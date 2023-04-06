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КультураГермания

Почему туристической отрасли ФРГ трудно найти работников

Йонас Мартини | Виктор Вайц
1 ч. назад

В преддверии нового сезона турбизнес ФРГ ипытывает дефицит персонала. В отелях и ресторанах не хватает сотрудников. Проблемы можно было бы решить с помощью иностранных работников, упростив условия выдачи рабочих виз.

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Из Камеруна до баварского городка Айльсбрунн - такой путь проделали трое молодых людей, которые сейчас проходят обучение на поваров. Их принял Мук Рёрль (Muk Röhrl), владелец одноименного семейного ресторана Röhrl, открытого еще в 1658 году. "Трудно найти стажеров среди немцев. Мало кто хочет работать в гастрономической отрасли", - констатирует он. Именно поэтому Рёрлю пришлось искать учеников за границей и, он наконец, их нашел - в Африке!

Восемь месяцев в ожидании визы

Будущие стажеры должны были приступить к учебе в сентябре 2022 года. Несмотря на то, что заявления на получение виз молодые люди подали в консульство Германии в июне прошлого года, визы оформили лишь в феврале нынешнего года. "Если оформление тянется так долго, нельзя ничего планировать", - сетует Рёрль.

Такая ситуация создает проблемы не только ему как предпринимателю. Владелец квартир, в которых должны были разместиться студенты, пригрозил, что больше не будет их ждать и сдаст квартиры другим желающим. Кроме того, задержка выдачи виз на несколько месяцев, как в данном случае, вызывает и организационные проблемы с зачислением молодых людей в профессиональные училища, где четко распланированы графики начала обучения. 

Владелец ресторана Мук Рёрль
Владелец ресторана Мук РёрльФото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

И это не единичный случай. Хотя недостаток персонала в гостиничном бизнесе и гастрономической отрасли и покрывается благодаря соискателям из других стран, достичь баланса между спросом и предложением зачастую очень сложно. "Камнями преткновения чаще всего становятся проблемы с визами", - подчеркивает Сандра Варден (Sandra Warden), управляющий директор Немецкого Объединение отелей и ресторанов (DEHOGA).

В некоторых балканских странах, например, спрос превышает число собеседований для сдачи документов на визы в 150 раз! "Там десятки тысяч людей, которые уже нашли работодателей в Германии, но не могут подать заявления на получение виз", - утверждает собеседница DW.

Сдать документы на визу - по лотерее

Ннапример, посольство в столице Косово Приштине из-за большого количества заявок теперь работает с частными фирмами-посредниками, занимающимися первичной обработкой документов соискателей. Кроме того, поскольку, по данным посольства, "спрос слишком высок и намного превышает доступные даты приема документов", с декабря 2021 года кандидатов для приема документов ежемесячно стали выбирать в рамках лотереи. Аналогичная процедура проходит и в посольстве в Сараево. Те, кому не повезло, остаются ни с чем.

"Конечно, это вопиющие примеры, - говорит Сандра Варден, - но и в других странах возникают похожие проблемы с выдачей немецких виз". Например, в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии. "Дипломатические представительства Германии мало делают для того, чтобы повысить уровень гостеприимства, одновременно повышая уровень бюрократических препон при оформлении и выдаче виз. Часто срабатывает оборонительная позиция: "Они все хотят приехать к нам в Германию?!", - рассказывает управляющий директор DEHOGA.

Вакансии останутся и этим летом

Нехватка работников в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии - явление не новое, но во время коронавирусной пандемии ситуация резко ухудшилась, особенно в области общественного питания. Согласно отчету, недавно опубликованному Федеральным статистическим ведомством Германии, в прошлом году дефицит персонала составил почти 12 процентов. Условия труда обусловлены высокими требованиями, и, соответственно, работа в отрасли с точки зрения умственных и физических затрат весьма изнурительна", - подчеркивает Сандра Варден.

С другой стороны, заработная плата в прошлом году в некоторых случаях выросла на десятки процентов. Тем не менее, Варден ожидает, что этим летом многие позиции в отрасли снова останутся вакантными. Иностранные работники могли бы восполнить эту нехватку, если бы не сталкивались с бюрократическими препятствиями на пути в Германию. 

Грязные стаканы на подносе
Дефицит кадров в гастрономии в прошлом году составил почти 12 процентовФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

МИД Германии осознает трудности. В ведомстве уже работают над решением проблем, связанных с длительными сроками при подаче документов и обработке виз для квалифицированных рабочих. "За последние несколько месяцев в Федеральном министерстве иностранных дел был составлен план действий по ускорению выдачи виз, в котором сформулированы конкретные меры для улучшения ситуации", - говорится в заявлении МИДа.

Ситуацию можно было бы улучшить с помощью оцифровки процесса подачи и рассмотрения заявок. Министерство также ссылается на коалиционное соглашение правительства ФРГ, в котором говорилось о планах упростить закон об иммиграции для квалифицированных специалистов.

Прозрачность услуг и точные сроки 

Однако для ресторатора Мука Рёрля из Айльсбрунна важна не только скорость, но и прозрачность услуг по выдаче виз. По-прежнему не существует твердых и надежных сроков обработки виз. До посольств зачастую невозможно дозвониться, на запросы по электронной почте ответов нет. "Дело не только в том, чтобы все делать быстрее. Необходимы точные сроки, благодаря которым вообще возможно что-то планировать. Если я знаю, что это займет полгода, то я могу к этому подготовиться", - убежден владелец ресторана в Баварии.

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