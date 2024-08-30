Посетителям Октоберфеста придется сильно раскошелиться

Цены на отели и гостевые апартаменты в Мюнхене во время Октоберфеста вновь взлетели до рекордного уровня.

За несколько недель до открытия мюнхенского Октоберфеста (21 сентября - 6 октября) в столице Баварии забронировано уже около 90 процентов мест в гостиницах и частых апартаментах. При этом цены на ночлег для посетителей пивного праздника в этом году в очередной раз достигли рекордного уровня.

По данным городской газеты TZ, ссылающейся на исследование туристического портала Holidu, во время Октоберфеста 2024 года средняя стоимость одной ночевки на человека составит в Мюнхене 165 евро. При этом в течение недели перед открытием Октоберфеста одно место стоит в среднем 76 евро. Своего пика показатель достигнет в первую неделю праздника - 175 евро и понизится до 144 евро в третью неделю.

Цены на ночлег в Мюнхене и окрестностях

Дороже всего проживание обойдется в непосредственной близости от места проведения Октоберфеста в районе Максфорштадт, где расходы двух человек за две ночевки составят в среднем 1530 евро. Желающие сэкономить могут остановиться в окрестностях Мюнхена - например, Розенхайме или Фюрстенфельдбруке, где это обойдется в 60-83 евро при наличии свободных мест, которые рекомендуется бронировать как можно раньше.

Пиво на Октоберфесте впервые дороже 15 евро за литр

Ранее также стало известно о повышении цен на пиво. Традиционная литровая кружка в шатрах и павильонах на территории праздника будет стоить от 13,60 евро до 15,30 евро. В прошлом году разброс этих цен составлял от 12,60 евро до 14,90 евро. Сразу после введения евро в 2002 году - всего от 6,30 до 6,80 евро.