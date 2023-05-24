Суп из майских жуков. История одной немецкой традиции

В середине прошлого века майские жуки в Германии почти исчезли, как почти исчезла и эта кулинарная традиция.

Май в Германии - время… майских жуков (Maikäfer). Когда-то они были очень широко распространены здесь и в соседних странах Европы. Раз в четыре года популяция достигала своего традиционного пика, один раз в 30-50 лет даже случались целые нашествия этих насекомых, однако в 1950-х годах они в этих местах почти полностью исчезли из-за начала широкого применения инсектицидов - впрочем, давно уже запрещенных.

До появления химических средств бороться с майскими жуками можно было только одним методом - собирать, собирать и еще раз собирать, о чем сохранились разные исторические свидетельства. В Швейцарии, например, в кантоне Ури в 1660 году даже назначили специальных фогтов, ответственных за выполнение этой задачи. В швейцарском же кантоне Цюрих в 1909 году было собрано и сдано 350 миллионов жуков, в 1951 году в австрийской столице Вене - целый миллиард жуков, которых использовали для производства свиного и куриного корма.

Три цыпленка и майский жук на немецкой пасхальной открытке 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

В 1938 году в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн жуки размножились в таком количестве, что власти призвали всех выйти на борьбу с этим нашествием и платили по пять пфеннигов за каждый сданный килограмм. Сбором жуком занимались в основном дети. Иногда школьникам даже устраивали ради этого специальные майские каникулы.

Самых красивых или каких-то особенных дети откладывали - держали в банках или коробочках, чтобы потом обмениваться между собой. Жуков красных оттенков называли "кайзерами", черных - "трубочистами", светлых - "мельниками".

Дети собирают майских жуков в Австрии во время нашествия этих насекомых весной 1960 года Фото: Votava/brandstaetter images/picture alliance

Майские жуки в Германии

Сами жуки живут лишь несколько недель - от четырех до шести, однако цикл развития от откладки яиц и до короткого финального этапа составляет в здешних климатических условиях четыре года. Сейчас, в весенние недели, майских жуков можно вновь увидеть в немецких лесах, садах и других уголках природы, но куда реже, чем раньше. Восстановились и упомянутые выше циклы.

В Германии встречаются два вида майских жуков - полевой и лесной, если использовать немецкую терминологию (Feldmaikäfer, Waldmaikäfer), они же официально - хрущ майский западный и хрущ майский восточный.

По данным экологической организации NABU, в наши дни основные регионы распространения майских жуков в Германии находятся на юго-западе страны. Только в лесах между Дармштадтом и Мангеймом в пиковый год четырехлетнего цикла из земли появляется около пяти миллиардов особей! Особо богатым на них выдался 2021 год в Баварии.

Майские жуки. Фотогалерея

Взрослые майские жуки, хотя и питаются листьями, серьезной угрозы для деревьев и кустарников не представляют. Даже полностью объеденные жуками деревья обычно уже в июне вновь покрываются молодой листвой - летними побегами или побегами Иоанна, как их называют в Германии, так как на конец июня приходится важный церковный праздник - Рождество Иоанна Предтечи (24.06 - Johannistag).

Куда большую угрозу представляют личинки, которые наносят вред корневой системе растений - в лесах, на полях и дачных участках. Опытные садоводы и огородники знают, как этот ущерб предотвратить или хотя бы уменьшить, да и советов по этому поводу можно найти огромное множество. Нас же больше интересуют другие аспекты - культурно-исторические и кулинарно-деликатесные.

"Счастливой Пятидесятницы". Майские жуки на немецкой почтовой открытке около 1905 года Фото: akg-images/picture alliance

У многих жителей Германии старших поколений, родившихся в первой половине прошлого века, майские жуки вызывают воспоминания о детстве, для них они являются своего рода предвестниками лета. Майских жуков можно увидеть на старых немецких открытках по случаю разных весенних праздников, например Пятидесятницы (Pfingsten) - дня сошествия Святого Духа на апостолов, отмечаемого через 50 дней после Пасхи.

Дюймовочка

В мировой литературе, пожалуй, самый известный майский жук упоминается в сказке "Дюймовочка" Ганса Христиана Андерсена - тот самый, который унес главную героиню с листа кувшинки на дерево, покормил и показал другим жукам, а потом перенес на ромашку…

Дюймовочка и майские жуки. Иллюстрация около 1895 года Фото: akg-images/picture alliance

"Как муха, пчелка и паук, Известен вам и майский жук"

В Германии майские жуки, так сказать, увековечены немецким поэтом-юмористом и рисовальщиком Вильгельмом Бушем (Wilhelm Busch, 1832-1908) - в одном из комиксов о проделках Макса и Морица. В этом эпизоде, пятом по счету, юные озорники сначала собирают майских жуков, для чего трясут дерево…

"Вот Макс и Мориц с лепестков / Стряхнули множество жуков. / Затем в бумажные мешки / Кладут жуков озорники…" Перевод: К.Н. Льдов, 1890 год Фото: akg-images/picture alliance

Данная сцена хорошо иллюстрирует и подтверждает тот факт, что ловить этих насекомых, так сказать, в товарном количестве в позапрошлом веке в Германии можно было голыми руками. Затем Макс и Мориц шутки ради засовывают этих милейших и безобидных насекомых в постель своему пожилому дяде. Они, конечно же, начинают повсюду ползать, так что дядюшке приходится начать за ними охоту вместо того, чтобы мирно спать и видеть сны.

