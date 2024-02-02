Резиденции Людвига II - кандидаты во Всемирное наследие

Баварские замки Нойшванштайн, Херренкимзе и Линдерхоф могут быть включены в список ЮНЕСКО в 2025 году.

Германия официально передала в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже полный комплект документов о включении замков Людвига II (Ludwig II) в список Всемирного культурного наследия. Это было сделано еще до начала февраля 2024 года - в соответствии с предусмотренными сроками для новых заявок.

Предложение было рассмотрено экспертами ЮНЕСКО - и замок внесен в список кандидатов для голосования летом следующего года. Голосование состоится во время заседания комиссии ЮНЕСКО, которое пройдет с 6 по 16 июля 2025 в столице Болгарии Софии, сообщило агентство dpa в среду, 31 июля.

Речь идет о резиденциях Людвига II в Баварии - Нойшванштайне, Херренкимзе, Линдерхофе и Королевской усадьбе на Шахене. На подготовку заявки под названием "Построенные мечты" или "Фантазии из камня" ("Gebaute Träume") ушло около четверти века, включая референдум, проведенный в общине Швангау, где находится замок Нойшванштайн. Референдум был необходим, чтобы заручиться поддержкой населения региона. Ежегодно один только этот замок посещает около 1,4 миллиона человек.

Замки Людвига II - памятники эпохи

Как подчеркивается в заявке, королевские дворцы Людвига II следует рассматривать в качестве единых произведений искусства - гезамткунстверка (Gesamtkunstwerk). Эти резиденции эпохи историзма, в которых были воплощены мечты баварского "сказочного короля", входят в число важнейших таких памятников своего времени, дают возможность проследить развитие инсценирования как феномена XIX века.

Людвиг II еще в детстве полюбил древние немецкие сказания и легенды. Став королем в юном возрасте, молодой монарх-мечтатель начал создавать вокруг себя эти вымышленные миры в реальности - инсценировать легенды, чтобы скрыться в этом своем мире от реальности, представляя себя одним из сказочных героев.

Замки Людвига II должны были стать своего рода декорациями для этих инсценировок. Не случайно при создании планов Нойшванштайна (Schloss Neuschwanstein), согласно воле короля, были использованы эскизы декораций для опер Рихарда Вагнера (Richard Wagner) "Лоэнгрин" и "Тангейзер". Одновременно сам этот замок, как хотел король, должен был стать особым местом для демонстрации спектаклей Вагнера для главного поклонника творчества этого композитора, оказывавшего Вагнеру важнейшую помощь и поддержку.

Фонтан перед замком Херренкимзе Фото: Zoonar/picture alliance

Загородный дворец Херренкимзе (Neues Schloss Herrenchiemsee), заложенный в 1878 году, находится на острове посреди озера Кимзе - самого большого по площади в этой федеральной земле Германии. Архитекторам было дано указание построить баварский "Версаль" - в том числе, создать свою Зеркальную галерею, что было реализовано, однако оформить и обставить мебелью часть залов в этой резиденции до смерти Людвига II не успели.

Замок Линдерхоф Фото: Andreas Vitting/Imagebroker/picture alliance

Линдерхоф (Schloss Linderhof) был единственным из замков Людвига II, который был полностью завершен при жизни этого баварского монарха. Король провел в этой своей резиденцией в горной долине недалеко от Гармиш-Партенкирхена, в общей сложности, около семи лет. В список ЮНЕСКО, согласно заявке, также предлагается включить Королевскую усадьбу на Шахене (Königshaus am Schachen) - небольшой дом на горе в Верхней Баварии, построенный для Людвига II в 1869-1872 годах в стиле швейцарского шале.

Королевская усадьба на Шахене Фото: Iris Kürschner/Imagebroker/picture alliance

Всемирное наследие в Германии

На данный момент более пятидесяти культурных и природных памятников Германии уже имеют статус объектов Всемирного наследия. Первым в 1978 году стал Ахенский собор.

В 2021 году в этот список были внесены, в частности, памятник эпохи модерна Колония художников в Дармштадте, немецкие курорты Баден-Баден, и Бад-Эмс, Бад-Киссинген, а также "Иерусалим на Рейне" - памятники еврейской истории в немецких городах Шпайер, Вормс и Майнц. В 2023 году список пополнили средневековые еврейские памятники Эрфурта. В 2024 году - Шверинская резиденция и поселение гернгутеров. У баварских замков - неплохие шансы.