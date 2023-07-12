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Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Максим Нелюбин
56 мин. назад

Три традиционных немецких ресторана из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса", в который включено полторы сотни таких особенных мест по всему миру.

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"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)
Ресторан "Братвурстхойсле" в Нюрнберге на акварели 1968 годаФото: picture alliance/akg-images

Классические немецкие деликатесы привлекли внимание и убедили составителей кулинарного путеводителя "150 самых легендарных ресторанов мира и культовые блюда, которые там готовят" ("150 Most Legendary Restaurants in the World & Their Iconic Dishes"). В только что опубликованный список рекомендаций 2023 года попали три места в Германии - широко известные и популярные достопримечательности своих городов.

"Атлас вкуса" ("TasteAtlas") был основан в 2018 году в качестве экспериментального онлайн-путеводителя, посвященного традиционной региональной кухне и рецептам, местным ингредиентам и аутентичным ресторанам. В составлении списка рекомендаций и работе над публикациями участвует около тридцати экспертов.

Первые три места в рейтинге заняли рестораны и блюда из Вены (Австрия), Нью-Йорка (США) и Санура на острове Бали (Индонезия). Речь идет об основанном в 1905 году ресторане Figlmüller, в котором подают классические венские шницели, ресторане Katz's Delicatessen (1888) и сэндвиче Pastrami on rye из меню этого заведения, а также ресторане Warung Mak Beng, где готовят жареную рыбы по рецепту Ikan goreng.          

Мюнхенский "Хофбройхаус"

"Хофбройхаус" в Мюнхене (Hofbräuhaus München)
Повозка для шествия по случаю очередного "Октоберфеста" около пивной "Хофбройхаус" в МюнхенеФото: picture alliance/dpa
"Хофбройхаус" в Мюнхене (Hofbräuhaus München)
Один из залов пивного ресторана "Хофбройхаус"Фото: picture alliance/dpa
"Хофбройхаус" в Мюнхене (Hofbräuhaus München)
Хрустящая свиная рулька в ресторане "Хофбройхаус". Кадр из видеосюжетаФото: DW

Первый из трех немецких ресторанов в этом списке находится на девятой строчке - основанный в 1589 году мюнхенский пивной ресторан "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus München), из меню которого составители списка выбрали хрустящую свиную рульку, назвав воплощением баварских кулинарных традиций.

"Приготовленное по старинному методу, блюдо представляет собой идеально сочную свинину с золотистой хрустящей корочкой в ​​сочетании с традиционными гарнирами, такими как картофельные клецки и квашеная капуста", - отмечается в путеводителе. Сам "Хофбройхаус" назван "мировым символом немецкой кухни".

"Фрю ам Дом" в Кельне

"Фрю ам Дом" ("Früh am Dom") в Кельне
Столики на площади перед пивной "Фрю ам Дом" в КельнеФото: picture alliance/DUMONT Bildarchiv
"Фрю ам Дом" ("Früh am Dom") в Кельне
Официант в ресторане "Фрю ам Дом" разносит пиво кёльш в традиционных узких бокалах на 0,2 литраФото: picture-alliance/dpa/O. Berg
Кислое жаркое с традиционным гарниром
Кислое жаркое с традиционным гарниром. Иллюстративная фотография Фото: Bernd Jürgens/Shotshop/picture alliance

Следующий немецкий ресторан в путеводителе 2023 года - пивная "Фрю ам Дом" (Brauhaus FRÜH am Dom), расположенная недалеко от Кельнского собора. Пивоварня Cölner Hofbräu Früh, которой принадлежит это место, была основана в 1904 году и производит традиционное кельнское пиво кёльш.

Составители путеводителя рекомендуют попробовать здесь одно из традиционных блюд региона: кислое жаркое - зауэрбратен по-рейнски (Sauerbraten), которое готовится из предварительно замаринованного в винном уксусе мяса.

"Братвурстхойсле" в Нюрнберге

"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге
Летняя терраса ресторана "Братвурстхойсле" в НюрнбергеФото: picture alliance/imageBROKER
"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге
Порция колбасок и кислой капусты в харчевне "Братвурстхойсле"Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance
Ресторан "Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге, 1961 год
Участницы карнавала 1961 года ужинают в харчевне "Братвурстхойсле" после традиционного шутовского штурма городской ратуши НюрнбергаФото: Karl Schnörrer/picture alliance

На 55 месте в списке "TasteAtlas" находится традиционная харчевня в Нюрнберге "Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) - "Домик жареных колбасок", история которого насчитывает более шести столетий. Сам рецепт местных колбасок, самых маленьких в Германии - длиной не более 9 сантиметров и весом до 25 граммов, датирован 1313 годом.

Нюрнбергские колбаски изготавливаются в соответствии с правилами, закрепленными в так называемом "Мясном указе" XIV века, из нежирного свиного филе с добавлением майорана. Подаются с квашеной капустой, картофельным салатом или хлебом и хреном. Этому деликатесу в Нюрнберге даже посвящен специальный музей, открытый в 2021 году.

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