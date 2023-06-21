Немецкие рестораны попали в мировой рейтинг

Лучше немецкие рестораны из престижного списка "Фифти Бест" находятся в Берлине и Мюнхене.

В 2023 году в международный рейтинг "Фифти Бест" (The World's 50 Best Restaurants ) вошло несколько ресторанов из Германии. Торжественная церемония вручения наград состоялась вечером во вторник, 20 июня, в испанском городе Валенсия. Первое место занял ресторан Central в столице Перу Лиме.

Лучше рестораны в Германии

Лучший немецкий ресторан из этого списка находится в Берлине и занял 40 место в мировом рейтинге - Restaurant Tim Raue, носящий имя своего шеф-повара Тима Рауэ. Под номером 45 в список включено еще одно заведение в столице Германии - ресторан Nobelhart & Schmutzig.

Немецкий шеф-повар Тим Рауэ Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Рейтинг "Фифти Бест", несмотря на число "50" в своем названии, состоит из 100 позиций. На 55 месте в 2023 году оказался третий берлинский ресторан в этом списке - Ernst. Мюнхенский ресторан Tantris занял 77 место.

Особая награда

Елена Рейгадас - лучший в мире повар 2023 года Фото: Restaurante Rosetta/dpa/picture alliance

Помимо составления списка лучших в мире заведений жюри также присуждает персональные награды. В этом году звание лучшего в мире повара по версии "Фифти Бест" получила Елена Рейгадас - владелица ресторана Rosetta в Мехико. Таким образом эту награду уже третий год подряд получил повар из Латинской Америки.

Жюри особенно отметило вклад Елены Рейгадас в сохранение традиций региональной кухни и биологического разнообразия - использование местных продуктов для создания новых блюд на основе, в частности, кухни майя и ацтеков.

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