Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Классические немецкие деликатесы привлекли внимание и убедили составителей кулинарного путеводителя "150 самых легендарных ресторанов мира и культовые блюда, которые там готовят" ("150 Most Legendary Restaurants in the World & Their Iconic Dishes"). В только что опубликованный список рекомендаций 2023 года попали три места в Германии - широко известные и популярные достопримечательности своих городов.

"Атлас вкуса" ("TasteAtlas") был основан в 2018 году в качестве экспериментального онлайн-путеводителя, посвященного традиционной региональной кухне и рецептам, местным ингредиентам и аутентичным ресторанам. В составлении списка рекомендаций и работе над публикациями участвует около тридцати экспертов.

Первые три места в рейтинге заняли рестораны и блюда из Вены (Австрия), Нью-Йорка (США) и Санура на острове Бали (Индонезия). Речь идет об основанном в 1905 году ресторане Figlmüller, в котором подают классические венские шницели, ресторане Katz's Delicatessen (1888) и сэндвиче Pastrami on rye из меню этого заведения, а также ресторане Warung Mak Beng, где готовят жареную рыбы по рецепту Ikan goreng.

Мюнхенский "Хофбройхаус"

Первый из трех немецких ресторанов в этом списке находится на девятой строчке - основанный в 1589 году мюнхенский пивной ресторан "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus München), из меню которого составители списка выбрали хрустящую свиную рульку, назвав воплощением баварских кулинарных традиций.

"Приготовленное по старинному методу, блюдо представляет собой идеально сочную свинину с золотистой хрустящей корочкой в ​​сочетании с традиционными гарнирами, такими как картофельные клецки и квашеная капуста", - отмечается в путеводителе. Сам "Хофбройхаус" назван "мировым символом немецкой кухни".

"Фрю ам Дом" в Кельне

Следующий немецкий ресторан в путеводителе 2023 года - пивная "Фрю ам Дом" (Brauhaus FRÜH am Dom), расположенная недалеко от Кельнского собора. Пивоварня Cölner Hofbräu Früh, которой принадлежит это место, была основана в 1904 году и производит традиционное кельнское пиво кёльш.

Составители путеводителя рекомендуют попробовать здесь одно из традиционных блюд региона: кислое жаркое - зауэрбратен по-рейнски (Sauerbraten), которое готовится из предварительно замаринованного в винном уксусе мяса.

"Братвурстхойсле" в Нюрнберге

На 55 месте в списке "TasteAtlas" находится традиционная харчевня в Нюрнберге "Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) - "Домик жареных колбасок", история которого насчитывает более шести столетий. Сам рецепт местных колбасок, самых маленьких в Германии - длиной не более 9 сантиметров и весом до 25 граммов, датирован 1313 годом.

Нюрнбергские колбаски изготавливаются в соответствии с правилами, закрепленными в так называемом "Мясном указе" XIV века, из нежирного свиного филе с добавлением майорана. Подаются с квашеной капустой, картофельным салатом или хлебом и хреном. Этому деликатесу в Нюрнберге даже посвящен специальный музей, открытый в 2021 году.

