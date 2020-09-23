Немецкий мясник раскрыл секрет колбасы-виагры (фото)

Зайлауф • Немецкий мясник Маттиас Фройнд (Matthias Freund) выпускает своими руками для своей деревенской лавки в баварской общине Зайлауф в Нижней Франконии колбасы двухсот (200!) разных сортов. Два года назад даже попал поэтому в Книгу рекордов Гиннесса. Понятно, что не все они имеются в продаже одновременно, но покупателям всегда предлагается здесь на выбор примерно сто (100!) видов самых разных колбасных изделий.

Колбасный креатив из Баварии

Цифры, конечно, впечатляют, но еще более воодушевляют названия из необычных и нежданно-негаданных ингредиентов, например, колбасок для жарки. Вот лишь некоторые шедевры сосисочной лирики: спагетти-братвурст (Spaghetti-Bratwurst), джин-тоник-братвурст (Gin-Tonic-Bratwurst), глинтвейн-братвурст (Glühwein-Bratwurst), медовые колбаски с полевыми цветами (Wildblüten-Honig-Bratwurst), колбаски для жарки с трюфелями (Trüffel-Bratwurst), клюквенные колбаски со шпиком (Cranberry-Speck-Bratwurst)…

В этот рецепт колбасок для жарки входит джин

Мясная мастерская Маттиаса Фройнда - небольшой семейный бизнес

В беседе с агентством dpa Маттиас Фройнд раскрыл некоторые фирменные секреты и рассказал истории создания некоторых своих рецептов. Например, для европейских колбасок (Europa-Bratwurst) со звездочками из сыра он использует синие водоросли, которыми окрашивает фарш. Получается съедобный вариант флага объединенной Европы.

Можно ли есть зеленую колбасу?

В свою очередь, идея колбасы-виагры (Viagra-Bratwurst) пришла мяснику, когда он слушал по радио передачу о крапиве, которую считают своего рода натуральным средством для повышения потенции. В Германии в отличие от популярного медицинского препарата зеленая колбаса с крапивой отпускается без рецепта.

Маттиас Фройнд в своем магазине

Так братвурст спагетти-болоньезе, которые мы видели на первой фотографии, выглядят в готовом виде

Понятно, что некоторые неординарные колбаски приходятся по душе далеко не каждому покупателю. Например, сосиски для жарки с мармеладными мишками (Gummibärchen-Bratwurst) по вкусу получились похожими на популярный энергетический напиток и не вызвали особого восторга.

Колбаса и коронавирус

Как отмечает агентство dpa, небольшие ремесленные производства мясной продукции в Германии уже давно находятся в непростой ситуации. Им сложно конкурировать с крупными фирмами и сетевыми торговыми предприятиями, поэтому таких семейных мясных мастерских и лавок из года в год становится здесь все меньше и меньше - в том числе, из-за нехватки персонала, появления новых требований и предписаний, ценовых войн продуктовых концернов и так далее.

Однако во время коронавирусного кризиса покупатели в Германии стали чаще отдавать предпочтение продукции региональных производителей, что, по словам Маттиаса Фройнда, помогает ему более оптимистично смотреть в будущее.

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