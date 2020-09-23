Немецкий мясник раскрыл секрет колбасы-виагры (фото)

Зайлауф • Немецкий мясник Маттиас Фройнд (Matthias Freund) выпускает своими руками для своей деревенской лавки в баварской общине Зайлауф в Нижней Франконии колбасы двухсот (200!) разных сортов. Два года назад даже попал поэтому в Книгу рекордов Гиннесса. Понятно, что не все они имеются в продаже одновременно, но покупателям всегда предлагается здесь на выбор примерно сто (100!) видов самых разных колбасных изделий.
Колбасный креатив из Баварии
Цифры, конечно, впечатляют, но еще более воодушевляют названия из необычных и нежданно-негаданных ингредиентов, например, колбасок для жарки. Вот лишь некоторые шедевры сосисочной лирики: спагетти-братвурст (Spaghetti-Bratwurst), джин-тоник-братвурст (Gin-Tonic-Bratwurst), глинтвейн-братвурст (Glühwein-Bratwurst), медовые колбаски с полевыми цветами (Wildblüten-Honig-Bratwurst), колбаски для жарки с трюфелями (Trüffel-Bratwurst), клюквенные колбаски со шпиком (Cranberry-Speck-Bratwurst)…
В этот рецепт колбасок для жарки входит джин
Мясная мастерская Маттиаса Фройнда - небольшой семейный бизнес
В беседе с агентством dpa Маттиас Фройнд раскрыл некоторые фирменные секреты и рассказал истории создания некоторых своих рецептов. Например, для европейских колбасок (Europa-Bratwurst) со звездочками из сыра он использует синие водоросли, которыми окрашивает фарш. Получается съедобный вариант флага объединенной Европы.
Можно ли есть зеленую колбасу?
В свою очередь, идея колбасы-виагры (Viagra-Bratwurst) пришла мяснику, когда он слушал по радио передачу о крапиве, которую считают своего рода натуральным средством для повышения потенции. В Германии в отличие от популярного медицинского препарата зеленая колбаса с крапивой отпускается без рецепта.
Маттиас Фройнд в своем магазине
Так братвурст спагетти-болоньезе, которые мы видели на первой фотографии, выглядят в готовом виде
Понятно, что некоторые неординарные колбаски приходятся по душе далеко не каждому покупателю. Например, сосиски для жарки с мармеладными мишками (Gummibärchen-Bratwurst) по вкусу получились похожими на популярный энергетический напиток и не вызвали особого восторга.
Колбаса и коронавирус
Как отмечает агентство dpa, небольшие ремесленные производства мясной продукции в Германии уже давно находятся в непростой ситуации. Им сложно конкурировать с крупными фирмами и сетевыми торговыми предприятиями, поэтому таких семейных мясных мастерских и лавок из года в год становится здесь все меньше и меньше - в том числе, из-за нехватки персонала, появления новых требований и предписаний, ценовых войн продуктовых концернов и так далее.
Однако во время коронавирусного кризиса покупатели в Германии стали чаще отдавать предпочтение продукции региональных производителей, что, по словам Маттиаса Фройнда, помогает ему более оптимистично смотреть в будущее.
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Какие сосиски едят немцы
Сосиска с карри
Сосиска, в честь которой в Берлине даже был открыт музей, стала популярной благодаря владелице ларька Херте Хойвер, которая, кстати, родилась в Кёнигсберге (сегодняшнем Калининграде). В сентябре 1949 года, приправив томатный соус экзотическими пряностями, в частности, порошком карри, она сдобрила им сосиски. Так началось победное шествие карривурст - Currywurst, которое продолжается по сей день.
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Белые сардельки
Белые баварские сардельки "вайсвурст" (Weißwurst) готовятся из телячьего фарша и свиного жира с добавлением пряностей. Их состав передается по наследству, и каждый мюнхенский мясник держит этот состав в строжайшем секрете. Белые сардельки варят в горячей (но не кипящей!) воде и подают со сладкой горчицей и соленым кренделем. И, конечно, запивают пивом.
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На гриле и сковороде
Эти сосиски даже в русской Википедии называют "братвурст" (Bratwurst), без перевода. И правильно делают. Потому что буквально это означает "жареная колбаса" или "жареная сосиска", а на самом деле она получила свое имя от названия фарша (Brät), которым начиняют натуральную оболочку. Жарят "братвурст" либо на угольях, на гриле, либо - реже - на сковородке. Есть множество региональных рецептов.
