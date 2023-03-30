Немецкие рестораны начали брать штраф за неявку

Рестораны в Германии начинают работать по новым правилам бронирования и вводят штрафы для тех гостей, которые забронировали столик, но не пришли. Размер компенсации финансового вреда - до 50 евро.

Рестораторы Дюссельдорфа решили бороться с теми из клиентов, кто бронирует столики, а потом не приходит, сообщает Объединение отелей и ресторанов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (DEHOGA NRW). Введение штрафов обсуждалось еще до пандемии, однако во время локдаунов об этой инициативе забыли. И вот теперь, когда ситуация в гастрономии более-менее стабилизировалась, рестораторы вернулись к решению проблемы. Речь идет как о бронировании столиков, так и о заказе блюд, которые потенциальные гости внезапно отменяют, нанося ресторанам ущерб.

За неявку и поздние отказы последуют санкции

Представители DEHOGA NRW в декабре 2022 года провели опрос среди 270 рестораторов в земле Северный Рейн-Вестфалия: более 90 процентов опрошенных не единожды понесли финансовые убытки из-за отмены броней в их ресторанах. Патрик Роткопф (Patrick Rothkopf), президент DEHOGA в Северном Рейне - Вестфалии , пояснил СМИ, что неявки или поздние отказы приводят к проблемам с оплатой персонала и к излишним тратам на покупку никому не нужных продуктов.

Подобное нововведение уже эффективно действует в некоторых соседних странах - например, во Франции. Принцип прост: во время заказа столика или блюда клиенты сообщают данные своих кредитных карт, с которых в случае неявки взимается неустойка в размере среднего счета на человека в данном конкретном заведении. Кроме того, некоторые рестораны в Германии уже ввели систему предоплаты.

По новым правилам уже начали работать несколько ресторанов в Дюссельдорфе: штрафы за неявку составляют от 30 до 50 евро. Последуют ли их примеру коллеги в других городах Германии, пока неизвестно.