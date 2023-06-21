  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Немецкие рестораны попали в мировой рейтинг

Максим Нелюбин
40 мин. назад

Лучше немецкие рестораны из престижного списка "Фифти Бест" находятся в Берлине и Мюнхене.

https://p.dw.com/p/4St4A
Валенсия
Церемония вручения наград The World's 50 Best Restaurants в ВаленсииФото: Jorge Gil/Europa Press/picture alliance

В 2023 году в международный рейтинг "Фифти Бест" (The World's 50 Best Restaurants) вошло несколько ресторанов из Германии. Торжественная церемония вручения наград состоялась вечером во вторник, 20 июня, в испанском городе Валенсия. Первое место занял ресторан Central в столице Перу Лиме.

Лучше рестораны в Германии 

Лучший немецкий ресторан из этого списка находится в Берлине и занял 40 место в мировом рейтинге - Restaurant Tim Raue, носящий имя своего шеф-повара Тима Рауэ. Под номером 45 в список включено еще одно заведение в столице Германии - ресторан Nobelhart & Schmutzig.

Тим Рауэ
Немецкий шеф-повар Тим Рауэ Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Рейтинг "Фифти Бест", несмотря на число "50" в своем названии, состоит из 100 позиций. На 55 месте в 2023 году оказался третий берлинский ресторан в этом списке - Ernst. Мюнхенский ресторан Tantris занял 77 место.

Особая награда

Елена Рейгадас
Елена Рейгадас - лучший в мире повар 2023 годаФото: Restaurante Rosetta/dpa/picture alliance

Помимо составления списка лучших в мире заведений жюри также присуждает персональные награды. В этом году звание лучшего в мире повара по версии "Фифти Бест" получила Елена Рейгадас - владелица ресторана Rosetta в Мехико. Таким образом эту награду уже третий год подряд получил повар из Латинской Америки.

Жюри особенно отметило вклад Елены Рейгадас в сохранение традиций региональной кухни и биологического разнообразия - использование местных продуктов для создания новых блюд на основе, в частности, кухни майя и ацтеков.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Евро

Немецкие рестораны начали брать штраф за неявку

Немецкие рестораны начали брать штраф за неявку

Рестораны в Германии начинают работать по новым правилам бронирования и вводят штрафы для тех гостей, которые забронировали столик, но не пришли. Размер компенсации финансового вреда - до 50 евро.
Культура30 марта 2023 г.
Пивной бар под открытым небом в бывшем монастыре в Аугсбурге

Почему туристической отрасли ФРГ трудно найти новых работников

Почему туристической отрасли ФРГ трудно найти новых работников

В преддверии нового сезона турбизнес ФРГ ипытывает дефицит персонала. В отелях и ресторанах не хватает сотрудников. Проблемы можно было бы решить с помощью иностранных работников, упростив условия выдачи рабочих виз.
Культура6 апреля 2023 г.
"У красного медведя" (Zum Roten Bären)

Где находится самый старый трактир Германии?

Где находится самый старый трактир Германии?

О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.
22 октября 2015 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Выступление Владимира Зеленского на лондонской конференции по Украине

Конференция в Лондоне по восстановлению экономики Украины

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Projekt "Belarusisches Berlin"

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

История6 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Реклама России для уехавших. DW Шоу

Реклама России для уехавших. DW Шоу

Политика20 июня 2023 г.61:07 мин.
Зал заседаний ПАСЕ

ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

Политика19 ч. назад
Обложка каталога выставки

"Мы в пути". Как беженцам помогает арт-терапия

"Мы в пути". Как беженцам помогает арт-терапия

Конфликты23 ч. назад
Германо-китайские межправительственные консультации: "семейный портрет"

Германо-китайские консультации: агрессия России - не тема?

Германо-китайские консультации: агрессия России - не тема?

Политика24 ч. назад
Здание рейхстага, в котором заседает парламент ФРГ

Глава спецслужбы об угрозах для ФРГ: война и пропаганда РФ

Глава спецслужбы об угрозах для ФРГ: война и пропаганда РФ

Политика20 июня 2023 г.
На главную страницу