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Нюрнбергские колбаски
Миниатюрные колбаски из свиного фарша с майораном были изобретены в Нюрнберге. Первые упоминания о колбасках под названием "Nürnberger Rostbratwürstchen" датированы 1313 годом. До сих пор их размеры строго ограничены: от 7 до 9 см. Подают их обычно по 8-12 штук, с горчицей или хреном вместе с квашеной капустой, вареной картошкой или картофельным салатом.
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Какие сосиски едят немцы
Кровяная колбаса
Кровяную колбасу (Blutwurst) действительно готовят из крови - бычьей, телячьей или свиной. Для твердой консистенции добавляют сало, крупы, субпродукты. Жители Рейнской области едят ее, обжарив предварительно на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинский вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".
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Ливерная колбаса
Ее мажут на хлеб, крекеры, свежую булочку. Вариантов ливерной колбасы (Leberwurst) множество, но один ингредиент обязателен - печенка. Телячьей, свиной, гусиной или утиной печенки в готовой колбасе - до 40 процентов. Остальное - различные добавки, в частности, субпродукты, животные жиры, яйца, масло, лук и чеснок.
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Какие сосиски едят немцы
Чайная колбаса
Сырокопченой колбасе, которую в Германии называют чайной (Teewurst), всего сто лет с небольшим. Впервые ее стали делать в городке Рюгенвальд в Померании (сейчас это Польша). Нежная по консистенции колбаса с высоким содержанием жира (40%) и слегка кисловатым вкусом очень популярна.
Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр
Колбаса в немецких поговорках
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
У всего есть конец. А у колбасы - даже два!
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei! Рефрен из популярной немецкой песни эпохи Новой немецкой музыкальной волны (1986) в исполнении Штефана Реммлера (Stephan Remmler) был известен в виде поговорки еще со времен Средневековья. Смысл: как колбасу не крути, с какой стороны ее не кусай, она все равно когда-то закончится. Ничто не вечно под луной!
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
А мне по колбасе!
Das ist mir wurst. В древние времена все, что оставалось после разделки туши на ценные куски, пускали на колбасу. Кто сомневался, спрашивал, а мясник отвечал: "На колбасу!" ("In die Wurst"). Так и пошло. Победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт своим псевдонимом Кончита Вурст взывал к толерантности - "по барабану" должны быть людям внешний вид и происхождение. Не важно это - вурст!
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
Дополнительная колбаса
Eine Extrawurst kriegen. Дополнительная колбаса может быть сладкой, как шоколадный соус, который официантка добавила по доброте души, но совсем не обязательно - съедобной. Немец получает "экстра-колбасу", например, когда его переводят без доплаты в бизнес-класс. Ну, а если у всех на тарелках по две колбаски, а у кого-то - больше, это не считается крутым везеньем, просто кто-то очень хочет есть.
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
Победителю - колбаса!
Es geht um die Wurst. Атлет готовился к Олимпийским играм и, разумеется, настроен на медаль. На древних народных гуляньях, где и зародилось это выражение, состязания были попроще и призы соответственно тоже. Но идиома осталась: когда до стартового свистка - не только в спорте, но и в любой решающий момент жизни - остается пара секунд, немцы подбадривают себя мантрой: нам светит колбаса!
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
Ветчиной - в колбасу
Mit dem Schinken nach der Wurst werfen. Про тех, кто не ищет в жизни простых путей и экономит копейку, теряя на этом рубль, немцы говорят, что они "мечут ветчиной в колбасу". То есть меняют сапоги на лапти.
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
Не строй из себя обиженную ливерную колбасу!
Spiel nicht die beleidigte Leberwurst! Печень вырабатывает желчь. От переизбытка последней человек становится раздражительным - состояние души, как и при обиде. Колбаса к печенке в этой поговорке присоединилась позднее: при приготовлении мясных блюд повар разделывается сначала с колбасой, а уже потом обращает внимание на печенку . Вот она и затомилась в ожидании, неженка, и обиделась...
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Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки
Бедная колбаска
Аrmes Würstchen. Заработать в свой адрес эпитет "бедная колбаска" неприятно даже в Германии, где колбаса - одно из любимейших национальных лакомств. Говорится в сердобольном тоне с выражением искренней заботы в глазах. Беда в таких случаях, как правило, небольшая, "бедной колбаске" просто в чем-то крупно не повезло. Несмотря на сусальный тон в подтексте порой звучит злорадство.
Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина