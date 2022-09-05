Как украинские беженцы в Германии сменили туристов из России

Во время пандемии, а теперь из-за войны России против Украины поток российских туристов в Германии резко сократился. В русскоязычные бюро путешествий пришли беженцы из Украины. Подробности у DW.

Русскоязычные бюро путешествий в Кельне и в Бонне специализируются на обслуживании жителей Германии, эмигрировавших из республик бывшего СССР и России, а также на туристах из постсоветских стран. Во время пандемии туристический бизнес сильно пострадал, а теперь из-за войны России против Украины число российских туристов в Германии резко соркратилось. Что происходит с бюро путешествий и как они реагируют на проблемы, связанные со сложной ситуацией в их специфической нише турбизнеса, ориентированной на русскоязычных клиентов? DW попыталась в этом разобраться, связавшись с одним из самых старых русскоязычных бюро путешествий с филиалами в Бонне и Кельне "Insel" .

"Вместо туристов из России к нам приходят беженцы из Украины"

Ирина Сидорова родом из Санкт-Петербурга, в бюро путешествий "Insel" в Бонне она работает чуть более двадцати лет, практически Ирина стояла у его истоков. "Туризма из России этим летом практически нет, - подчеркивает она в интервью DW. - Если кому-то и удается приехать к своим родственникам в Германии, то они добираются сюда окружными путями - через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты. Массовый туризм из России сейчас по известным причинам стал невозможен. Но удивительно то, что клиентов у нас стало не меньше, а даже больше. И это благодаря беженцам из Украины, которые активно путешествуют по Германии и Европе". По словам Ирины Сидоровой, украинские беженцы в Германии практически сменили туристов из России.

Группа туристов, беженцев из Украины в Германии, на экскурсии в Антверпене Фото: Vitaliy Krusch

На вопрос, могут ли беженцы из Украины позволить себе поездки по Германии и Европе, ведь это и вопрос денег, Ирина уточняет: "Дело в том, что у нас поездки недорогие, в основном это однодневные автобусные экскурсии по Германии и соседним странам - без ночевок в отелях. Кроме того, многие экскурсии финансируют благотоврительные организации в Кельне и в Бонне".

Ирина вспоминает, как организовывала для украинцев автобусную экскурсию в Амстердам. По ее словам, женщины из Украины с детьми сначала без особого энтузиазма к этому отнеслись, а Ирине пришлось многих убеждать, что нет ничего зазорного в том, если они вместо того, чтобы сидеть в общежитиях для беженцев, съездят в Амстердам. Женщинам просто необходимо хоть как-то отвлечься от мыслей о войне, о мужьях и родственниках, оставшихся защищать их родину. "Невозможно ежедневно плакать и жить в страхе, а надо воспользоваться ситуацией, чтобы увидеть, как люди живут в Германии и других европейских странах", - говорит Ирина Сидорова. Многие из беженцев никогда не были в Европе, а когда они вернутся на родину, то такая возможность у них вряд ли снова появится, так Ирина пыталась мотивировать беженцев из Украины принимать участие в автобусных экскурсиях.

"В общем, съездили женщины с детьми на эту экскурсию и остались очень довольны. Некоторые из них поделились впечатлениями о поездке в чатах для беженцев из Украины. И через них к нам потянулись украинцы, заинтересованные в путешествиях. Сегодня таких людей уже чуть более сотни. Мы счастливы, что можем доставить хоть небольшую радость людям, которым пришлось пережить огромные страдания на родине", - подчеркивает Ирина Сидорова.

Украинцев не пугают русский язык и русскоязычные вывески

По словам Ирины, сначала она сомневалась, захотят ли украинские беженцы воспользоваться услугами бюро путешествий с вывеской у входа - "Мы говорим по-русски". "Но мои сомнения тут же рассеялись. Нет никакой русофобии у этих людей, они четко могут отделить россиян, которые осуждают войну от тех, кто поддерживает путинский режим и военную агрессию против Украины. Некоторые женщины рассказывали Ирине о том, что они в Германии сталкивались и с враждебным к ним отношением со стороны русскоязычных жителей, это в основном те, кто и здесь смотрит российские пропагандистские телеканалы и уверовали в то, что Путин борется с "нацистами и бандеровцами".

