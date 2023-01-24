В ЕС разрешили есть сверчков и червей

Раньше в ЕС были допущены к употреблению в пищу только мучной червь и саранча. Теперь список дополнили сверчок домовый и черви буффало. Станут ли они пищей будущего?

До сих пор в ЕС было официально разрешено использовать для приготовления еды только два вида насекомых: желтых мучных червей (лат. Tenebrio molitor) и саранчу перелетную (Locusta migratoria). С 24 января 2023 года к ним добавилось еще два: сверчок домовый (Acheta domesticus) и черви буффало (Alphitobius diaperinus). Они теперь тоже считаются безопасными для использования при производстве продуктов питания.

Решение о том, какие насекомые человеку можно есть, принимается на основе регламента ЕС о нетрадиционных пищевых продуктах ("Novel-Food-Verordnung" der EU). Он существует с 1997 года и регулирует условия допуска того или иного инновационного или экзотического продукта для широкого употребления в пищу. Регламент является частью правил, которые применяются к новым продуктам питания в ЕС с 2018 года. С тех пор Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) получило массу заявок на проверку, и 15 из них касаются продуктов из насекомых. Одобренных Агентством и Еврокомиссией сверчков и червей буффало отныне можно использовать в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде для производства пищевых продуктов. Например, хлопьев, протеиновых батончиков, заменителей мяса, а также выпечки и других мучных изделий.

Метамарфоза большого мучного хрущака: от личинки к жуку Фото: R.Nagel/WILDLIFE/picture alliance /

Разрешения на поставку продукции из насекомых со сроком на пять лет получили две компании: из Вьетнама - на продукцию из сверчков, и из Франции - на продукцию из личинок хрущака.

Насекомых можно есть не всем

Но как потребители могут определить, есть ли в продуктах, которые они собираются съесть, насекомые? Ответ прост - нужно читать список ингредиентов. Насекомые, если они содержатся в данном продукте, должны быть обязательно указаны с их латинскими названиями. Например, это может быть "частично обезжиренный порошок из Acheta domesticus (домашнего сверчка)" или "мелко молотые Alphitobius diaperinus (черви буффало)". Кроме того, должны быть сведения о термической обработке целых насекомых и, соответсвенно, рекомендации по приготовлению продукта - готов ли он уже к употреблению или его еще нужно разогреть до определенной температуры.

Также на упаковке должна быть информация о наличии аллергенов. Как показала практика, употребление в пищу насекомых подходит не всем - у людей, страдающих от аллергии на пылевых клещей или ракообразных, могут проявиться аллергические реакции и на насекомых. Поэтому потребителям, у которых могут возникнуть проблемы, рекомендуется очень внимательно читать списки ингредиентов на продуктах и быть особенно осторожными при покупках в интернет-магазинах. Там границы между продажей продуктов питания для людей и кормов для домашних питомцев бывают настолько размыты, что по невнимательности можно приобрести вместо еды, например, лакомство для обитателей террариумов.

Недолговечный тренд или серьезный подход к решению?

Во многих регионах мира насекомые уже давно присутствуют в меню - для человека считаются съедобными примерно 2 100 видов. Среди них муравьи, гусеницы, пчелы, сверчки, кузнечики, жуки и т.д. Многие специалисты сходятся во мнении, что насекомые - прекрасная альтернатива мясу и рыбе. Они считаются полезными для здоровья, потому что богаты белком, содержат необходимые витамины, минералы и ненасыщенные жирные кислоты. 65 процентов жителей планеты уже регулярно употребляют насекомых в пищу. Еще один плюс - разведение насекомых требует меньше ресурсов, чем классическое животноводство. Так, одно из исследований Всемирной продовольственной организации показывает, что для производства килограмма говядины требуется восемь килограммов корма. А на один килограмм насекомых приходится всего два килограмма корма. Также относительно невелик уровень выбросов насекомыми CO2.

Приготовить самому бутерброды со съедобными насекомыми - совсем не трудно Фото: HELMUT FOHRINGER/APA/picturedesk/picture alliance

Но есть и противники разведения насекомых для еды как альтернативы мясу. Они считают, что массовое производство принесет с собой новые проблемы. Например, когда миллиарды особей будут выращиваться в промышленных масштабах на небольшом пространстве, велик риск возникновения серьезных болезней. Критики подвергают сомнению и тезис о большом содержании белка в насекомых. Кроме того, большую озабоченность вызывает гигиена содержания насекомых для еды - они должны быть обеспечены высококачественной, экологически безопасной пищей. И все это почти невозможно гарантировать, считают скептики.

Почему черви стоят дороже мяса

До сих пор поедание мучных червей и саранчи обходится в ФРГ гораздо дороже, чем употребление мяса. Это связано и с тем, что в Германии работают лишь несколько ферм по выращиванию съедобных насекомых, и крупное массовое производство пока не налажено. Основными клиентами являются зоомагазины и частные владельцы террариумов и аквариумов. 500 грамм мучного червя среднего размера или поллитровая банка червя буффало стоят около 10 евро, саранча средних размеров примерно 4 евро за 15 штук, сверчки - около трех с половиной евро за 40 штук. Возможно, что вскоре эта ситуация изменится - разрешения для массового употребления в пищу в ЕС ждут еще порядка десяти насекомых.

На одной из известных интернет-платформ можно купить уже готовых к употреблению насекомых. Например, набор весом 25 грамм, состоящий из сверчков, кузнечиков и мучных червей, стоит 15 евро (около 500 евро за килограмм), а три конфеты на палочке - "Лимон" с мучным червем и "Яблоко" с жареным сверчком внутри - стоят 10 евро (около 166 евро за килограмм). В описании продукта содержится предупреждение: "Леденцы с насекомыми - только для смелых язычков! В качестве прикола для вечеринки, маскарада, а также идеально подходойдут для подарка".

Новость о расширении списка насекомых, разрешенных в ЕС для употребления в пищу, вызвала большой резонанс в немецких СМИ и соцсетях. Некоторые пользователи даже увидели в этом очередную теорию заговора. Конечно, сегодня не каждый немец может представить себя поедающим сверчка или саранчу. Но не потому, что боится заговора - Европейская комиссия гарантирует безопасность употребления допущенных ею продуктов из насекомых при надлежащем исполнениии предписаний. Просто стрекотание и ползанье насекомых вызывает у большинства людей отвращение. Многие немцы пока предпочитают жареным червякам хороший шницель - ведь в этом случае точно знаешь, что у тебя на тарелке.

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