"Вот первый жук отважен, смел, / Ко Фрицу на нос важно сел..." Перевод: К.Н. Льдов, 1890 год Фото: akg-images/picture alliance

Почему именно майские жуки упоминаются в этой вымышленной, но вполне правдоподобной истории?

Вильгельм Буш в своих мемуарах вспоминает, что в детстве в родительском доме одним из вполне привычных блюд был… суп из майских жуков (Maikäfersuppe). Как отмечает Буш, гостям, не знавшим, из чего он приготовлен, этот суп очень нравился. Часто они даже требовали добавки.

Как указывается в многочисленных источниках, по вкусу это необычное блюдо похоже на суп с креветками, так что должно быть вполне аппетитным.

"Охота на майского жука". Картина немецкого живописца Карла Ютца Старшего (Carl Jutz der Ältere) около 1909 года Фото: akg-images/picture alliance

Вкусные, питательные, богатые протеином

Когда именно немцы открыли для себя этот органический ингредиент, сказать трудно, но очевидно, что произошло это задолго до того, как первых насекомых официально разрешили использовать для производства продуктов питания в Европейском Союзе. Случилось это в 2021 и 2023 годах, когда в соответствующие списки ЕС внесли желтых мучных червей, саранчу перелетную, сверчков домовых и червей буффало. До майских жуков черед пока не дошел.

При этом традиция приготовления супа из майских жуков в Германии уходит корнями в Средневековье. Заново этот рецепт был открыт и стал популярен в 1840-х годах, благодаря немецкому врачу д-ру Иоганну Йозефу Шнайдеру (Dr. Johann Joseph Schneider), рекомендовавшему это блюдо в "Медицинской газете" в качестве полезного и питательного, после чего оно получило широкое распространение в таких немецких регионах как Гессен, Ганновер и Тюрингия, а также в некоторых районах соседних государств - Франции и Австрии.

Кулинарные подробности

Суп из майских жуков был популярным сезонным блюдом, в первую очередь, среди студентов и небогатых людей. На каждую порцию нужно примерно четыре десятка жуков, в некоторых рецептах - достаточно пятнадцати. Раньше перед началом готовки живым (!) жукам отрывали усики и крылышки, затем растирали в ступе, после чего варили по рецепту, похожему на рецепт овощного супа.

Сейчас такое обращение является, несомненно, неприемлемым, поэтому жуков сначала рекомендуют ошпаривать кипятком, после чего возможны варианты. Жуков можно подсушить и затем растолочь в ступе или сначала целиком тушить в сковородке, затем добавить для варки в овощной бульон. Содержимое затем следует протереть через сито. Сервировать суп можно, добавив кусочки вареного мяса или другой ингредиент в соответствии с собственными предпочтениями.

Однако одним супом дело раньше не ограничивалось. Майских жуков также подавали в качестве десерта и продавали в кондитерских - в засахаренном виде. В одной из немецких газет 1920-х годов вообще упоминались местные студенты в городе Фульда, которые употребляли в пищу этих жуков живьем и без каких-либо проблем.

Сцена из немецкого фильма "Суши в Зуле" Фото: Movienet Film GmbH/dpa/picture alliance

Легендарный ресторан

Курьезный эпизод, связанный с этим необычным деликатесом, вошел в немецкий художественный фильм "Суши в Зуле" ("Sushi in Suhl") 2012 года, в котором рассказывается реальная история легендарного и единственного ресторана японской кухни, работавшего в ГДР.

В небольшом городе Зуль в Тюрингии молодой повар работает в национализированном после войны семейном ресторане "Waffenschmied", который раньше принадлежал его родителям. В какой-то момент ему надоедает готовить традиционные блюда, и он начинает экспериментировать…

Во время праздничного ужина по случаю очередной годовщины этого государственного предприятия общественного питания гостям подают тот самый суп из майских жуков - ингредиента, который было непросто найти, но чего не сделаешь ради любви к высокому кулинарному искусству.

Приглашенная местная функционерка, отведав ложку супа, интересуется, из чего он приготовлен… Сюрприз, мягко говоря, не был оценен по достоинству, но это не стало препятствием для дальнейшего творческого развития главного героя.