"Я считаю это ментальной катастрофой, когда россияне, где бы они ни жили, поддерживают братоубийственную войну в Украине. Понятно, что в самой России идет усиленная пропаганда СМИ путинского режима, но в Германии-то у русскоязычного населения есть доступ к другим источникам информации, есть свободный интернет, социальные сети, из которых можно черпать информацию о происходящем. Нет оправдания тем, кто поддерживает эту войну, ссылаясь на отсутствие объективной информации о ней. Таким я говорю: не смотрите Соловьева, смотрите "Дождь" или немецкие телеканалы, не ленитесь искать правдивые источники, сидя на диванах в безопасной стране", - призывает Ирина своих бывших соотечественников, проживающих в Германии.

Сотрудница бюро путешествий в интервью DW подчеркнула, что украинские беженцы очень доброжелательные, вежливые и благодарные клиенты. "Они даже мне цветы приносят, мы с удовольствием общаемся, вместе плачем, когда они рассказывают о том, что им пришлось пережить на родине. Я всячески пытаюсь их отвлечь от грустных мыслей, ищу возможности организовать новые поездки, чтобы хоть как-то скрасить их жизнь вдалеке от родины и мужей", - продолжает уроженка Санкт-Петербурга Ирина Сидорова. Помогает она украинским женщинам и помимо своей основной работы.

Для поездок по Европе беженцам, например, необходим специальный вкладыш в паспорте, ведь многие приехали в Германию со своими внутренними документами, загранпаспортов у иных и вовсе не было. Ирина помогает таким женщинам оформить в немецких ведомствах необходимые вкладыши, звонит в инстанции в качестве доверенного лица и переводчицы. Женщины почувствовали душевную теплоту Ирины и с большой благодарностью к ней относятся, ведь многие впервые путешествуют по Европе.

Беженцы разные, подчеркивает Ирина, есть такие, которые сами могут оплатить свои поездки, другие уже устроились на работу. Кроме того, бывает, что благотворительные организации спонсируют экскурсии тем, у кого нет лишних денег на поездки.

Путешествия за счет благотворительности

Действительно, некоторые благотворительные службы оплачивают экскурсии для беженцев, как, например, это делает женская организация в Кельне SeiSTARK , а в Бонне активную поддержку беженцам оказывает активист Виталий Круш (Vitaliy Krusch), член президиума Германо-российского молодежного парламента, который во время войны сконцентрировался на организации гуманитарной помощи Украине и беженцам из этой страны в самой Германии.

Виталий Круш вместе с волонтером Дитером Брандезем (Dieter Brandes) разгружают гуманитарную помощь в городе Сокаль Фото: privat

Виталий, уроженец Львова, только что вернулся из украинского города Сокаль, что неподалеку от его родного города. Он привез туда очередной груз гуманитарной помощи и три мини-автобуса для перевозки детей в школы, ведь во многих регионах Украины, несмотря на войну, начался новый учебный год.

Отец двух маленьких детей Виталий Круш помогает и беженцам в Германии. Один из его последних проектов как раз и связан с туризмом. Он был реализован через благотворительную организацию "Solidarität Ukraine-Bonn" . Виталий на днях организовал финансирование экскурсии для женщин-беженок с детьми в бельгийский город Антверпен. Этот маршрут был выбран неслучайно. В Антверпене живет 88-летняя Генриетте Крец, которая пережила Холокост.

Генриетте Крец, пережившая Холокост, проводит экскурсию по синагоге в Антверпене Фото: Vitaliy Krusch

Она родилась в Польше, а когда Гитлер напал на эту страну, она вместе с семьей бежала от преследования нацистов в Лемберг, сегодня Львов. В декабре 2020 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил Генриетте Крец орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" 1-й степени за ее усилия в разъяснительной работе среди школьников и молодежи в качестве свидетеля преступлений нацизма.

Генриетте Крец рассказывает беженцам из Украины на лужайке в Антверпене о своей нелегкой судьбе Фото: Vitaliy Krusch

Генриетте Крец благодарна Львову за то, что он принял ее вместе с семьей в тяжелые годы Второй мировой войны. Сегодня она глубоко потрясена тем, что Россия развязала войну против соседнего государства и изъявила желание встретиться с группой беженцев из Украины, пригласив их к себе в гости. Женщина рассказала беженкам из Украины и их детям о преступлениях нацизма и Холокосте, который ей чудом удалось пережить.

Смотрите также: