюда Фото: DW/G. Birkenstock

Простое, но культовое блюдо Франконии - Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Для приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.

Швабские пельмени

Маульташен в Баден-Вюртемберге Фото: DW/G. Birkenstock

Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть Отца Небесного...

Вестфальский хлеб

Пумперникель с рыбными деликатесами Фото: Karl Allgaeuer/Zoonar/picture alliance

Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.

Баварское жаркое

Жаркое с клецками Фото: Franz Pfluegl/Fotolia

Типичная баварская еда - свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!

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