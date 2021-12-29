Размер имеет значение, или Почему нюрнбергская жареная колбаска такая маленькая

Практически в каждом городе Германии есть своя гастрономическая достопримечательность. В баварском Нюрнберге это знаменитые на весь мир жареные на гриле свиные колбаски длиной до 9 сантиметров и весом до 25 граммов - самые миниатюрные из всех сортов немецкой колбасы. Жители Нюрнберга так гордятся этим датированным 1313 годом изобретением, что даже решили создать Музей нюрнбергской жареной колбаски (Museum Nürnberger Bratwurst). Недавно его экспозицией могли полюбоваться первые посетители.

По старинным рецептам

На площади в 100 квадратных метров здесь представлены фотографии, документы, старинная посуда, мясницкие топоры, секачи, ножи для разделки мяса и другие предметы, иллюстрирующие более чем 700-летнюю историю нюрнбергской колбаски. Также представлена информация о тонкостях приготовления и рецептуре деликатеса, который с 2003 года находится под особой защитой ЕС - наряду с такими продуктами, как французское шампанское, пармская ветчина, каламатские оливки, сыр рокфор и ряд других товаров, происхождение которых можно отследить до конкретной географической точки.

Рецепт нюрнбергской колбаски остается неизменным с 1313 года

Нюрнбергские колбаски изготавливаются в соответствии со строгими правилами, закрепленными в так называемом "Мясном указе" еще в XIV веке. Так, на их производство должна идти исключительно нежирная филейная часть свиной туши, из которой делают среднегрубого помола фарш. В качестве основной приправы к нему используется майоран. Этим фаршем наполняют тонкие овечьи кишки диаметром до 15 миллиметров, затем получившиеся колбаски нужно варить, а потом - поджаривать на гриле. Подают их с квашеной капустой, картофельным салатом или с хлебом и хреном, а запивать деликатес рекомендуется темным пивом.

Согласно принятому в 1313 году постановлению нюрнбергского городского совета, заниматься изготовлением колбасок разрешалось только мясникам, специализировавшимся на свинине. Качество строго контролировалось. Для проведения проверок существовала отдельная должность , называвшаяся "колбасный контролер" (Würstlein). Колбаски, приготовленные недостаточно хорошо, сбрасывались вместе с другими отходами в реку Пегниц - к большому огорчению жителей соседнего Фюрта, расположенного немного ниже по течению.

А почему она такая маленькая?

Существуют различные версии относительно того, почему нюрнбергские колбаски такие маленькие. Одна из самых очаровательных историй выглядит следующим образом: в Средние века городские ворота вечером наглухо запирались, и трактирщики тайком торговали колбасками, которые у них покупали те, кто не успел до наступления темноты попасть в город. Колбаски в обмен на талеры передавались через замочную скважину. Для того чтобы они могли туда пролезть, их и делали такими маленькими.

В зале Музея нюрнбергской жареной колбаски

По другой легенде, колбаски нелегально получали заключенные нюрнбергской тюрьмы, которых подкармливали родственники. Узникам деликатес передавали через отверстия, специально просверленные в стенах. По этой причине нюрнбергскую тюрьму в те времена якобы называли "дырявой".

Согласно более реалистичному объяснению, в XVI веке цены на мясо стали сильно расти, и производители в Нюрнберге вынуждены были делать колбаски все меньше и меньше - при этом цена оставалась прежней. Поэтому они и стали такими маленькими.

С любовью к колбасе

Но какая бы версия не пришлась гостю Нюрнберга по душе, приехав в этот очаровательный баварский город, ему обязательно нужно попробовать легендарные местные жареные колбаски. К слову, в 2022 году сделать это, вероятно, можно будет и в самом Музее нюрнбергской жареной колбаски, где планируют устроить площадку для барбекю. Переговоры с городом об этом уже ведутся.

Между прочим, новый музей в Нюрнберге - не единственный в Германии, где отдается дань уважения колбасе. Сначала подобный музей открылся в 2006 году в тюрингской деревне Хольцхазен. Он так и называется - Первый немецкий музей жареных сосисок (1. Deutsches Bratwurstmuseum). Три года спустя в Берлине заработал Немецкий музей сосиски карри (Deutsches Currywurst Museum). А в 2011 году в баварском городе Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц появился еще и Баварский музей мясницкого дела и белой колбасы (Bayerisches Metzgerei- und Weißwurstmuseum).

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Что нужно обязательно попробовать в Германии Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

Что нужно обязательно попробовать в Германии Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года. Автор: Максим Нелюбин

