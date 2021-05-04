ЕС разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу

Сушеные мучные черви - личиночная форма большого мучного хрущака - разрешены к употреблению в пищу в Европейском Союзе. Страны - участницы ЕС одобрили соответствующее предложение Еврокомиссии во вторник, 4 мая. Насекомые являются альтернативным источником белка, который способен поддержать переход Евросоюза к более устойчивой продовольственной системе, указали в Еврокомиссии.
Может вызвать аллергию
Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) в середине января признало этих червей пригодными для употребления в пищу - в виде целой личинки в качестве закуски или порошка как одного из ингредиентов в ряде пищевых продуктов. Однако германское Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL), предупредило, что потребление мучных червей "может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей", поэтому на упаковке должно быть соответствующее указание.
Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris. Решение ЕС позволяет ей в течение 5 лет быть единственным поставщиком продуктов, содержащих этих насекомых. Затем рынок будет открыт и для других игроков.
Насекомые отличаются высокой питательной ценностью в силу содержащегося в них белка. Сверчки, кузнечики и мучные черви уже входят в блюда во многих частях света. В настоящее время европейские эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых, отметили в EFSA.
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Автор: Инга Ваннер